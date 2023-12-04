-->

Tuesday, 05 December 2023 04:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طرح مليون تذكرة للبيع لـ ((يورو 2024))

12/4/2023 7:22:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬بدأت‭ ‬مرحلة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭ ‬الخاصة‭ ‬ببطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يورو‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬اتاحة‭ ‬مليون‭ ‬تذكرة‭ ‬لمباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لجماهير‭ ‬الـ21‭ ‬منتخبا‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬للبطولة،‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وسيحصل‭ ‬كل‭ ‬اتحاد‭ ‬وطني‭ ‬على‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬تذكرة‭ ‬لكل‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬لمنتخباتهم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بالبطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬يوليو‭ ‬المقبلين‭.‬

وستحدد‭ ‬قرعة‭ ‬ستجرى‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬التذاكر،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الرسمية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر،‭ ‬عقب‭ ‬إجراء‭ ‬قرعة‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

وتتراوح‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬يورو‭ ‬و200‭ ‬يورو‭ (‬33‭ ‬دولارا‭ ‬و218‭ ‬دولارا‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تسعير‭ ‬تذكرة‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بين‭ ‬ألمانيا‭ ‬واسكتلندا‭ ‬لتتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬يورو‭ ‬و600‭ ‬يورو‭.‬

وهناك‭ ‬بعض‭ ‬التذاكر‭ ‬القليلة‭ ‬المتاحة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬لعملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬تذكرة‭ ‬متاحة‭ ‬للبيع،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬التذاكر‭ ‬المتبقية‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬دفع‭ ‬ثمنها‭.‬

وستكون‭ ‬هناك‭ ‬مراحل‭ ‬أخرى‭ ‬لبيع‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬لجماهير‭ ‬المنتخبات‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬ستتأهل‭ ‬عبر‭ ‬الدور‭ ‬الفاصل‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬ولمباريات‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭. ‬


MENAFN04122023000055011008ID1107534804

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث