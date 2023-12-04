نتائج مبهرة لاقتصاد الإمارات في مختلف القطاعات خلال 2023

ثمّن المجلس الاستشاري لجمارك دبي، الجهود الحثيثة لحكومة الإمارات في تعزيز التنافسية والارتقاء بالقطاعات الاقتصادية وترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيداً بأداء الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، الذي سجل نتائج مبهرة على الصعد كافة، ومنها القطاع التجاري الذي شهد انتعاشاً قوياً مدفوعاً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري في العام الجاري، بحضور أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في جمارك دبي، ومجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس، حيث أكد المدير العام للجمارك أن دولة الإمارات تحقق إنجازات رائدة ونوعية، مشيراً إلى أن وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات التي تم الإعلان عنها أخيراً تمثل انطلاقة جديدة لمسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز دور الإمارات ومكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والعالمي ومركز اقتصادي وتجاري من الطراز الرفيع.

وشدد على أن النتائج الإيجابية والملموسة التي نراها ضمن مستهدفات ((رؤية نحن الإمارات 2031)) باتت نموذجاً رائداً يحتذى به، وترمي المستهدفات الوطنية 2031 إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 3 تريليونات درهم، والتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات.

اقتصاد رقمي

وتهدف دولة الإمارات إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي بنسبة 20 % من الناتج المحلي غير النفطي،، كما تهدف إلى أن تصبح من أفضل 10 دول عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تطمح دولة الإمارات إلى أن تصنف من بين أفضل 5 دول عالمياً في مؤشر الحكومة الذكية، مؤكداً أن جمارك دبي تسهم بشكل مباشر في دعم وتحقيق هذه الأهداف من خلالها دورها الرئيسي في تسهيل العمليات التجارية وزيادة قيمة التبادل التجاري و تسريع حركة المسافرين والسياح، بالإضافة إلى قيادة التحول الرقمي العالمي في الخدمات الجمركية الذكية التي تعتمد على التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض من رئيس مجموعة دبي للكمبيوتر أشار فيه إلى أن المجموعة تسعى إلى فتح قنوات وممرات تجارية جديدة ضمن اختصاصها دعماً لخطط دبي في التوسع والريادة العالمية وبخاصة أهداف أجندة دبي الاقتصادية، كما تعمل المجموعة عن كثب لتخفيف الأعباء على شركات الحواسيب وتقنيات المعلومات، بالإضافة إلى أفكار لإنشاء ممرات ومستودعات لتيسير العمليات بشكل أفضل وتوفير مزايا لوجستية رائدة لتعزيز دبي موقع تجاري عالمي ومركز دولي للاقتصاد الجديد، وجذب المزيد من الشركات والاستثمارات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

سلسلة الإمداد

وقدم رئيس مجموعة سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية عرضا أوضح خلاله أن المجموعة نظمت بنجاح قمة التوريد والخدمات اللوجستية العالمية الـ 16 بدبي في نوفمبر، بهدف تنمية قطاع الخدمات اللوجستية بالإمارات، مؤكداً أن هذا القطاع الحيوي يواصل نموه في دبي ويستمر بتحقيق مزيد من التقدم، حيث تعتبر دبي إحدى وجهات الاستقطاب الرئيسية للشركات الدولية العاملة في مجال الخدمات اللوجستية نظراً لامتلاكها بنية تحتية فائقة الحداثة والتطور، ولفت إلى أن سلاسل التوريد تُعتبر من أكبر محركات النمو؛ ولذا يُتوقع أن تشهد نشاطاً مكثفاً خلال العقد الحالي، وهذا يؤشر أن القطاع يتضمن الكثير من الفرص، مؤكداً أن التقنيات المتطورة كان لها تأثير كبير في نشاط وأداء سلاسل التوريد مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء والتجارة الإلكترونية عبر الحدود.

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