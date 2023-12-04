آخر تطورات الحالة الصحية لزوجة الراحل أشرف عبد الغفور وهل علمت بوفاته؟

كشفت الفنانة نهال عنبر ، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر تطورات الحالة الصحية لزوجة الراحل أشرف عبد الغفور، فاطمة، مؤكدة أنها حالتها ليست خطيرة.

وأشارت نهال الى أن زوجة الراحل قد علمت بخبر وفاته، لافتة إلى أن وفاة الراحل أشرف عبد الغفور كانت فجيعة للوسط الفني.

وكشفت وسائل إعلام مصرية ان زوجة الفنان

الراحل تعاني من كسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وتوفي الأحد الفنان المصري

أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عاما إثر حادث مروري بينما لا تزال زوجته التي كانت برفقته تتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الفنان الراحل كان يقود سيارته برفقة زوجته واصطدمت بهما من الخلف سيارة قيادة فنان تشكيلي مقيم بمدينة 6 أكتوبر مما ادى تهشم الجزء الخلفى لسيارة الفنان بالكامل وتهشم السيارة المتسببه فى الحادث من الامام.

والراحل هو والد الممثلة ريهام عبد الغفور وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.

ولد عبد الغفور عام 1942 بمدينة المحلة الكبرى وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963 حيث تتلمذ على يد المخرج محمد كُريم أول عميد للمعهد.

عمل لفترة قصيرة معيدا في معهد السينما قبل أن يهجر السلك الأكاديمي وينضم إلى المسرح القومي الذي وقف على خشبته أمام عمالقة التمثيل في مصر أمثال حسن البارودي وشفيق نور الدين وعبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن ونعيمة وصفي وسميحة أيوب.

تميز في الأعمال التلفزيونية التي شكلت الجزء الأكبر من رصيده الفني ومنها مسلسلات (القاهرة والناس) و(زيزينيا) و(جبل الحلال) وشارك في أبرز المسلسلات الدينية التي قدمت في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات مثل (الليث بن سعد) و(الإمام النسائي) و(هارون الرشيد).

كما قدم عشرات المسلسلات الإذاعية والسهرات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية منها (فرقة المرح) و(صوت الحب) و(الشوارع الخلفية) و(الرسالة).

كرمه المهرجان القومي للمسرح في دورته الرابعة عشرة عام 2021 ونال جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2015.

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