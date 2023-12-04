الموافقة على إنشاء مجمع أمني يشمل خدمات الجوازات والمرور بمدينة سلمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬مجمع‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬إنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬الجوازات‭ ‬والمرور‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الجزء‭ ‬المخصص‭ ‬لمركز‭ ‬الشرطة‭.. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابع‭ ‬لمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭. ‬

واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬المقترح‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬العضو‭ ‬محمد‭ ‬الدوسري‭ ‬بإنشاء‭ ‬المجمع‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬580‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬بالدقة‭ ‬والسرعة‭ ‬العالية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بخدمات‭ ‬إدارة‭ ‬الجوازات‭ ‬وإدارة‭ ‬المرور‭ ‬مع‭ ‬إصدار‭ ‬شهادات‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬والسلوك‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تسهل‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إنجاز‭ ‬معاملاتهم‭ ‬بسرعة‭ ‬وسهولة‭. ‬

وارتأت‭ ‬وحدة‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬المخصصة‭ ‬لمركز‭ ‬شرطة‭ ‬لبناء‭ ‬مجمع‭ ‬أمني‭ ‬يتبع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬بمجمع‭ ‬580‭ ‬ورفع‭ ‬توصية‭ ‬لوزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬

وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬مقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬حديقة‭ ‬لأهالي‭ ‬منطقة‭ ‬المالكية‭ ‬بمجمع‭ ‬1032‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬زينب‭ ‬الدرازي‭ ‬بهدف

زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬وخلق‭ ‬متنفس‭ ‬لأهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬وبالأخص‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬لها‭ ‬حيث‭ ‬تفتقر‭ ‬المنطقة‭ ‬بتعدادها‭ ‬السكاني‭ ‬الكثيف‭ ‬إلى‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والترفيهية‭ ‬ويعد‭ ‬العقار‭ ‬المقترح‭ ‬والمصنف‭ ‬كحديقة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المالكية‭ ‬من‭ ‬أملاك‭ ‬البلدية‭.‬

كما‭ ‬عُرضت‭ ‬ردود‭ ‬وزير‭ ‬شئون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬منها‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تجميل‭ ‬دوار‭ ‬منطقة‭ ‬المالكية‭ ‬ومنطقة‭ ‬كرزكان‭ ‬بتركيب‭ ‬مجسم‭ ‬البانوش‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬لدراسة‭ ‬وضع‭ ‬الموقع‭ ‬المطلوب‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬والتجميل‭ ‬وتركيب‭ ‬النصب‭ ‬التذكاري‭ ‬وفقاً‭ ‬للموازنات‭ ‬المخصصة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تمانع‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬مجسم‭ ‬البانوش‭ ‬على‭ ‬دواري‭ ‬منطقتي‭ ‬المالكية‭ ‬وكرزكان‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬متطلبات‭ ‬الرؤية‭ ‬الواضحة‭ ‬للمركبات‭ ‬على‭ ‬الدوار‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬وبمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬بالمشروع‭ ‬الوطني‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬متطلبات‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والوطني‭ ‬والدولي‭.‬

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