-->

Tuesday, 05 December 2023 04:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس مؤتمر المناخ يدافع عن موقفه ومفاوضات متوترة حول الوقود الأحفوري

12/4/2023 7:22:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬للمناخ‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬يحترم‭ ‬العلم‭ ‬الذي‭ ‬يوصي‭ ‬بخفض‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الانبعاثات،‭ ‬لكن‭ ‬المصير‭ ‬المحدد‭ ‬للوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬مازال‭ ‬غير‭ ‬معروف‭. ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الخامس‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬قال‭ ‬سلطان‭ ‬الجابر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬دعا‭ ‬إليه‭ ‬جيم‭ ‬سكيا،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬لأننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بالعلم‭ ‬ونحترمه‭... ‬كل‭ ‬أعمال‭ ‬الرئاسة‭ ‬تتركز‭ ‬وتتمحور‭ ‬حول‭ ‬العلم‮»‬‭.‬

تعرض‭ ‬الجابر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أشهر‭ ‬لانتقادات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬البيئة‭ ‬لكونه‭ ‬أيضًا‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬الإماراتية‭ ‬العملاقة‭ ‬أدنوك‭. ‬وخلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬بادر‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬موقفه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬إليه‭ ‬أي‭ ‬سؤال‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العلم‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050،‭ ‬ويجب‭ ‬علينا‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬بنسبة‭ ‬43 ‭%‬ ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‮»‬‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬عند‭ ‬1 ‭,‬ 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬حدده‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬جدل‭ ‬أثير‭ ‬بعدما‭ ‬نقلت‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬جارديان‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬الجابر‭ ‬قوله‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬ولا‭ ‬سيناريو‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬سيسمح‭ ‬لنا‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬1 ‭,‬ 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭. ‬1 ‭,‬ 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬هي‭ ‬النجم‭ ‬الذي‭ ‬اهتدي‭ ‬به‭. ‬وخفض‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬والتخلي‭ ‬عنه‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬رأيي‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه‭. ‬إنه‭ ‬ضروري‭. ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جادين‭ ‬وعمليين‮»‬‭.‬

وأمس‭ ‬الإثنين‭ ‬اضطر‭ ‬لأن‭ ‬يوضح‭ ‬موقفه‭ ‬حول‭ ‬مسألة‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬محور‭ ‬مناقشات‭ ‬المندوبين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬كوب28‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قلت‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭ ‬إن‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬والتخلي‭ ‬عنه‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه‮»‬‭. ‬وبذلك،‭ ‬رفض‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬بين‭ ‬خياري‭ ‬الخفض‭ ‬التدريجي‭ ‬أو‭ ‬التخلي‭ ‬التدريجي‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والفحم‭ ‬اللذين‭ ‬يعدان‭ ‬موضوع‭ ‬مفاوضات‭ ‬طويلة‭ ‬وشائكة‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬وقاعات‭ ‬المؤتمر‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬أستغرب‭ ‬المحاولات‭ ‬المستمرة‭ ‬والمتكررة‭ ‬لتقويض‭ ‬عمل‭ ‬رئاسة‭ ‬كوب28‭... ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأولى‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬الأطراف‭ (‬دول‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭) ‬إلى‭ ‬اقتراح‭ ‬صيغ‭ ‬بشأن‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬لا‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬لذلك‭.‬

قبل‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي،‭ ‬نشرت‭ ‬رئاسة‭ ‬المؤتمر‭ ‬ملخصًا‭ ‬للأيام‭ ‬الأولى‭ ‬للمؤتمر‭ ‬اكتفت‭ ‬فيه‭ ‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الخفض‮»‬‭ ‬التدريجي،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الإرباك،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينبغي‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬محايدة‭. ‬فالأمر‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬متروك‭ ‬للدول‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬وهي‭ ‬حوالي‭ ‬200‭ ‬دولة،‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بذلك،‭ ‬والخياران‭ ‬واردان‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬في‭ ‬المسودة‭ ‬الأولى‭ ‬للنص‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يصدره‭ ‬المؤتمر‭ ‬قبل‭ ‬انتهائه‭ ‬نظريًا‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬ديسمبر،‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬عالمي‮»‬‭ ‬لاتفاق‭ ‬باريس‭ ‬لعام‭ ‬2015‭.. ‬

وينتظر‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المندوبين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بفارغ‭ ‬صبر‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المسودة‭ ‬التي‭ ‬تلخص‭ ‬مواقف‭ ‬الدول‭ ‬المتناقضة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭. ‬ويواصل‭ ‬المندوبون‭ ‬اجتماعاتهم‭ ‬وكذلك‭ ‬المناقشات‭ ‬‮«‬غير‭ ‬الرسمية‮»‬‭ ‬لمحاولة‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭. ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬الجميع‭ ‬متمسكين‭ ‬بمواقفهم‭ ‬التقليدية،‭ ‬بحسب‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬قابلتهم‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

تدافع‭ ‬الدول‭ ‬الجزرية‭ ‬الصغيرة‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية،‭ ‬مثل‭ ‬كولومبيا‭ ‬والبيرو‭ ‬وتشيلي‭ ‬وغيرها،‭ ‬بقوة‭ ‬عن‭ ‬هدف‭ ‬1 ‭,‬ 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬درجتين‭ ‬مئويتين‭. ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬ويؤيدها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬وتؤيد‭ ‬ذلك‭ ‬أيضا‭ ‬دول‭ ‬متقدمة‭ ‬أخرى،‭ ‬منتجة‭ ‬للوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬مثل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬وأستراليا‭ ‬والنرويج،‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬ترفع‭ ‬سقف‭ ‬طموحها‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الحالي‭. ‬أما‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية،‭ ‬فهي‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬تؤيد‭ ‬أيضًا‭ ‬التخلص‭ ‬التدريجي‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬فإنها‭ ‬تشترط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديها‭ ‬إطار‭ ‬زمني‭ ‬أطول‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭.‬

MENAFN04122023000055011008ID1107534805

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث