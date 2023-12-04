طرح مليون تذكرة للبيع لـ ((يورو 2024))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين – (د ب أ): بدأت مرحلة ثانية من عملية بيع التذاكر الخاصة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، أمس الإثنين، حيث سيتم اتاحة مليون تذكرة لمباريات دور المجموعات لجماهير الـ21 منتخبا التي تأهلت للبطولة، حتى يوم 12 ديسمبر الجاري.
وسيحصل كل اتحاد وطني على عشرة آلاف تذكرة لكل مباراة من المباريات الثلاث لمنتخباتهم في دور المجموعات بالبطولة التي تقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.
وستحدد قرعة ستجرى في يناير المقبل من سيحصل على التذاكر، وذلك عبر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وذلك بعد بدء المرحلة الثانية من بيع التذاكر، عقب إجراء قرعة دور المجموعات يوم السبت.
وتتراوح أسعار التذاكر بين 30 يورو و200 يورو (33 دولارا و218 دولارا)، فيما تم تسعير تذكرة المباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا لتتراوح ما بين 50 يورو و600 يورو.
وهناك بعض التذاكر القليلة المتاحة من المرحلة الأولى لعملية بيع التذاكر، حيث كان هناك 1.2 مليون تذكرة متاحة للبيع، علما ان التذاكر المتبقية لم يتم دفع ثمنها.
وستكون هناك مراحل أخرى لبيع التذاكر في العام المقبل لجماهير المنتخبات الثلاثة التي ستتأهل عبر الدور الفاصل في مارس المقبل، ولمباريات الأدوار الاقصائية.
MENAFN04122023000055011008ID1107534804
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.