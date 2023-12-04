جامعة الأعمال والتكنولوجيا السعودية تشيد بالنتائج الدولية للجامعة الأهلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬مهند‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬صادق‭ ‬دحلان‭ ‬العضو‭ ‬المنتدى‭ ‬لجامعة‭ ‬الأعمال‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬إلى‭ ‬خريجي‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬صادق‭ ‬دحلان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جامعة‭ ‬الأعمال‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬جدة‭.‬

وأكد‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬الفوج‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬باسم‭ ‬جامعة‭ ‬الأعمال‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الأهلية‭ ‬بجدة‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬طالبة‭ ‬وطالبة‭ ‬استطاع‭ ‬85‭%‬‭ ‬منهم‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭ ‬والخليجي‭ ‬خلال‭ ‬الستة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬تخرجهم،‭ ‬ليسهموا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤى‭ ‬قيادات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الحكيمة‭ ‬وتنمية‭ ‬اقتصادها‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬القيادة‭ ‬البحرينية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬عهده‭ ‬وحكومته‭ ‬الرشيدة‭ ‬سر‭ ‬نجاح‭ ‬الجامعات‭ ‬البحرينية‭ ‬وتألقها،‭ ‬منوها‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬

ودعا‭ ‬دحلان‭ ‬الطلبة‭ ‬الخريجين‭ ‬إلى‭ ‬التحلي‭ ‬بالخلق‭ ‬الحسن‭ ‬والإخلاص‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والتعامل‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالجودة‭ ‬والإتقان‭ ‬ليكونوا‭ ‬خير‭ ‬سفراء‭ ‬لجامعتهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

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