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7.1 ملايين مسافر عبروا مطار البحرين الدولي في 10 أشهر

12/4/2023 7:22:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬نحو‭ ‬7.146‭ ‬ملايين‭ ‬مسافر،‭ ‬متجاوزة‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وكان‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بلغ‭ ‬6‭.‬9‭ ‬ملايين‭ ‬مسافر‭ ‬بزيادة‭ ‬تقدر‭ ‬بنسبة‭ ‬127‭.‬5 % ‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬ومنخفضًا‭ ‬بنسبة‭ ‬29 % ‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬معدلات‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬إلى‭ ‬9‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬مسافر،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬صادر‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬

وأظهرت‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائيات‭ ‬حركة‭ ‬الركاب‭ ‬والطائرات‭ ‬والشحن‭ ‬الجوي‭ ‬لشهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬نشرتها‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬حركة‭ ‬المسافرين‭ (‬القادمون‭ ‬والمغادرون‭) ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬بلغ‭ ‬698 , 625‭ ‬مسافرًا‭ ‬مسجلة‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬2 % ،‭ ‬قياسًا‭ ‬بـ651 , 925‭ ‬مسافرًا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬القادمين‭ ‬353 , 758‭ ‬مسافرًا،‭ ‬و344 , 867‭ ‬مغادرًا‭.‬

وعن‭ ‬الجهات‭ ‬الأكثر‭ ‬زيارة‭ ‬بعدد‭ ‬المسافرين‭ ‬لشهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬اتضح‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ (‬دبي‭ ‬والشارقة‭) ‬جاءت‭ ‬أولا‭ ‬كأكثر‭ ‬الوجهات‭ ‬بعدد‭ ‬المسافرين‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬120 , 051‭ ‬مسافرًا‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬31 % ،‭ ‬ثانيًا‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ (‬لندن‭ ‬ومانشستر‭) ‬بـ‭ ‬51 , 237‭ ‬مسافرًا‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬21 % ،‭ ‬ثالثًا‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ (‬الرياض‭) ‬بـ‭ ‬40 , 743‭ ‬مسافرًا‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬14 % ‭.‬

وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬حركة‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬7 , 969‭ ‬طائرة‭ ‬مسجلة‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬9 % ،‭ ‬قياسًا‭ ‬بـ‭ ‬7 , 527‭ ‬طائرة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الطائرات‭ ‬القادمة‭ ‬3 , 988‭ ‬طائرة،‭ ‬و3 , 981‭ ‬طائرة‭ ‬مغادرة‭. ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الطائرات‭ ‬العابرة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬37 , 157‭ ‬طائرة،‭ ‬بزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬12‭.‬5 % ،‭ ‬قياسًا‭ ‬بـ33 , 017‭ ‬طائرة‭ ‬عابرة‭. ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬متصل،‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬واردات‭ ‬وصادرات‭ ‬الشحن‭ ‬والبريد‭ ‬الجوي‭ (‬طن‭)‬،‭ ‬والشحن‭ ‬العابر‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬28 , 229‭ ‬طنا،‭ ‬بتراجع‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭.‬4 % ،‭ ‬مقابل‭ ‬31 , 496‭ ‬طنا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

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