رئيس مؤتمر المناخ يدافع عن موقفه ومفاوضات متوترة حول الوقود الأحفوري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬للمناخ‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬يحترم‭ ‬العلم‭ ‬الذي‭ ‬يوصي‭ ‬بخفض‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الانبعاثات،‭ ‬لكن‭ ‬المصير‭ ‬المحدد‭ ‬للوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬مازال‭ ‬غير‭ ‬معروف‭. ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الخامس‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬قال‭ ‬سلطان‭ ‬الجابر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬دعا‭ ‬إليه‭ ‬جيم‭ ‬سكيا،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬لأننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بالعلم‭ ‬ونحترمه‭... ‬كل‭ ‬أعمال‭ ‬الرئاسة‭ ‬تتركز‭ ‬وتتمحور‭ ‬حول‭ ‬العلم‮»‬‭.‬

تعرض‭ ‬الجابر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أشهر‭ ‬لانتقادات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬البيئة‭ ‬لكونه‭ ‬أيضًا‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬الإماراتية‭ ‬العملاقة‭ ‬أدنوك‭. ‬وخلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬بادر‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬موقفه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬إليه‭ ‬أي‭ ‬سؤال‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العلم‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050،‭ ‬ويجب‭ ‬علينا‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬بنسبة‭ ‬43 ‭%‬ ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‮»‬‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬عند‭ ‬1 ‭,‬ 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬حدده‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬جدل‭ ‬أثير‭ ‬بعدما‭ ‬نقلت‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬جارديان‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬الجابر‭ ‬قوله‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬ولا‭ ‬سيناريو‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬سيسمح‭ ‬لنا‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬1 ‭,‬ 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭. ‬1 ‭,‬ 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬هي‭ ‬النجم‭ ‬الذي‭ ‬اهتدي‭ ‬به‭. ‬وخفض‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬والتخلي‭ ‬عنه‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬رأيي‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه‭. ‬إنه‭ ‬ضروري‭. ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جادين‭ ‬وعمليين‮»‬‭.‬

وأمس‭ ‬الإثنين‭ ‬اضطر‭ ‬لأن‭ ‬يوضح‭ ‬موقفه‭ ‬حول‭ ‬مسألة‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬محور‭ ‬مناقشات‭ ‬المندوبين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬كوب28‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قلت‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭ ‬إن‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬والتخلي‭ ‬عنه‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه‮»‬‭. ‬وبذلك،‭ ‬رفض‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬بين‭ ‬خياري‭ ‬الخفض‭ ‬التدريجي‭ ‬أو‭ ‬التخلي‭ ‬التدريجي‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والفحم‭ ‬اللذين‭ ‬يعدان‭ ‬موضوع‭ ‬مفاوضات‭ ‬طويلة‭ ‬وشائكة‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬وقاعات‭ ‬المؤتمر‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬أستغرب‭ ‬المحاولات‭ ‬المستمرة‭ ‬والمتكررة‭ ‬لتقويض‭ ‬عمل‭ ‬رئاسة‭ ‬كوب28‭... ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأولى‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬الأطراف‭ (‬دول‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭) ‬إلى‭ ‬اقتراح‭ ‬صيغ‭ ‬بشأن‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬لا‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬لذلك‭.‬

قبل‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي،‭ ‬نشرت‭ ‬رئاسة‭ ‬المؤتمر‭ ‬ملخصًا‭ ‬للأيام‭ ‬الأولى‭ ‬للمؤتمر‭ ‬اكتفت‭ ‬فيه‭ ‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الخفض‮»‬‭ ‬التدريجي،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الإرباك،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينبغي‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬محايدة‭. ‬فالأمر‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬متروك‭ ‬للدول‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬وهي‭ ‬حوالي‭ ‬200‭ ‬دولة،‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بذلك،‭ ‬والخياران‭ ‬واردان‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬في‭ ‬المسودة‭ ‬الأولى‭ ‬للنص‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يصدره‭ ‬المؤتمر‭ ‬قبل‭ ‬انتهائه‭ ‬نظريًا‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬ديسمبر،‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬عالمي‮»‬‭ ‬لاتفاق‭ ‬باريس‭ ‬لعام‭ ‬2015‭.. ‬

وينتظر‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المندوبين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بفارغ‭ ‬صبر‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المسودة‭ ‬التي‭ ‬تلخص‭ ‬مواقف‭ ‬الدول‭ ‬المتناقضة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭. ‬ويواصل‭ ‬المندوبون‭ ‬اجتماعاتهم‭ ‬وكذلك‭ ‬المناقشات‭ ‬‮«‬غير‭ ‬الرسمية‮»‬‭ ‬لمحاولة‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭. ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬الجميع‭ ‬متمسكين‭ ‬بمواقفهم‭ ‬التقليدية،‭ ‬بحسب‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬قابلتهم‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

تدافع‭ ‬الدول‭ ‬الجزرية‭ ‬الصغيرة‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية،‭ ‬مثل‭ ‬كولومبيا‭ ‬والبيرو‭ ‬وتشيلي‭ ‬وغيرها،‭ ‬بقوة‭ ‬عن‭ ‬هدف‭ ‬1 ‭,‬ 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬درجتين‭ ‬مئويتين‭. ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬ويؤيدها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬وتؤيد‭ ‬ذلك‭ ‬أيضا‭ ‬دول‭ ‬متقدمة‭ ‬أخرى،‭ ‬منتجة‭ ‬للوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬مثل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬وأستراليا‭ ‬والنرويج،‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬ترفع‭ ‬سقف‭ ‬طموحها‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الحالي‭. ‬أما‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية،‭ ‬فهي‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬تؤيد‭ ‬أيضًا‭ ‬التخلص‭ ‬التدريجي‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬فإنها‭ ‬تشترط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديها‭ ‬إطار‭ ‬زمني‭ ‬أطول‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭.‬