((حوارات فكرية)) لمركز ((دراسات)) منصة للمثقفين محليًا وإقليميا ودوليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) واصل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» بنجاحٍ تنظيم سلسلة محاضراته بعنوان «حوارات فكرية» على مدار العام 2023م، تاركًا أثرًا في المشهد الفكري، وكانت السلسلة بمثابة منصةً للمثقفين محليًا وإقليميًا ودوليًا لتقديم ومناقشة مجموعةٍ كبيرةٍ من الموضوعات الهامة، بما في ذلك العلاقات الدولية، والتكنولوجيا العسكرية، والتحول الرقمي، وحل النزاعات التجارية، والصحة النفسية، والتاريخ، والتخطيط الاستراتيجي، كما عززت المناقشات قيمة تبادل المعرفة.
ونوهت الشيخة نيلة بنت علي آل خليفة، مديرة إدارة الاتصال والمعرفة في مركز «دراسات»، أن سلسلة محاضرات «حوارات فكرية» كان لها أبلغ الأثر في تسهيل الحوار الفكري وتعزيز ثقافة تبادل المعرفة، كما وفرت منصةً فريدةً للمعنيين والخبراء على حدٍ سواء للتعمق في القضايا الملحة واستكشاف الأفكار المبتكرة.
وأكدت الشيخة نيلة بنت علي آل خليفة أن سلسلة المحاضرات أصبحت بالفعل حافزًا للاستكشاف الفكري والتفاهم بين الثقافات، من خلال الجمع بين الخبراء وقادة الفكر في مجالاتٍ متنوعة، منوهةً أن المركز يهدف إلى تعزيز دور هذه المنصة الشاملة حيث يُمكن للأفكار أن تسهم في صياغة الحلول المبتكرة، وأضافت، نحن فخورون بالتأثير الذي أحدثته هذه السلسلة في تعزيز الحوار وتبادل المعرفة، ونتطلع إلى مواصلة إشراك الجمهور في عام 2024م وما بعده.
وركزت إحدى الفعاليات البارزة في السلسلة هذا العام على الاستخدام الفعال لنظام تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتناولت محاضرة أخرى العوامل التي تشكل السياسة الخارجية الفرنسية في الشرق الأوسط، وقدمت نظرة ثاقبة للنهج الفرنسي تجاه المنطقة، كما تناولت إحدى المحاضرات في المركز ديناميكيات العلاقات الألمانية الفرنسية في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وإلى جانب المحاضرات الفردية، نظم مركز «دراسات» ندوةً بعنوان: «دور التخطيط الاستراتيجي في عمل المؤسسات»، هدفت إلى استكشاف أهمية التخطيط الاستراتيجي في السياقات التنظيمية المختلفة، وقد شاركت عدة جهاتٍ في هذه الفعالية مثل صندوق العمل «تمكين»، وشركة مطار البحرين، والجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي، ما أدى إلى إثراء النقاش.
وتطرقت السلسلة أيضًا إلى التكنولوجيا العسكرية حيث تناولت تحدياتها وآفاقها وتأثير تطورات الذكاء الاصطناعي على القطاع العسكري، وسلطت الضوء على تطلعات دول الخليج العربي للاستفادة من التكنولوجيا العسكرية مع ضمان الاستخدام الأمثل وتوطين التصنيع العسكري.
وإدراكًا لأهمية الصحة النفسية، نظم المركز حوارًا فكريًا بعنوان «الثقافة المجتمعية وأهمية الرعاية النفسية»، استعرض فيه اضطراب الشخصية الحدية وأبرز سماته، وشدد الخبراء المشاركون في الفعالية على أهمية التوعية بالصحة النفسية وعواقب إهمالها وضرورة الدعم النفسي والعلاج المناسب.
إن المجموعة المتنوعة من الموضوعات التي غطتها سلسلة «حوارات فكرية» هذا العام تجسد التزام مركز «دراسات» بتعزيز البحث وتسهيل تبادل المعرفة بين المتخصصين والأفراد المهتمين في شتى المجالات العلمية، بما يتماشى مع رسالة المركز في تعزيز البحث العلمي، وتسهيل الحوار، وتبادل الخبرات.
وقد استقطبت المحاضرات على مدار العام مجموعةً واسعةً من المشاركين، بمن في ذلك المسؤولون والباحثون وشركاء مركز «دراسات» وأفرادٍ من عامة الناس المهتمين بالموضوعات التي تمت مناقشتها، من خلال تنظيم هذه السلسلة المؤثرة من المحاضرات، وأظهر مركز «دراسات» تفانيه في تعزيز الحوار ونشر المعرفة ومعالجة القضايا المجتمعية الملحة، وتمتد مهمة المركز إلى ما هو أبعد من المجتمع المحلي، ليتعداه لمناقشة قضايا ذات طابعٍ عالمي.
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