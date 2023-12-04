جامعة الأعمال والتكنولوجيا السعودية تشيد بالنتائج الدولية للجامعة الأهلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت رئاسة جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة اعتزازها بالنجاحات الريادية التي حققتها الجامعة الأهلية على المستوى العربي والخليجي بعد تبوئها درجات متقدمة في التصنيف العربي والدولي حيث تعد الجامعة الأهلية من إحدى أجود الجامعات.
وقال الدكتور مهند بن عبدالله بن صادق دحلان العضو المنتدى لجامعة الأعمال والتكنولوجيا في كلمة إلى خريجي الجامعة الأهلية بالنيابة عن البروفيسور عبدالله بن صادق دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة.
وأكد خلال مشاركته في حفل تخريج الفوج الثامن عشر من طلبة الجامعة الأهلية باسم جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية بجدة أن الجامعة الأهلية نجحت في تخريج أكثر من 7 آلاف طالبة وطالبة استطاع 85% منهم الاندماج في سوق العمل البحريني والخليجي خلال الستة أشهر الأولى بعد تخرجهم، ليسهموا في تحقيق رؤى قيادات مملكة البحرين الحكيمة وتنمية اقتصادها.
وأكد أن رعاية القيادة البحرينية ممثلة في عاهل البلاد المعظم وسمو ولي عهده وحكومته الرشيدة سر نجاح الجامعات البحرينية وتألقها، منوها بالدور الذي يضطلع به مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التربية والتعليم
ودعا دحلان الطلبة الخريجين إلى التحلي بالخلق الحسن والإخلاص في العمل والتعامل الإنساني في سوق العمل والاهتمام بالجودة والإتقان ليكونوا خير سفراء لجامعتهم في سوق العمل.
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