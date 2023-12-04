رحلة عارضة تعيد 120 روسياً من غزة لوطنهم

قالت وزارة الطوارئ الروسية إن طائرة مستأجرة نقلت 120 مواطنا روسيا إلى موسكو بعد إجلائهم من قطاع غزة.

وذكر بيان للوزارة على تطبيق تيليجرام أن 30 طفلا كانوا من بين ركاب الطائرة التي هبطت في موسكو، وهي من طراز إليوشن-76.

وكانت قد قالت وزارة الطوارئ الروسية إن طائرة خاصة أعادت إلى موسكو 105 مواطنين روس تم إجلاؤهم من غزة، الأسبوع الماضي. ونقلت وزارة الطوارئ حتى الآن أكثر من 880 روسيا إلى بلدهم على متن تسع رحلات جوية.

رهائن روس

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق الذي زار موسكو، قبل نحو 4 أسابيع، قال إن الحركة تحاول تحديد مكان وجود ثمانية رهائن يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية تمهيدا للإفراج عنهم.

وقال أبو مرزوق كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية "نبحث الآن عن الاشخاص الذين أشار إليهم الجانب الروسي. إنه أمر صعب، لكننا نبحث. وسنفرج عنهم ما أن نعثر عليهم".

وأوضح أنه تسلم من وزارة الخارجية الروسية قائمة تضم ثمانية أسماء لأشخاص روس-اسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أبو مرزوق "نبدي اهتماما كبيرا بهذه القائمة ونتعامل معها بعناية لأننا نعتبر روسيا صديقا قريبا جدا".

وكان قد تم الإفراج عن 3 من الرهائن الروس الإسرائيليين، في إطار صفقة اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

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