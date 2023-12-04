محافظة العاصمة تنظم ثماني فعاليات ضمن الاحتفال بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة عن إقامة ومشاركة المحافظة في 8 فعاليات خلال شهر ديسمبر الجاري، تتنوع بين احتفالات وطنية واجتماعية ورياضية وترفيهية، إذ تأتي تلك الأنشطة والفعاليات احتفاءً بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين.
وأكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة حرص محافظة العاصمة على تنظيم ودعم كافة الفعاليات التي تصب في مصلحة تعميق الحس الوطني وتعزيز مشاعر الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، مشيراً إلى أن مواصلة المحافظة تبني الفعاليات الوطنية والاجتماعية يأتي بفضل النجاحات والإقبال الجماهيري الواسع الذي شهدته فعاليات العام الماضي من قبل المواطنين والمقيمين والزوار.
وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص نظير دعمهم ومساندتهم لجميع الفعاليات المقامة بالتزامن مع ذكرى الأعياد الوطنية المجيدة، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهداف تلك الجهات في تعزيز الشراكة المجتمعية، بما يتناسب مع خططها الطموحة في خدمة المجتمع وتعزيزاً لدورها الوطني والمجتمعي.
وتتضمن فعاليات محافظة العاصمة احتفالية المحافظة وأمانة العاصمة بالشراكة مع مجموعة GFH المالية بالأعياد الوطنية في 14 ديسمبر على أرض مشروع بحرين هاربور خلف المرفأ المالي، والمشاركة في احتفال جامعة العلوم التطبيقية اليوم الثلاثاء، واحتفال الجامعة الأهلية في 7 من ذات الشهر، ومهرجان أسبوع الدراجات النارية في 8 ديسمبر بواتر جاردن سيتي، واحتفال مركز تمكين شباب القادسية في 12 من الشهر الحالي، والمعرض الأول لطباعة معالم العاصمة تزامناً مع الأعياد الوطنية الذي يقام بتنظيم مركز تمكين شباب رأس الرمان في 13 الشهر، إضافة إلى المشاركة في مارثون كن محفزا لذوي الإعاقة في واتر جاردن سيتي في 30 ديسمبر الجاري.
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