مليون و650 ألف منتج غذائي وزعتها حفظ النعمة منذ تأسيسها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: مروة أحمد
كشف رئيس جمعية حفظ النعمة أحمد الكويتي أن مجموع الوجبـات الغذائية التي وزعتها الجمعية منذ تأسيسها حتى الآن مليون و650 ألف منتج تم توزيعها على مختلف الأسر الموجودة في البحرين وبعض العمال.
وأشـار الكويتي في حديثه مع «أخبار الخليج» إلى أن الجمعية موجودة في تطبيق «طلبـات» لتوصيل الأطعمة وهي في طور الانضمام إلى تطبيق «جـاهز» حيث إن الجمعية في طور الاعداد للاتفاقية.
وأضـاف أن المجتمع البحريني يتميّز بالوعي بمشكلة هدر الطعام إلا أن المشكلة مازالت موجودة، ومن هذا المنطلق أعلن الكويتي استهداف الفئـات الأصغر سنًا الذين يبلغون من العمر 5 سنوات لزيادة وعيهم بالمشكلة وحلولها.
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