MENAFN - Akhbar Al Khaleej) 24 ديسمبر.. حظر تداول منتجات التبغ دون الطوابع الرقمية

أعلن‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬قرب‭ ‬تطبيق‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬الانتقائية‭ ‬المحددة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬نظام‭ ‬العلامة‭ ‬المميزة‭ (‬الطوابع‭ ‬الرقمية‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬جميع‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ‭ ‬المحددة‭ ‬المتوافرة‭ ‬للحيازة،‭ ‬أو‭ ‬التداول،‭ ‬أو‭ ‬التوريد،‭ ‬أو‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬طوابع‭ ‬رقمية‭ ‬صالحة‭ ‬ومفعلة‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬24‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬وتشمل‭ ‬المنتجات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الآتي‭: ‬لفائف‭ ‬التبغ‭ ‬التي‭ ‬تسخن‭ ‬كهربائيا (EHTP) ، جراك،‭ ‬تبغ‭ ‬مفروم‭ ‬أو‭ ‬مكبوس‭ ‬للغلايين،‭ ‬تبغ‭ ‬مفروم‭ ‬أو‭ ‬مكبوس‭ ‬للمداويخ‭ (‬تبغ‭ ‬الدوخة‭)‬،‭ ‬وتبغ‭ ‬مفروم‭ ‬أو‭ ‬مكبوس‭ ‬للسجائر‭.‬

ودعا‭ ‬الجهاز‭ ‬كافة‭ ‬المستوردين‭ ‬والتجار‭ ‬بالأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬بكميات‭ ‬مناسبة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ‭ ‬المحددة‭ ‬وعدم‭ ‬تخزين‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬طوابع‭ ‬رقمية‭ ‬ليتم‭ ‬تصفية‭ ‬المخزون‭ ‬قبل‭ ‬حلول‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬24‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادًا‭ ‬للالتزام‭ ‬بحظر‭ ‬حيازة‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬أو‭ ‬توريد‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ‭ ‬المحددة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬طوابع‭ ‬رقمية‭ ‬صالحة‭ ‬ومفعلة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬منتج‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬سيتطلب‭ ‬إتلافه‭ ‬أو‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬إقليم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يحمل‭ ‬طابعا‭ ‬رقميا‭ ‬صالحا‭ ‬ومفعلا‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ؛‭ ‬وذلك‭ ‬تفاديًا‭ ‬لرصد‭ ‬مخالفات‭ ‬عدم‭ ‬الامتثال‭ ‬لنظام‭ ‬الطوابع‭ ‬الرقمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الجهاز،‭ ‬التي‭ ‬تستلزم‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المخالفين‭ ‬مثل‭ ‬فرض‭ ‬غرامات‭ ‬إدارية،‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬دعاوى‭ ‬جنائية‭ ‬للتهرب‭ ‬من‭ ‬الانتقائية‭.‬

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