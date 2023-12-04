الصحة العالمية: الجيش الإسرائيلي طلب منا إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الإثنين أنّ الجيش الإسرائيلي أبلغ الوكالة الأممية بوجوب إخلاء مستودع للمساعدات الطبية في جنوب غزة قبل أن تجعله "العمليات البرية" في المنطقة غير قابل للاستخدام.
وجاء في منشور للمدير العامة على منصة إكس "اليوم، تبلّغت منظمة الصحة العالمية من جيش الدفاع الإسرائيلي بوجوب نقل إمداداتنا من مستودعنا الطبي في جنوب غزة في غضون 24 ساعة، لأنّ عمليات برية ستضعه خارج الخدمة"، موضحاً أنّه ناشد إسرائيل "سحب الأمر".
وتابع "نناشد إسرائيل سحب هذا الأمر واتّخاذ كلّ التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الإنسانية".
وخلال مؤتمر صحافي في القاهرة، أكّد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط أحمد المنظري أنّ "منظمة الصحة العالمية قلقة للغاية إزاء استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك القصف المكثف في غزة".
وتثير الحصيلة المرتفعة للقتلى في غزة والأزمة الإنسانية في القطاع تنديداً حول العالم.
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