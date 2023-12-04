البحرين تشارك في اجتماع برلماني دولي ضمن مؤتمر تغير المناخ بـ((دبي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تشارك مملكة البحرين في الاجتماع البرلماني الدولي الذي ينعقد بمناسبة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (
COP 28)، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، حيث سيقام الاجتماع البرلماني في معرض إكسبو دبي يوم الأربعاء المقبل.
وسيترأس وفد مملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.
وتأتي مشاركة مملكة البحرين في الاجتماع البرلماني الدولي، تعزيزًا لدور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في إبراز الجهود الوطنية والتشريعية، والمشاريع والمبادرات الحضارية والبرامج النوعية لمواجهة تحديات تغير المناخ، ولتعزيز الأمن البيئي، والتأكيد على التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية والقرارات المرتبطة بمواجهة تغير المناخ، وبما يدعم استدامة المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وسيتضمن الاجتماع البرلماني الدولي لقاءً رفيع المستوى لرؤساء البرلمانات المشاركين في الاجتماع، إلى جانب حلقة نقاشية حول «التقييم العالمي لإظهار حالة التقدم الجماعي نحو أهداف اتفاق باريس»، وحلقة نقاشية حول «الرقابة البرلمانية على تنفيذ اتفاق باريس ما بعد الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف، والمشاركة في مبادرة الانضمام إلى حملة المناخ للاتحاد البرلماني الدولي»، ومناقشة اعتماد الوثيقة الختامية للاجتماع.
وسيشارك الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، كمتحدث رئيسي في الجلسة النقاشية التي ستقام بعنوان: «بشأن» ما بعد التخفيف من الآثار والتكيف: لتفعيل الآلية للخسائر والضرر من الآثار المناخية، فيما سيشارك في الجلسة أيضًا النائب هشام عبدالعزيز العوضي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب.
وستشارك هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، عضو منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي، في جلسة نقاشية ستقام ضمن الاجتماع البرلماني بعنوان: «تسليط الضوء على العمل المناخي: قيادة النساء البرلمانيات والبرلمانيين الشباب».
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