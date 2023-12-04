استعراض العلاقات التي تربط بين الأجهزة الأمنية البحرينية والعراقية

استعراض العلاقات التي تربط بين الأجهزة الأمنية البحرينية والعراقية
التاريخ
12/4/2023 7:22:15 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، صباح أمس، عبدالسلام صدام محيسن القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق الصديقة لدى مملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط بين الأجهزة الأمنية في البلدين الصديقين، وسبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق فيما بينها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
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