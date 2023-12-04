محافظ الجنوبية: إطلاق سلسلة من الفعاليات الوطنية والتراثية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬كافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والوطنية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬الانتماء‭ ‬والمواطنة‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬والحكومية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬المحافظة‭ ‬عبر‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬والقطاعات؛‭ ‬بهدف‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيزاً‭ ‬لدورها‭ ‬الوطني‭ ‬والمجتمعي‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬برنامج‭ ‬شامل‭ ‬ومتنوع‭ ‬للاحتفالات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬الجنوبية،‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬إقامة‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الوطنية‭ ‬والعرضة‭ ‬المتنقلة‭ ‬والفقرات‭ ‬الثقافية‭ ‬مع‭ ‬تخصيص‭ ‬جوانب‭ ‬للأطفال‭ ‬والعائلات‭ ‬في‭ ‬عدّة‭ ‬مناطق‭ ‬منها‭: ‬احتفال‭ ‬وعرضة‭ ‬أهالي‭ ‬الرفاع‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬10‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وعرضة‭ ‬أهالي‭ ‬الزلاق‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬11‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وعرضة‭ ‬أهالي‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬13‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬مهرجان‭ ‬الحنينية‭ ‬التراثي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬بمتنزه‭ ‬الحنينية،‭ ‬الذي‭ ‬سيتضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬توضح‭ ‬الإرث‭ ‬الثقافي‭ ‬والصناعات‭ ‬التقليدية‭ ‬لأهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬ومعرض‭ ‬الصور‭ ‬التاريخية‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركات‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬المحلية‭ ‬والمقاهي‭ ‬المنوعة‭ ‬والأسر‭ ‬المنتجة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬السنوية‭ ‬للبادل‭ ‬للفترة‭ ‬15-19‭ ‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بادل‭ ‬أرينا‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬احتفال‭ ‬وطني‭ ‬لأهالي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬بنادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭.‬

كما‭ ‬بين‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬إشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬مع‭ ‬تميز‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الوطنية‭ ‬بإشراك‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬من‭ ‬المكفوفين،‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬مع‭ ‬ختام‭ ‬الفعاليات‭ ‬احتفال‭ ‬وطني‭ ‬لجمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬للمكفوفين‭ ‬بتاريخ‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬الجمعية،‭ ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬صوراُ‭ ‬متنوعة‭ ‬لتاريخ‭ ‬الجنوبية‭ ‬وإرثها‭ ‬العريق،‭ ‬وتجسيداً‭ ‬لمعاني‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭.‬

كما‭ ‬بين‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬موعد‭ ‬انطلاق‭ ‬المسابقة‭ ‬الإذاعية‭ ‬الوطنية‭ ‬لعامها‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬9‭-‬15‭ ‬ديسمبر،‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬نسباً‭ ‬باهرة‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة،‭ ‬مبيناً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬تأتي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬وإذاعة‭ ‬البحرين،‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الإرث‭ ‬الذي‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مكتسبات‭ ‬تاريخية‭ ‬ووطنية،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬سؤال‭ ‬المسابقة‭ ‬يومياً‭ ‬عبر‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬الجنوبية‮»‬‭ ‬المتوافر‭ ‬عبر‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬الفائز‭ ‬بطريقة‭ ‬القرعة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬متابعة‭ ‬حساب‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬إنستغرام‭ ‬ southerngov ‭_‬ bh ،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬تضم‭ ‬جوائز‭ ‬قيمة‭ ‬للفائزين‭.‬

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