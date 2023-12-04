خلال افتتاح معرض إيديكس 2023 بالقاهرةوزير الدفاع المصري: القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة – سيد عبد القادر:
أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع، أن الأحداث العالمية الجارية خصوصا ما تواجهه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة والحساسية وتصعيد عسكري غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه تصفية القضية، مشددا على تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه لا بد للسلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره، فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء وهذا واقع نشهده جميعًا.
وقال وزير الدفاع المصري في كلمته عقب افتتاح الرئيس المصري للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023» بالقاهرة، إن مصر تؤمن بأن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمان الأساسي للأمن والسلام، مضيفًا: «قوة رشيدة تحمي منجزاته وتؤمن استمراره وتدعم ركائزه بكل الحكمة والعقل».
ووصف وزير الدفاع المصري المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023» في دورته الثالثة، الذي يقام في الفترة من 4 - 7 ديسمبر الجاري، بأنه حدث عالمي مهم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.
وقال وزير الدفاع المصري: «إنه يتم الوضع في الاعتبار قيام الشركات المنتجة بعرض الأسلحة والمعدات بهدف أن تحصل عليها حكومات الدول الشقيقة والصديقة لدعم قواتها المسلحة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة تلك الدول، مع ضمان عدم امتلاكها بواسطة عناصر غير مصدق عليها من الحكومات حفاظا على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنه لا وجود للتنمية إلا بتوافر الأمن والاستقرار».
وكان الرئيس المصري قد افتتح في وقت سابق من أمس المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023» في دورته الثالثة، حيث كشفت مصر عن مجموعة كبيرة من الأسلحة والمركبات العسكرية المصنوعة محليا بنسبة 100 % .
واستعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، في أول أيم المعرض خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر، تفاصيل أول راجمة صواريخ مصرية الصناعة والتي تحمل اسم «رعد 200».
وقال وزير الإنتاج الحربي، في شرحه للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الراجمة «رعد 200» مزودة بمحرك بقوة 385 حصانًا وتحمل قاذف صواريخ 122 مم. وأضاف: يتم التحكم داخليًا من الكابينة، ونظام الرماية يعمل بشكل أحادي أو بنظام الرشقات، وتم تجربة المسير عليها وتجربة الرماية بنجاح.
كذلك تم عرض فيلم تسجيلي، بعنوان «الإرادة والتحدي» والذي كشف عن تصنيع وإنتاج أول فرقاطة بحرية مصرية من طراز «ميكو إ200»، بأيد مصرية 100 % .
كذلك تم عرض مجموعة من الطائرات بدون طيار المصرية المطورة محليا تعرض لأول مرة منها الطائرة بدون طيار «6 أكتوبر» – الطائرة بدون طيار «أحمس» – منظومة الطائرات بدون طيار الهدفية «طابا».
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