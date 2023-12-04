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إصابة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس بكوفيد-19

12/4/2023 7:28:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 لكنه لا يزال في صحة جيدة بما يكفي لعقد اجتماعات عبر الإنترنت.

وأفاد مكتب الاتصالات الرئاسي على صفحته على فيسبوك بأن ماركوس سيعزل نفسه لمدة خمسة أيام. ولم يوضح بيان المكتب متى ثبتت إصابته بالمرض.

وجاء في البيان "الرئيس قادر على أداء واجباته وسيواصل عقد اجتماعاته المقررة عن بعد".

وشوهد ماركوس (66 عاما) علنا آخر مرة يوم السبت خلال حضوره حدثا عائليا داخل أراضي القصر الرئاسي.

وألغيت فعالياته المقررة الثلاثاء، بما في ذلك زيارة إلى مينداناو في جنوب الفلبين للقاء مصابين في تفجير وقع أمس الأحد ونازحين بسبب زلازل قوية وهزات ارتدادية منذ مساء السبت.

وأصيب ماركوس بفيروس كورونا سابقا في عام 2020، وتلقى جرعة معززة ثانية من لقاح مضاد للفيروس في حملة تطعيم أجرتها وزارة الصحة العام الماضي.

وتظهر بيانات وزارة الصحة أن الفلبين سجلت 1340 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي

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