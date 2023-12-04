-->

Tuesday, 05 December 2023 04:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مخاوف النمو العالمي تهبط بأسعار النفط

12/4/2023 7:28:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عكست العقود الآجلة للنفط مسارها بعد ارتفاع لفترة وجيزة، أمس، وسط ضغوط مستمرة، بسبب قرار ((أوبك+)) بدء تخفيضات طوعية للإنتاج اعتباراً من أول يناير المقبل، لمدة 3 أشهر، وتراجع الخام بضغط عدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود، لكن مخاطر تعطّل الإمدادات، بسبب الصراع في الشرق الأوسط حدت من الخسائر.

وخلال التعاملات نزلت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتاً، بما يعادل 0.9 %، إلى 78.15 دولاراً للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.43 دولاراً للبرميل منخفضة 64 سنتاً، أو 0.8 %. وهبط النفط أكثر من 2 % الأسبوع الماضي، بفعل شكوك المستثمرين بشأن مدى تخفيضات الإمدادات، التي تنفذها منظمة (أوبك) وحلفاؤها. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، أمس وهبطت أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندي (المعيار الأوروبي) تسليم يناير 4.58 % إلى 41.50 يورو (45.09 دولاراً) لكل ميجاواط/ ساعة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

2.2 مليون برميل تخفيضات أوبك+ الجديدة يومياً.. والنفط يتراجع

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN04122023000110011019ID1107534831

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث