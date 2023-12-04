الخارجية المصرية: القاهرة فقط المسؤولة عن إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة

أكدت وزارة الخارجية أن السلطات المصرية هي فقط التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى أرض الوطن.

وأوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في معرض رده على استفسار من الصحفيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، أن مكتب التمثيل المصرى لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان أسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيدًا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصرى والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية كل ما يتردد إعلامياً خلاف ذلك، داعياً إلى توخى الحذر والدقة الشديدة عند تداول أية معلومات غير صحيحة منسوبة لأى جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.

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