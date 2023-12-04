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استعراض العلاقات التي تربط بين الأجهزة الأمنية البحرينية والعراقية

12/4/2023 7:22:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬عبدالسلام‭ ‬صدام‭ ‬محيسن‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬الصديقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬فيما‭ ‬بينها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬الأمنية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

كلمات دالة

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