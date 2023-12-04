الصحة العالمية: الجيش الإسرائيلي طلب منا إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة خلال 24 ساعة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الإثنين أنّ الجيش الإسرائيلي أبلغ الوكالة الأممية بوجوب إخلاء مستودع للمساعدات الطبية في جنوب غزة قبل أن تجعله "العمليات البرية" في المنطقة غير قابل للاستخدام.

وجاء في منشور للمدير العامة على منصة إكس "اليوم، تبلّغت منظمة الصحة العالمية من جيش الدفاع الإسرائيلي بوجوب نقل إمداداتنا من مستودعنا الطبي في جنوب غزة في غضون 24 ساعة، لأنّ عمليات برية ستضعه خارج الخدمة"، موضحاً أنّه ناشد إسرائيل "سحب الأمر".

وتابع "نناشد إسرائيل سحب هذا الأمر واتّخاذ كلّ التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الإنسانية".

وخلال مؤتمر صحافي في القاهرة، أكّد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط أحمد المنظري أنّ "منظمة الصحة العالمية قلقة للغاية إزاء استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك القصف المكثف في غزة".

وتثير الحصيلة المرتفعة للقتلى في غزة والأزمة الإنسانية في القطاع تنديداً حول العالم.

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