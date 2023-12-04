مليون و650 ألف منتج غذائي وزعتها حفظ النعمة منذ تأسيسها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كشف‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬حفظ‭ ‬النعمة‭ ‬أحمد‭ ‬الكويتي‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬الوجبـات‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬وزعتها‭ ‬الجمعية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مليون‭ ‬و650‭ ‬ألف‭ ‬منتج‭ ‬تم‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأسر‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وبعض‭ ‬العمال‭.‬

وأشـار‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬طلبـات‮»‬‭ ‬لتوصيل‭ ‬الأطعمة‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬جـاهز‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬الاعداد‭ ‬للاتفاقية‭. ‬

وأضـاف‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬يتميّز‭ ‬بالوعي‭ ‬بمشكلة‭ ‬هدر‭ ‬الطعام‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬مازالت‭ ‬موجودة،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬أعلن‭ ‬الكويتي‭ ‬استهداف‭ ‬الفئـات‭ ‬الأصغر‭ ‬سنًا‭ ‬الذين‭ ‬يبلغون‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬لزيادة‭ ‬وعيهم‭ ‬بالمشكلة‭ ‬وحلولها‭.‬

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