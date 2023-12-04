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البحرين تشارك في اجتماع برلماني دولي ضمن مؤتمر تغير المناخ بـ((دبي))

12/4/2023 7:22:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬تشارك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬ينعقد‭ ‬بمناسبة‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬والمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الاتحادي‭ ‬الإماراتي،‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬الاجتماع‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬إكسبو‭ ‬دبي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭. ‬

وسيترأس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعلي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬تعزيزًا‭ ‬لدور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الحضارية‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬ولتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬والقرارات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمواجهة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬استدامة‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وسيتضمن‭ ‬الاجتماع‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬لقاءً‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬لرؤساء‭ ‬البرلمانات‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬التقييم‭ ‬العالمي‭ ‬لإظهار‭ ‬حالة‭ ‬التقدم‭ ‬الجماعي‭ ‬نحو‭ ‬أهداف‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‮»‬،‭ ‬وحلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الرقابة‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الدورة‭ ‬الـ28‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬حملة‭ ‬المناخ‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬ومناقشة‭ ‬اعتماد‭ ‬الوثيقة‭ ‬الختامية‭ ‬للاجتماع‭.‬

وسيشارك‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬بشأن‮»‬‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬والتكيف‭: ‬لتفعيل‭ ‬الآلية‭ ‬للخسائر‭ ‬والضرر‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬المناخية،‭ ‬فيما‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬أيضًا‭ ‬النائب‭ ‬هشام‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العوضي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭.‬

وستشارك‭ ‬هالة‭ ‬رمزي‭ ‬فايز،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬عضو‭ ‬منتدى‭ ‬النساء‭ ‬البرلمانيات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬ستقام‭ ‬ضمن‭ ‬الاجتماع‭ ‬البرلماني‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭: ‬قيادة‭ ‬النساء‭ ‬البرلمانيات‭ ‬والبرلمانيين‭ ‬الشباب‮»‬‭.‬

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