البيت الأبيض: وقف المساعدات الأمريكية لكييف سيسمح لبوتين بالانتصار في حرب أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان الاثنين من أن وقف المساعدات الأمريكية
لكييف سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بالانتصار" في حرب أوكرانيا.
وقال ساليفان لصحافيين في البيت الأبيض "على الكونغرس أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعمه للقتال من أجل الحرية في أوكرانيا
أم أنه سيتجاهل الدروس التي تعلمناها من التاريخ ويترك بوتين ينتصر".
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