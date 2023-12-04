محافظ الجنوبية: إطلاق سلسلة من الفعاليات الوطنية والتراثية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، أكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن المحافظة تعتزم إطلاق سلسلة من الفعاليات احتفاءً بذكرى الأعياد الوطنية المجيدة، التي تضم احتفالات وطنية وبرامج تراثية في مختلف مناطق الجنوبية.
وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن إقامة كافة الفعاليات والبرامج تأتي ضمن حرص المحافظة الجنوبية على المشاركة المجتمعية والوطنية بهذه المناسبة، وذلك من خلال تعزيز دور الشراكة المجتمعية وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والحكومية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة التي تنتهجها المحافظة عبر التواصل مع الأهالي والمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مختلف الجهات والقطاعات؛ بهدف خدمة المجتمع وتعزيزاً لدورها الوطني والمجتمعي.
وأشار سمو المحافظ إلى أنه قد تم إعداد برنامج شامل ومتنوع للاحتفالات التي ستقام في مختلف مناطق الجنوبية، حيث تشمل إقامة الاحتفالات الوطنية والعرضة المتنقلة والفقرات الثقافية مع تخصيص جوانب للأطفال والعائلات في عدّة مناطق منها: احتفال وعرضة أهالي الرفاع يوم الأحد 10 ديسمبر، وعرضة أهالي الزلاق يوم الإثنين 11 ديسمبر، وعرضة أهالي مدينة خليفة يوم الأربعاء 13 ديسمبر، بالإضافة إلى إقامة مهرجان الحنينية التراثي يوم الخميس 14 ديسمبر بمتنزه الحنينية، الذي سيتضمن العديد من الجوانب التي توضح الإرث الثقافي والصناعات التقليدية لأهالي المحافظة ومعرض الصور التاريخية وذلك بمشاركات من أصحاب المشاريع المحلية والمقاهي المنوعة والأسر المنتجة، إلى جانب إقامة بطولة العيد الوطني السنوية للبادل للفترة 15-19 ديسمبر على ملعب «بادل أرينا»، بالإضافة الى احتفال وطني لأهالي مدينة عيسى والذي سيقام في 18 ديسمبر بنادي مدينة عيسى.
كما بين سموه أن المحافظة الجنوبية تحرص على إشراك القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني، مع تميز الاحتفالات الوطنية بإشراك فئة ذوي العزيمة من المكفوفين، حيث سيقام مع ختام الفعاليات احتفال وطني لجمعية الصداقة للمكفوفين بتاريخ 21 ديسمبر في مبنى الجمعية، حيث تعكس هذه الفعاليات صوراُ متنوعة لتاريخ الجنوبية وإرثها العريق، وتجسيداً لمعاني الولاء والانتماء.
كما بين سمو محافظ المحافظة الجنوبية موعد انطلاق المسابقة الإذاعية الوطنية لعامها الرابع على التوالي خلال الفترة 9-15 ديسمبر، التي حققت نسباً باهرة في النسخ السابقة، مبيناً سموه أن هذه المسابقة تأتي بالتعاون مع الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وإذاعة البحرين، ضمن جهود المحافظة الجنوبية في إحياء الإرث الذي تزخر به من مكتسبات تاريخية ووطنية، كما سيتم إعلان سؤال المسابقة يومياً عبر إذاعة البحرين، بالإضافة إلى تطبيق «الجنوبية» المتوافر عبر الأجهزة الذكية، كما سيتم إعلان الفائز بطريقة القرعة الإلكترونية عن طريق متابعة حساب المحافظة الجنوبية في تطبيق إنستغرام southerngov _ bh ، علماً أن المسابقة تضم جوائز قيمة للفائزين.
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