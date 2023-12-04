-->

Tuesday, 05 December 2023 04:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظ الجنوبية: إطلاق سلسلة من الفعاليات الوطنية والتراثية

12/4/2023 7:22:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تعتزم‭ ‬إطلاق‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬احتفاءً‭ ‬بذكرى‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬احتفالات‭ ‬وطنية‭ ‬وبرامج‭ ‬تراثية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬الجنوبية‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬كافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والوطنية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬الانتماء‭ ‬والمواطنة‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬والحكومية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬المحافظة‭ ‬عبر‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬والقطاعات؛‭ ‬بهدف‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيزاً‭ ‬لدورها‭ ‬الوطني‭ ‬والمجتمعي‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬برنامج‭ ‬شامل‭ ‬ومتنوع‭ ‬للاحتفالات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬الجنوبية،‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬إقامة‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الوطنية‭ ‬والعرضة‭ ‬المتنقلة‭ ‬والفقرات‭ ‬الثقافية‭ ‬مع‭ ‬تخصيص‭ ‬جوانب‭ ‬للأطفال‭ ‬والعائلات‭ ‬في‭ ‬عدّة‭ ‬مناطق‭ ‬منها‭: ‬احتفال‭ ‬وعرضة‭ ‬أهالي‭ ‬الرفاع‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬10‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وعرضة‭ ‬أهالي‭ ‬الزلاق‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬11‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وعرضة‭ ‬أهالي‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬13‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬مهرجان‭ ‬الحنينية‭ ‬التراثي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬بمتنزه‭ ‬الحنينية،‭ ‬الذي‭ ‬سيتضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬توضح‭ ‬الإرث‭ ‬الثقافي‭ ‬والصناعات‭ ‬التقليدية‭ ‬لأهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬ومعرض‭ ‬الصور‭ ‬التاريخية‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركات‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬المحلية‭ ‬والمقاهي‭ ‬المنوعة‭ ‬والأسر‭ ‬المنتجة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬السنوية‭ ‬للبادل‭ ‬للفترة‭ ‬15-19‭ ‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بادل‭ ‬أرينا‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬احتفال‭ ‬وطني‭ ‬لأهالي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬بنادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭.‬

كما‭ ‬بين‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬إشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬مع‭ ‬تميز‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الوطنية‭ ‬بإشراك‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬من‭ ‬المكفوفين،‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬مع‭ ‬ختام‭ ‬الفعاليات‭ ‬احتفال‭ ‬وطني‭ ‬لجمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬للمكفوفين‭ ‬بتاريخ‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬الجمعية،‭ ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬صوراُ‭ ‬متنوعة‭ ‬لتاريخ‭ ‬الجنوبية‭ ‬وإرثها‭ ‬العريق،‭ ‬وتجسيداً‭ ‬لمعاني‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭.‬

كما‭ ‬بين‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬موعد‭ ‬انطلاق‭ ‬المسابقة‭ ‬الإذاعية‭ ‬الوطنية‭ ‬لعامها‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬9‭-‬15‭ ‬ديسمبر،‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬نسباً‭ ‬باهرة‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة،‭ ‬مبيناً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬تأتي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬وإذاعة‭ ‬البحرين،‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الإرث‭ ‬الذي‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مكتسبات‭ ‬تاريخية‭ ‬ووطنية،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬سؤال‭ ‬المسابقة‭ ‬يومياً‭ ‬عبر‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬الجنوبية‮»‬‭ ‬المتوافر‭ ‬عبر‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬الفائز‭ ‬بطريقة‭ ‬القرعة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬متابعة‭ ‬حساب‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬إنستغرام‭ ‬ southerngov ‭_‬ bh ،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬تضم‭ ‬جوائز‭ ‬قيمة‭ ‬للفائزين‭.‬

كلمات دالة

MENAFN04122023000055011008ID1107534814

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث