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27 ألف رحلة عبر مطارات الدولة في أكتوبر

12/4/2023 7:28:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجحت المطارات الإماراتية في تسجيل مستويات نمو قياسية خلال أكتوبر الماضي، بدعم من نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، حيث لامس عددالرحلات 27 ألف رحلة.

وبحسب بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية، بلغ عدد الرحلات الجوية، عبر مطارات الدولة، خلال أكتوبر ، نحو 26.96 ألف رحلة، مقارنة مع 22.46 ألف، خلال الفترة نفسها من 2022 بنمو 20 %.

وسجل مطار دبي 17.25 ألف رحلة في أكتوبر بنمو 16.23 % مقابل 14.84 ألف رحلة في نفس الشهر من 2022 مستحوذاً على 64 % من إجمالي الرحلات عبر مطارات الدولة، وحافظ مطار دبي على صدارته العالمية في حجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال أكتوبر والذي بلغ نحو 4.9 ملايين مقعد بنمو 4.5 % مقارنة مع سبتمبر ويرجع ارتفاع الرحلات عبر مطارات الدولة بدعم توسع الناقلات الوطنية ووصولها إلى وجهات جديدة.

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