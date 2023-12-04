طرح مليون تذكرة للبيع لـ ((يورو 2024))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬بدأت‭ ‬مرحلة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭ ‬الخاصة‭ ‬ببطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يورو‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬اتاحة‭ ‬مليون‭ ‬تذكرة‭ ‬لمباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لجماهير‭ ‬الـ21‭ ‬منتخبا‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬للبطولة،‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وسيحصل‭ ‬كل‭ ‬اتحاد‭ ‬وطني‭ ‬على‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬تذكرة‭ ‬لكل‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬لمنتخباتهم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بالبطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬يوليو‭ ‬المقبلين‭.‬

وستحدد‭ ‬قرعة‭ ‬ستجرى‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬التذاكر،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الرسمية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر،‭ ‬عقب‭ ‬إجراء‭ ‬قرعة‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

وتتراوح‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬يورو‭ ‬و200‭ ‬يورو‭ (‬33‭ ‬دولارا‭ ‬و218‭ ‬دولارا‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تسعير‭ ‬تذكرة‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بين‭ ‬ألمانيا‭ ‬واسكتلندا‭ ‬لتتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬يورو‭ ‬و600‭ ‬يورو‭.‬

وهناك‭ ‬بعض‭ ‬التذاكر‭ ‬القليلة‭ ‬المتاحة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬لعملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬تذكرة‭ ‬متاحة‭ ‬للبيع،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬التذاكر‭ ‬المتبقية‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬دفع‭ ‬ثمنها‭.‬

وستكون‭ ‬هناك‭ ‬مراحل‭ ‬أخرى‭ ‬لبيع‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬لجماهير‭ ‬المنتخبات‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬ستتأهل‭ ‬عبر‭ ‬الدور‭ ‬الفاصل‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬ولمباريات‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭. ‬



