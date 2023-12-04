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وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

12/4/2023 7:28:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت خمسة فلسطينيين على الأقل الاثنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال البيان إن أنس الفروخ (23 عاما) ومحمد الفروخ (22 عاما) من بلدة سعير توفيا متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها برصاص القوات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة وفاة فلسطيني آخر من مخيم قلنديا للاجئين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ما لا يقل عن 22 فلسطينيا آخرين أصيبوا بالرصاص خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في المخيم.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) أن القوات الإسرائيلية قتلت أيضا فلسطينيين اثنين في سيارة واعتقلت اثنين آخرين خلال مداهمة في مدينة قلقيلية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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