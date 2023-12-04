غياب الجمهور عن مساندة ((الفراعنة)) حالة مؤقتة أم غضب مستمر؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مدرجاتٌ‭ ‬خاوية،‭ ‬جماهيرٌ‭ ‬متناثرة‭ ‬وحالة‭ ‬من‭ ‬الصمت‭ ‬غير‭ ‬المعتاد‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬ورغم‭ ‬وجود‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬وسماح‭ ‬الأمن‭ ‬بسعة‭ ‬شبه‭ ‬كاملة‭ ‬يغيب‭ ‬المشجعون‭ ‬عن‭ ‬مواجهات‭ ‬‮«‬الفراعنة‮»‬‭ ‬البيتية‭ ‬في‭ ‬ظاهرة‭ ‬متكرّرة‭ ‬تجلّت‭ ‬مطلع‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭.‬

لم‭ ‬يصدّق‭ ‬المدرّب‭ ‬البرتغالي‭ ‬روي‭ ‬فيتوريا‭ ‬‮«‬ما‭ ‬رآه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬جيبوتي‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬ينتظر‭ ‬ان‭ ‬تمتلئ‭ ‬المدرجات‭ ‬عن‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشوار‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬غرابة‭ ‬الذي‭ ‬أكّد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬الغياب‭ ‬الجماهيري‭ ‬تسبّب‭ ‬ضيقاً‭ ‬كبيراً‭ ‬لدى‭ ‬إدارة‭ ‬المنتخب‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬البداية‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الإفريقية‭ ‬بفوزين‭ ‬على‭ ‬جيبوتي‭ (‬6-0‭) ‬وسيراليون‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ (‬2-0‭)‬،‭ ‬دار‭ ‬الحديث‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬حول‭ ‬مدرجات‭ ‬خاوية‭ ‬أصبحت‭ ‬مشهداً‭ ‬معتاداً‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬بطل‭ ‬القارة‭ ‬سبع‭ ‬مرّات‭.‬

على‭ ‬استاد‭ ‬القاهرة‭ ‬الذي‭ ‬تتسع‭ ‬مدرجاته‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج‭ ‬وكان‭ ‬يُعرف‭ ‬بـ«استاد‭ ‬الرعب‮»‬‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬يغصّ‭ ‬سابقاً‭ ‬بالجماهير‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخب،‭ ‬تناثر‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬مشجّع‭ ‬وسط‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الصمت‭ ‬غير‭ ‬المعتاد‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬فترات‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬سجّل‭ ‬فيها‭ ‬صلاح،‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي،‭ ‬رباعية‭ ‬جميلة‭.‬

فقدان‭ ‬الثقة‭ ‬

يعبّر‭ ‬حازم‭ ‬إمام،‭ ‬نجم‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسبق‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري،‭ ‬عن‭ ‬حزنه‭ ‬الشديد‭ ‬لهذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬ويقول‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬أي‭ ‬منتخب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يلعب‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬حين‭ ‬تسانده‭ ‬جماهيره‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭. ‬حين‭ ‬كنت‭ ‬لاعباً،‭ ‬كنا‭ ‬ننتظر‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخب‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬لنرى‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬القاهرة‭ ‬ليساندوا‭ ‬منتخب‭ ‬بلادهم‭ ‬دون‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬ألوان‭ ‬الأندية‮»‬‭.‬

ويرى‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬الزمالك‭ ‬السابق‭ ‬أن‭ ‬فقدان‭ ‬الثقة‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬الرئيس‭ ‬وراء‭ ‬الغياب‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬النتائج‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ستعود‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭. ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬نتائج‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ (‬يناير‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭)‬،‭ ‬وهذا‭ ‬سيعود‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬الحضور‮»‬‭.‬

وإذا‭ ‬كانت‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬تشهد‭ ‬حضوراً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬محدوداً‭ ‬بقرارات‭ ‬أمنية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يختلف‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬يسمح‭ ‬الأمن‭ ‬بحضور‭ ‬الجماهير‭ ‬بسعة‭ ‬شبه‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وكأس‭ ‬الكونفدرالية،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخب‭ ‬الرسمية‭ ‬والودية‭.‬

وفيما‭ ‬امتلأت‭ ‬مدرجات‭ ‬استاد‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأهلي‭ ‬والوداد‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬أو‭ ‬قبلها‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬والهلال‭ ‬السوداني،‭ ‬بدت‭ ‬المدرجات‭ ‬عينها‭ ‬خاوية‭ ‬تماماً‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬الأخيرة،‭ ‬باستثناء‭ ‬مواجهة‭ ‬السنغال‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬ضمن‭ ‬ذهاب‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬اخفقت‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬بلوغها‭.‬





ظاهرة‭ ‬خطيرة

ويرى‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬السابق‭ ‬والإعلامي‭ ‬راهناً‭ ‬أحمد‭ ‬حسام‭ ‬‮«‬ميدو‮»‬‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬خطيرة‭ ‬للغاية‭ ‬وقد‭ ‬يدفع‭ ‬المنتخب‭ ‬ثمنها‭ ‬مستقبلًا‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬في‭ ‬الماضي‭ ‬دفعنا‭ ‬ثمن‭ ‬الاستهتار‭ ‬بمباريات‭ ‬أمام‭ ‬فرق‭ ‬كنا‭ ‬نعتبرها‭ ‬صغيرة،‭ ‬وغياب‭ ‬الجمهور‭ ‬سيؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬المنافس‭ ‬سهلاً‭ ‬نظرياً‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬لاعب‭ ‬أياكس‭ ‬الهولندي‭ ‬وتوتنهام‭ ‬الإنكليزي‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬الأزمة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬ارتباط‭ ‬الجماهير‭ ‬بأنديتها‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬وهو‭ ‬مؤشر‭ ‬خطير‭: ‬‮«‬الجماهير‭ ‬تعاقب‭ ‬المنتخب‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬أنديتها‭ ‬مع‭ ‬مسؤوليه‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭. ‬المنتخب‭ ‬أهم‭ ‬من‭ ‬الجميع،‭ ‬وحالة‭ ‬الارتباط‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬ينسى‭ ‬الجمهور‭ ‬خلافات‭ ‬الأندية‭ ‬ويقف‭ ‬وراء‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬ظروف‮»‬‭.‬

وامتدت‭ ‬حالة‭ ‬الجفاء‭ ‬بين‭ ‬الجماهير‭ ‬والمنتخب‭ ‬إلى‭ ‬مبارياته‭ ‬الودية‭ ‬رغم‭ ‬قوتها‭ ‬أمام‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬أمام‭ ‬إثيوبيا‭.‬

حالة‭ ‬استثنائية

يفكّر‭ ‬الجمهور‭ ‬راهناً‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬الأندية،‭ ‬بحسب‭ ‬القائد‭ ‬السابق‭ ‬لرابطة‭ ‬المشجعين‭ ‬محمد‭ ‬رفعت‭ ‬الشهير‭ ‬بـ«ريعو‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬الجماهير‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬لا‭ ‬يهتم‭ ‬بحضور‭ ‬المباريات‭.‬

ويضيف‭ ‬ريعو‭: ‬‮«‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬كانت‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخب‭ ‬عيداً‭ ‬للجماهير‭. ‬لكن‭ ‬الغياب‭ ‬الطويل‭ ‬والأزمات‭ ‬التي‭ ‬أحاطت‭ ‬بالمنتخب‭ ‬قلّلت‭ ‬من‭ ‬ارتباطها‭ ‬وأنشأت‭ ‬جيلاً‭ ‬جديداً‭ ‬غير‭ ‬مهتم‭ ‬بالحضور‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬جمال‭ ‬حمدون‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬حالة‭ ‬استثنائية‭ ‬ستمرّ‭ ‬قريباً‭: ‬‮«‬رأينا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأخيرة‭ ‬الجماهير‭ ‬تسافر‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬الكاميرون‭ ‬لحضور‭ ‬المباريات‭ ‬وتعود‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭. ‬مع‭ ‬توالي‭ ‬المباريات‭ ‬والاقتراب‭ ‬من‭ ‬حلم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬المدرجات‭ ‬ستمتلئ‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬فالجمهور‭ ‬المصري‭ ‬لن‭ ‬يتأخر‭ ‬على‭ ‬الفراعنة‭ ‬حين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬المدرجات‮»‬‭.‬

ويختم‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬محمد‭ ‬غرابة‭ ‬متفائلاً‭: ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬نرغب‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬لأنه‭ ‬عامل‭ ‬قوة‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنه‭. ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬لمساندة‭ ‬المنتخب‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬