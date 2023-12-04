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خلال افتتاح معرض إيديكس 2023 بالقاهرةوزير الدفاع المصري: القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة

12/4/2023 7:22:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ ‬ ‭ ‬سيد‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭: ‬


أكد‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬محمد‭ ‬زكي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع،‭ ‬أن‭ ‬الأحداث‭ ‬العالمية‭ ‬الجارية‭ ‬خصوصا‭ ‬ما‭ ‬تواجهه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬منحنى‭ ‬شديد‭ ‬الخطورة‭ ‬والحساسية‭ ‬وتصعيد‭ ‬عسكري‭ ‬غير‭ ‬محسوب‭ ‬لفرض‭ ‬واقع‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬هدفه‭ ‬تصفية‭ ‬القضية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬تأكيدات‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬للسلام‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬تحميه‭ ‬وتؤمن‭ ‬استمراره،‭ ‬فعالمنا‭ ‬اليوم‭ ‬ليس‭ ‬فيه‭ ‬مكان‭ ‬للضعفاء‭ ‬وهذا‭ ‬واقع‭ ‬نشهده‭ ‬جميعًا‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬عقب‭ ‬افتتاح‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬للمعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للصناعات‭ ‬الدفاعية‭ ‬والعسكرية‭ ‬‮«‬إيديكس‭ ‬2023‮»‬‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬تؤمن‭ ‬بأن‭ ‬امتلاك‭ ‬القوة‭ ‬الرشيدة‭ ‬هو‭ ‬الضمان‭ ‬الأساسي‭ ‬للأمن‭ ‬والسلام،‭ ‬مضيفًا‭: ‬‮«‬قوة‭ ‬رشيدة‭ ‬تحمي‭ ‬منجزاته‭ ‬وتؤمن‭ ‬استمراره‭ ‬وتدعم‭ ‬ركائزه‭ ‬بكل‭ ‬الحكمة‭ ‬والعقل‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬المصري‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للصناعات‭ ‬الدفاعية‭ ‬‮«‬إيديكس‭ ‬2023‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثالثة،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ - ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بأنه‭ ‬حدث‭ ‬عالمي‭ ‬مهم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬الدقيق‭ ‬الذي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬صراعات‭ ‬وحروب‭ ‬تعصف‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬المصري‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬يتم‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬قيام‭ ‬الشركات‭ ‬المنتجة‭ ‬بعرض‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمعدات‭ ‬بهدف‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬حكومات‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬لدعم‭ ‬قواتها‭ ‬المسلحة‭ ‬لردع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬المساس‭ ‬بأمن‭ ‬وسلامة‭ ‬تلك‭ ‬الدول،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬عدم‭ ‬امتلاكها‭ ‬بواسطة‭ ‬عناصر‭ ‬غير‭ ‬مصدق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الحكومات‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬للتنمية‭ ‬إلا‭ ‬بتوافر‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬قد‭ ‬افتتح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للصناعات‭ ‬الدفاعية‭ ‬‮«‬إيديكس‭ ‬2023‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثالثة،‭ ‬حيث‭ ‬كشفت‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمركبات‭ ‬العسكرية‭ ‬المصنوعة‭ ‬محليا‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭.‬

واستعرض‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬مصطفى،‭ ‬وزير‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحربي،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أيم‭ ‬المعرض‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬ديسمبر،‭ ‬تفاصيل‭ ‬أول‭ ‬راجمة‭ ‬صواريخ‭ ‬مصرية‭ ‬الصناعة‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬رعد‭ ‬200‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحربي،‭ ‬في‭ ‬شرحه‭ ‬للرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬أن‭ ‬الراجمة‭ ‬‮«‬رعد‭ ‬200‮»‬‭ ‬مزودة‭ ‬بمحرك‭ ‬بقوة‭ ‬385‭ ‬حصانًا‭ ‬وتحمل‭ ‬قاذف‭ ‬صواريخ‭ ‬122‭ ‬مم‭. ‬وأضاف‭: ‬يتم‭ ‬التحكم‭ ‬داخليًا‭ ‬من‭ ‬الكابينة،‭ ‬ونظام‭ ‬الرماية‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬أحادي‭ ‬أو‭ ‬بنظام‭ ‬الرشقات،‭ ‬وتم‭ ‬تجربة‭ ‬المسير‭ ‬عليها‭ ‬وتجربة‭ ‬الرماية‭ ‬بنجاح‭.‬

كذلك‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬تسجيلي،‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الإرادة‭ ‬والتحدي‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬تصنيع‭ ‬وإنتاج‭ ‬أول‭ ‬فرقاطة‭ ‬بحرية‭ ‬مصرية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬ميكو‭ ‬إ200‮»‬،‭ ‬بأيد‭ ‬مصرية‭ ‬100 ‭%‬ ‭.‬

كذلك‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬المصرية‭ ‬المطورة‭ ‬محليا‭ ‬تعرض‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منها‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬‮«‬6‭ ‬أكتوبر‮»‬‭ ‬ ‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬‮«‬أحمس‮»‬‭ ‬ ‭ ‬منظومة‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬الهدفية‭ ‬‮«‬طابا‮»‬‭.‬

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