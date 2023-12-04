بنك الخليج الدولي يحتفل بذكرى الـيوم الوطني لدولة الإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفالاً باليوم الوطني الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، أقام بنك الخليج الدولي احتفالاً لموظفيه في كل من أبوظبي ودبي بحضور الأستاذ جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي ش.م.ب، والإدارة العليا من مختلف أنحاء البنك.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرفية الشركات لبنك الخليج الدولي والمدير الإقليمي للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأستاذ خالد عباس، عن تهانيه لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أعرب عن تقديره للقيادة الحكيمة للدولة، مقدماً الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
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