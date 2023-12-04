(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) 24 ديسمبر.. حظر تداول منتجات التبغ دون الطوابع الرقمية
أعلن الجهاز الوطني للإيرادات قرب تطبيق المرحلة الأخيرة على السلع الانتقائية المحددة من منتجات التبغ ضمن مشروع نظام العلامة المميزة (الطوابع الرقمية)، إذ يجب أن تحمل جميع منتجات التبغ المحددة المتوافرة للحيازة، أو التداول، أو التوريد، أو البيع في الأسواق المحلية على طوابع رقمية صالحة ومفعلة بدءًا من تاريخ 24 ديسمبر 2023، وتشمل المنتجات في هذه المرحلة الآتي: لفائف التبغ التي تسخن كهربائيا (EHTP) ، جراك، تبغ مفروم أو مكبوس للغلايين، تبغ مفروم أو مكبوس للمداويخ (تبغ الدوخة)، وتبغ مفروم أو مكبوس للسجائر.
ودعا الجهاز كافة المستوردين والتجار بالأسواق المحلية إلى التعامل بكميات مناسبة من منتجات التبغ المحددة وعدم تخزين تلك التي لا تحمل طوابع رقمية ليتم تصفية المخزون قبل حلول المرحلة الأخيرة في تاريخ 24 ديسمبر 2023، وذلك استعدادًا للالتزام بحظر حيازة أو تداول أو توريد أو بيع أي من منتجات التبغ المحددة التي لا تحتوي على طوابع رقمية صالحة ومفعلة في الأسواق المحلية، ومن ثم فإن أي منتج في سلسلة التوريد سيتطلب إتلافه أو نقله إلى خارج إقليم مملكة البحرين في حال لم يحمل طابعا رقميا صالحا ومفعلا بدءًا من هذا التاريخ؛ وذلك تفاديًا لرصد مخالفات عدم الامتثال لنظام الطوابع الرقمية من خلال الحملات التفتيشية وغيرها من العمليات التي يقوم بها الجهاز، التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المخالفين مثل فرض غرامات إدارية، أو رفع دعاوى جنائية للتهرب من الانتقائية.
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