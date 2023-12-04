بنك الخليج الدولي يحتفل بذكرى الـيوم الوطني لدولة الإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬مصرفية‭ ‬الشركات‭ ‬لبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬والمدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬الأستاذ‭ ‬خالد‭ ‬عباس،‭ ‬عن‭ ‬تهانيه‭ ‬لشعب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬للدولة،‭ ‬مقدماً‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭ ‬وإلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرئاسة‭.‬

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