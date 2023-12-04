7.1 ملايين مسافر عبروا مطار البحرين الدولي في 10 أشهر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: أمل الحامد
بلغ عدد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 7.146 ملايين مسافر، متجاوزة إجمالي عدد المسافرين في عام 2022.
وكان عدد المسافرين في عام 2022 بلغ 6.9 ملايين مسافر بزيادة تقدر بنسبة 127.5 % عن عام 2021 حيث كان عدد المسافرين ثلاثة ملايين ومنخفضًا بنسبة 29 % فقط عن معدلات ما قبل جائحة كورونا في 2019 التي وصل فيها عدد المسافرين إلى 9.6 ملايين مسافر، وذلك بحسب بيان رسمي صادر في مارس الماضي.
وأظهرت أحدث إحصائيات حركة الركاب والطائرات والشحن الجوي لشهر أكتوبر الماضي نشرتها وزارة المواصلات والاتصالات أن مجموع حركة المسافرين (القادمون والمغادرون) في أكتوبر الماضي بلغ 698 , 625 مسافرًا مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7.2 % ، قياسًا بـ651 , 925 مسافرًا في الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ عدد القادمين 353 , 758 مسافرًا، و344 , 867 مغادرًا.
وعن الجهات الأكثر زيارة بعدد المسافرين لشهر أكتوبر 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022، اتضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة (دبي والشارقة) جاءت أولا كأكثر الوجهات بعدد المسافرين حيث بلغ عددهم 120 , 051 مسافرًا بنسبة زيادة 31 % ، ثانيًا المملكة المتحدة (لندن ومانشستر) بـ 51 , 237 مسافرًا بنسبة زيادة 21 % ، ثالثًا المملكة العربية السعودية (الرياض) بـ 40 , 743 مسافرًا بنسبة زيادة 14 % .
وبلغ مجموع حركة الطائرات في أكتوبر الماضي 7 , 969 طائرة مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5.9 % ، قياسًا بـ 7 , 527 طائرة في الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ عدد الطائرات القادمة 3 , 988 طائرة، و3 , 981 طائرة مغادرة. كما بلغ عدد الطائرات العابرة في أكتوبر 37 , 157 طائرة، بزيادة بنسبة 12.5 % ، قياسًا بـ33 , 017 طائرة عابرة. وعلى صعيد متصل، بلغ مجموع واردات وصادرات الشحن والبريد الجوي (طن)، والشحن العابر في أكتوبر الماضي 28 , 229 طنا، بتراجع بنسبة 10.4 % ، مقابل 31 , 496 طنا في الفترة المماثلة من عام 2022.
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