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بنك الخليج الدولي يحتفل بذكرى الـيوم الوطني لدولة الإمارات

12/4/2023 7:22:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفالاً‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬الثاني‭ ‬والخمسين‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬أقام‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬احتفالاً‭ ‬لموظفيه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أبوظبي‭ ‬ودبي‭ ‬بحضور‭ ‬الأستاذ‭ ‬جمال‭ ‬الكشي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب،‭ ‬والإدارة‭ ‬العليا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬البنك‭.‬

وأعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬مصرفية‭ ‬الشركات‭ ‬لبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬والمدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬الأستاذ‭ ‬خالد‭ ‬عباس،‭ ‬عن‭ ‬تهانيه‭ ‬لشعب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬للدولة،‭ ‬مقدماً‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭ ‬وإلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرئاسة‭.‬

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