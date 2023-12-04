محافظة العاصمة تنظم ثماني فعاليات ضمن الاحتفال بالأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حرص‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬ودعم‭ ‬كافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬تعميق‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاعر‭ ‬الانتماء‭ ‬والولاء‭ ‬للوطن‭ ‬وقيادته‭ ‬الرشيدة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مواصلة‭ ‬المحافظة‭ ‬تبني‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬يأتي‭ ‬بفضل‭ ‬النجاحات‭ ‬والإقبال‭ ‬الجماهيري‭ ‬الواسع‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬فعاليات‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزوار‭.‬

وأشاد‭ ‬المحافظ‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬وشركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬نظير‭ ‬دعمهم‭ ‬ومساندتهم‭ ‬لجميع‭ ‬الفعاليات‭ ‬المقامة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ذكرى‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬خططها‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيزاً‭ ‬لدورها‭ ‬الوطني‭ ‬والمجتمعي‭.‬

وتتضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬احتفالية‭ ‬المحافظة‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬ GFH ‭ ‬المالية‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مشروع‭ ‬بحرين‭ ‬هاربور‭ ‬خلف‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬واحتفال‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الشهر،‭ ‬ومهرجان‭ ‬أسبوع‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬بواتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي،‭ ‬واحتفال‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬القادسية‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬والمعرض‭ ‬الأول‭ ‬لطباعة‭ ‬معالم‭ ‬العاصمة‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بتنظيم‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬رأس‭ ‬الرمان‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬الشهر،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مارثون‭ ‬كن‭ ‬محفزا‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬واتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

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