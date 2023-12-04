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البيت الأبيض: وقف المساعدات الأمريكية لكييف سيسمح لبوتين بالانتصار في حرب أوكرانيا

12/4/2023 7:28:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان الاثنين من أن وقف المساعدات الأمريكية
لكييف سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بالانتصار" في حرب أوكرانيا.

وقال ساليفان لصحافيين في البيت الأبيض "على الكونغرس أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعمه للقتال من أجل الحرية في أوكرانيا
أم أنه سيتجاهل الدروس التي تعلمناها من التاريخ ويترك بوتين ينتصر".

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