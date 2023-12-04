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((حوارات فكرية)) لمركز ((دراسات)) منصة للمثقفين محليًا وإقليميا ودوليا

12/4/2023 7:22:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واصل‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬بنجاحٍ‭ ‬تنظيم‭ ‬سلسلة‭ ‬محاضراته‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬حوارات‭ ‬فكرية‮»‬‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬2023م،‭ ‬تاركًا‭ ‬أثرًا‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الفكري،‭ ‬وكانت‭ ‬السلسلة‭ ‬بمثابة‭ ‬منصةً‭ ‬للمثقفين‭ ‬محليًا‭ ‬وإقليميًا‭ ‬ودوليًا‭ ‬لتقديم‭ ‬ومناقشة‭ ‬مجموعةٍ‭ ‬كبيرةٍ‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬الهامة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬العسكرية،‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وحل‭ ‬النزاعات‭ ‬التجارية،‭ ‬والصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬والتاريخ،‭ ‬والتخطيط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬كما‭ ‬عززت‭ ‬المناقشات‭ ‬قيمة‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭. ‬

ونوهت‭ ‬الشيخة‭ ‬نيلة‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصال‭ ‬والمعرفة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬سلسلة‭ ‬محاضرات‭ ‬‮«‬حوارات‭ ‬فكرية‮»‬‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬أبلغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬الحوار‭ ‬الفكري‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة،‭ ‬كما‭ ‬وفرت‭ ‬منصةً‭ ‬فريدةً‭ ‬للمعنيين‭ ‬والخبراء‭ ‬على‭ ‬حدٍ‭ ‬سواء‭ ‬للتعمق‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الملحة‭ ‬واستكشاف‭ ‬الأفكار‭ ‬المبتكرة‭. ‬

وأكدت‭ ‬الشيخة‭ ‬نيلة‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬سلسلة‭ ‬المحاضرات‭ ‬أصبحت‭ ‬بالفعل‭ ‬حافزًا‭ ‬للاستكشاف‭ ‬الفكري‭ ‬والتفاهم‭ ‬بين‭ ‬الثقافات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الخبراء‭ ‬وقادة‭ ‬الفكر‭ ‬في‭ ‬مجالاتٍ‭ ‬متنوعة،‭ ‬منوهةً‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬الشاملة‭ ‬حيث‭ ‬يُمكن‭ ‬للأفكار‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وأضافت،‭ ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالتأثير‭ ‬الذي‭ ‬أحدثته‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬إشراك‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024م‭ ‬وما‭ ‬بعده‭. ‬

وركزت‭ ‬إحدى‭ ‬الفعاليات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬السلسلة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬الاستخدام‭ ‬الفعال‭ ‬لنظام‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬وتناولت‭ ‬محاضرة‭ ‬أخرى‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وقدمت‭ ‬نظرة‭ ‬ثاقبة‭ ‬للنهج‭ ‬الفرنسي‭ ‬تجاه‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬تناولت‭ ‬إحدى‭ ‬المحاضرات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬ديناميكيات‭ ‬العلاقات‭ ‬الألمانية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الحربين‭ ‬العالميتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭. ‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬المحاضرات‭ ‬الفردية،‭ ‬نظم‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬ندوةً‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬دور‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسات‮»‬،‭ ‬هدفت‭ ‬إلى‭ ‬استكشاف‭ ‬أهمية‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬السياقات‭ ‬التنظيمية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وقد‭ ‬شاركت‭ ‬عدة‭ ‬جهاتٍ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬مثل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬وشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬والجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للتخطيط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إثراء‭ ‬النقاش‭. ‬

وتطرقت‭ ‬السلسلة‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العسكرية‭ ‬حيث‭ ‬تناولت‭ ‬تحدياتها‭ ‬وآفاقها‭ ‬وتأثير‭ ‬تطورات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬العسكري،‭ ‬وسلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تطلعات‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العسكرية‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬وتوطين‭ ‬التصنيع‭ ‬العسكري‭. ‬

وإدراكًا‭ ‬لأهمية‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬نظم‭ ‬المركز‭ ‬حوارًا‭ ‬فكريًا‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الثقافة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وأهمية‭ ‬الرعاية‭ ‬النفسية‮»‬،‭ ‬استعرض‭ ‬فيه‭ ‬اضطراب‭ ‬الشخصية‭ ‬الحدية‭ ‬وأبرز‭ ‬سماته،‭ ‬وشدد‭ ‬الخبراء‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬بالصحة‭ ‬النفسية‭ ‬وعواقب‭ ‬إهمالها‭ ‬وضرورة‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والعلاج‭ ‬المناسب‭. ‬

إن‭ ‬المجموعة‭ ‬المتنوعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬غطتها‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬حوارات‭ ‬فكرية‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تجسد‭ ‬التزام‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬بتعزيز‭ ‬البحث‭ ‬وتسهيل‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬بين‭ ‬المتخصصين‭ ‬والأفراد‭ ‬المهتمين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬العلمية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رسالة‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬وتسهيل‭ ‬الحوار،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭. ‬

وقد‭ ‬استقطبت‭ ‬المحاضرات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬مجموعةً‭ ‬واسعةً‭ ‬من‭ ‬المشاركين،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المسؤولون‭ ‬والباحثون‭ ‬وشركاء‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬وأفرادٍ‭ ‬من‭ ‬عامة‭ ‬الناس‭ ‬المهتمين‭ ‬بالموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مناقشتها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬المؤثرة‭ ‬من‭ ‬المحاضرات،‭ ‬وأظهر‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬تفانيه‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬ونشر‭ ‬المعرفة‭ ‬ومعالجة‭ ‬القضايا‭ ‬المجتمعية‭ ‬الملحة،‭ ‬وتمتد‭ ‬مهمة‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬ليتعداه‭ ‬لمناقشة‭ ‬قضايا‭ ‬ذات‭ ‬طابعٍ‭ ‬عالمي‭. ‬

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