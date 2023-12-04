مخاوف النمو العالمي تهبط بأسعار النفط

عكست العقود الآجلة للنفط مسارها بعد ارتفاع لفترة وجيزة، أمس، وسط ضغوط مستمرة، بسبب قرار ((أوبك+)) بدء تخفيضات طوعية للإنتاج اعتباراً من أول يناير المقبل، لمدة 3 أشهر، وتراجع الخام بضغط عدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود، لكن مخاطر تعطّل الإمدادات، بسبب الصراع في الشرق الأوسط حدت من الخسائر.

وخلال التعاملات نزلت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتاً، بما يعادل 0.9 %، إلى 78.15 دولاراً للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.43 دولاراً للبرميل منخفضة 64 سنتاً، أو 0.8 %. وهبط النفط أكثر من 2 % الأسبوع الماضي، بفعل شكوك المستثمرين بشأن مدى تخفيضات الإمدادات، التي تنفذها منظمة (أوبك) وحلفاؤها. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، أمس وهبطت أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندي (المعيار الأوروبي) تسليم يناير 4.58 % إلى 41.50 يورو (45.09 دولاراً) لكل ميجاواط/ ساعة.

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