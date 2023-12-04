الموافقة على إنشاء مجمع أمني يشمل خدمات الجوازات والمرور بمدينة سلمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
وافق مجلس بلدي الشمالية على مقترح إنشاء مجمع أمني في مدينة سلمان يشتمل على خدمات إنهاء إجراءات الجوازات والمرور وذلك في موقع الجزء المخصص لمركز الشرطة.. جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لمجلس بلدي الشمالية.
واستعرض الاجتماع المقترح الذي تقدم به العضو محمد الدوسري بإنشاء المجمع الأمني في مجمع 580 بمدينة سلمان بهدف تقديم كافة التسهيلات اللازمة بالدقة والسرعة العالية المتعلقة بخدمات إدارة الجوازات وإدارة المرور مع إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة.
وارتأت وحدة الدعم الفني بالموافقة على تخصيص جزء من الأرض المخصصة لمركز شرطة لبناء مجمع أمني يتبع وزارة الداخلية في مدينة سلمان بمجمع 580 ورفع توصية لوزير شؤون البلديات والزراعة بهذا الشأن.
وناقش الاجتماع مقترح إنشاء حديقة لأهالي منطقة المالكية بمجمع 1032 المقدم من العضو زينب الدرازي بهدف
زيادة الرقعة الخضراء وخلق متنفس لأهالي المنطقة وبالأخص الأطفال الذين يرغبون لها حيث تفتقر المنطقة بتعدادها السكاني الكثيف إلى المرافق العامة والترفيهية ويعد العقار المقترح والمصنف كحديقة في منطقة المالكية من أملاك البلدية.
كما عُرضت ردود وزير شئون البلديات والزراعة منها الموافقة على مقترح تجميل دوار منطقة المالكية ومنطقة كرزكان بتركيب مجسم البانوش حيث تم توجيه بلدية المنطقة الشمالية لدراسة وضع الموقع المطلوب ضمن خطة التشجير والتجميل وتركيب النصب التذكاري وفقاً للموازنات المخصصة لهذا الغرض وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها وزارة الأشغال التي لم تمانع من وضع مجسم البانوش على دواري منطقتي المالكية وكرزكان مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الرؤية الواضحة للمركبات على الدوار.
وخلال الاجتماع وبمناسبة يوم المرأة البحرينية، أشاد رئيس المجلس الدكتور سيد شبر الوداعي بالمشروع الوطني للمجلس الأعلى للمرأة في الحرص على توفير متطلبات تمكين المرأة وتعزيز حضورها الاجتماعي والوطني والدولي.
كلمات دالة
MENAFN04122023000055011008ID1107534809
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.