أسعار عقارات دبي الأكثر جاذبية عالمياً

قالت شركة «بيركشاير هاثاواي هوم سيرفيسز غولف بروبيرتيز» العالمية، إن هناك اهتماماً أمريكياً لافتاً بسوق دبي العقاري، إذ شهد السوق خلال الفترة الماضية ارتفاعاً لافتاً في الاستثمار العقاري من قبل المستثمرين الأمريكيين، ما يؤكد الجاذبية المتزايدة لسوق العقارات المزدهر في الإمارة، مشيرة إلى أن القاسم المشترك بين المستثمرين هو البحث عن القيمة والاستقرار وهي مزايا توفرها دبي.

وقال فيل شيرديان، الرئيس التنفيذي للشركة، إن دبي تعتبر وجهة استثمارية واعدة ومزدهرة لا تعيد تعريف نماذج الاستثمار الدولية فقط، وإنما ستقدم فرصاً لا مثيل لها للمستثمرين الأمريكيين، حيث شهدت دبي، المدينة التي تحقق نمواً اقتصادياً لافتاً والرائدة في مجال الابتكار، ارتفاعاً لافتاً في الاستثمار العقاري من قبل المستثمرين الأمريكيين.

وأضاف شيرديان: «هذا الإقبال المتزايد ليس وليد الصدفة وإنما قائم على الفرص القيمة والاستقرار الأمني الذي توفره المدينة، وتجد الجالية الأمريكية الكبيرة المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقارباً ثقافياً واقتصادياً مع دبي، ما يسهل مسارات الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي الثنائي».

مزايا تنافسية

وأفاد شيرديان، بأن أسعار العقارات في دبي تعتبر عند مقارنتها بالمدن العالمية الأخرى تنافسية للغاية، فضلاً عن أنها توفر عوائد كبيرة على الاستثمار، وتباع العقارات الفاخرة بأسعار أدنى بنسبة 20% إلى 80% مقارنة بالمدن الكبرى مثل موناكو وهونج كونج ونيويورك ولندن وجنيف وباريس وبكين وطوكيو، حتى في ظل الزيادة الهائلة في الأسعار خلال الفترة التي تلت جائحة (كوفيد19)، ويمكن شراء عقار فاخر في دبي تزيد مساحته على 100 متر مربع بقيمة مليون دولار، بينما هذه القيمة تسمح بشراء عقار بمساحة 17 متراً مربعاً فقط في موناكو، و21 متراً مربعاً في هونج كونج، و33 متراً مربعاً في نيويورك.

وأضاف: «أصبحت المدينة، بفضل أسلوب الحياة المميز الذي توفره ودرجة الأمان العالية وتطورها في مجال الاتصالات، فضلاً عن المزايا الضريبية وسهولة تأسيس وممارسة الأعمال وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين، خصوصاً من الولايات المتحدة».

وتابع: «أسهمت عملية إصدار تأشيرات المستثمر والتأشيرات الذهبية عن طريق الاستثمار في العقارات بتحسين عروض الاستثمار، بما يضمن للمستثمرين تلقي عوائد مالية، والاستفادة في الوقت نفسه من حرية التنقل العالمي وأسلوب الحياة المميز».

طفرة استثمارية

وأوضح شيرديان، أن شركة «بيركشاير هاثاوي هوم سيرفيسيز»، شهدت ارتفاعاً كبيراً في نسبة الاستفسارات والاستثمارات من قبل الأمريكيين، ما يؤكد الجاذبية المتزايدة لسوق العقارات في دبي، مضيفاً: «تشير أبحاثنا إلى القاسم المشترك بين المستثمرين، والذي يتمثل في البحث عن القيمة والاستقرار، وهي مزايا تقدمها دبي بوفرة».

ريادة عالمية



وذكر شيرديان:«الجدير بالذكر أن دبي ترسخ مكانتها كمدينة رائدة عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً في القطاعات الموجهة نحول المستقبل، وأقامت المدينة شراكات ديناميكية مع المستثمرين الدوليين، ما أدى إلى تسريع الابتكار وخلق قيمة اقتصادية دائمة».

وذكر شيرديان أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة كواحدة من أفضل الاقتصادات الحضرية في العالم، وترسيخ مكانتها العالمية كوجهة جاذبة للاستثمار والابتكار والمشاريع، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت دبي مرونة رؤيتها الاستراتيجية، بما يضمن بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة ضمن نظامها الاقتصادي.

ابتكار وريادة



وقال شيرديان: «بفضل جاذبيتها العالمية، نجحت دبي في دمج الثقافات والأفكار والابتكارات من جميع أنحاء العالم، وبرزت كمركز لريادة الأعمال والابتكار، لقد صممت بدقة منظومة تجذب وتدعم المواهب والابتكار والمشاريع، فباتت مركزاً عالمياً للمواهب ومهداً للأفكار المستقبلية».

وأضاف: «وفي عام 2022، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، بنسبة 11%، حيث أدرك العديد من المستثمرين الفرص المتنوعة التي توفرها هذه المدينة النابضة بالحياة واستفادوا منها، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب البنية التحتية الاقتصادية والتكنولوجية القوية، يجعل من دبي محوراً للآلية الاقتصادية العالمية».

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