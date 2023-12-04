فرنسا لن تغير موقع حفل افتتاح الأولمبياد رغم المخاطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الرياضة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أميلي‭ ‬أوديا‭-‬كاستيرا‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬نقل‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬المقرر‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬السين‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل،‭ ‬ليس‭ ‬‮«‬فرضية‮»‬‭ ‬قيد‭ ‬الدرس‭ ‬حاليا،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الإرهابية‭ ‬المحدقة‭ ‬بالألعاب‭.‬

وقالت‭ ‬لإذاعة‭ ‬فرانس‭ ‬إنتر‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬خطة‭ ‬بديلة،‭ ‬لدينا‭ ‬خطة‭ ‬أساسية‭ ‬فيها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬البديلة‮»‬‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬أوديا‭-‬كاستيرا‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬بسكين‭ ‬وقع‭ ‬بين‭ ‬منطقتي‭ ‬كيه‭ ‬دي‭ ‬غرينيل‭ ‬وبير‭ ‬حكيم‭ ‬قرب‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭ ‬وقُتل‭ ‬فيه‭ ‬ألماني‭-‬فيليبيني‭ ‬وأصيب‭ ‬اثنان‭ ‬آخران‭ ‬بمطرقة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬شاب‭ ‬فرنسي‭ ‬يعرف‭ ‬بتطرفه‭.. ‬وبأنه‭ ‬يعاني‭ ‬اضطرابات‭ ‬نفسية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التهديد‭ ‬الإرهابي،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬التهديد‭.. ‬موجود‮»‬‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬جديدا‭ ‬وليس‭ ‬خاصا‭ ‬بفرنسا‭ ‬ولا‭ ‬خاصا‭ ‬بالألعاب‭ ‬الأولمبية‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقليصه‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬عبر‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬اليقظة‭ ‬المطلقة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬أواخر‭ ‬يوليو‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬السين،‭ ‬بين‭ ‬جسر‭ ‬أوسترليتز‭ ‬وجسر‭ ‬إينا‭. ‬وقالت‭ ‬أوديا‭-‬كاستيرا‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬بديلة‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬إجراء‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬الجماهير‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬والذي‭ ‬سيتم‭ ‬تحديده‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬‮«‬تعديله‮»‬‭.‬

وستشمل‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬الاحتفالات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬السماح‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬وفي‭ ‬باريس‮»‬‭ ‬وكيفية‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬المحيط‭ ‬الأمني‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬نقل‭ (‬موقع‭) ‬الحفل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬‮«‬خطط‭ ‬التجديد‮»‬،‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬الفرضية‭ ‬التي‭ ‬نعمل‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

وضمن‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬اعتبر‭ ‬إيمانويل‭ ‬غريغوار‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬باريس‭ ‬آن‭ ‬إيدالغو‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬إنفو‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬اختار‭ ‬منطقة‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭ ‬لجانبها‭ ‬‮«‬الرمزي‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬‮«‬موقعا‭ ‬أولمبيا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للروغبي‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬فرنسا‭ ‬أخيرا‭ ‬أقيمت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حصول‭ ‬‮«‬أي‭ ‬حادث‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحدي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هو‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬ولحظات‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الجماعية،‭ ‬ولكن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬نستبق‭ ‬بها‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأفراد‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬سنتمكن‭ ‬من‭ ‬الاستعداد‭ ‬لهذه‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬بطريقة‭ ‬مرضية‭ ‬جدا‮»‬‭.‬