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إثارة مرتقبة في ربع نهائي المسابقة الحديثة كأس ((إن-سيزون))

12/4/2023 7:22:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬تبلغ‭ ‬الإثارة‭ ‬ذروتها‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬واليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬الحديثة‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬إن‭-‬سيزون‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬بمواجهات‭ ‬مثيرة‭ ‬أبرزها‭ ‬بين‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬وضيفه‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭.‬

واستحدثت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬قُسّمت‭ ‬الأندية‭ ‬الثلاثون‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬خمسة،‭ ‬ولعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬مجموع‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وتأهل‭ ‬المتصدرون‭ ‬الست‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬وصيف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭.‬

واحتسبت‭ ‬كل‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬وترتيب‭ ‬الموسم‭ ‬العادي،‭ ‬باستثناء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭.‬

وتستضيف‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬أيضاً‭ ‬مباراتي‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭. ‬ويحصل‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬وتصدرت‭ ‬أندية‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬وميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬وبوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬مجموعاتها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬صاحب‭ ‬افضل‭ ‬مركز‭ ‬ثان،‭ ‬فيما‭ ‬تزعَّم‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬ونيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬وساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬مجموعات‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬صاحب‭ ‬افضل‭ ‬مركز‭ ‬ثان‭ ‬فيها‭.‬

وفي‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬يلعب‭ ‬سلتيكس‭ ‬مع‭ ‬بايسرز،‭ ‬وبيليكانز‭ ‬مع‭ ‬كينغز‭ ‬الإثنين،‭ ‬وباكس‭ ‬مع‭ ‬نيكس،‭ ‬وليكرز‭ ‬مع‭ ‬صنز‭ ‬الثلاثاء‭.‬

لم‭ ‬يخف‭ ‬نجم‭ ‬ليكرز‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬حقيقة‭ ‬أنه‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬المرصع‭ ‬بالالقاب‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وتغلّب‭ ‬ليكرز‭ ‬على‭ ‬صنز‭ ‬مرتين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بينها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬للمسابقة‭ ‬الحديثة‭.‬

ويعوّل‭ ‬ليكرز‭ ‬على‭ ‬عاملي‭ ‬الارض‭ ‬والجمهور‭ ‬لتخطي‭ ‬عقبة‭ ‬صنز‭ ‬ونجمه‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت،‭ ‬وهما‭ ‬يدخلان‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬متقارب‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬ليكرز‭ ‬12‭ ‬مرة‭ ‬مقابل‭ ‬تسع‭ ‬هزائم‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فيما‭ ‬كسب‭ ‬صنز‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬ومني‭ ‬بثماني‭ ‬هزائم‭.‬

وقال‭ ‬جناح‭ ‬صنز‭ ‬ديفين‭ ‬بوكر‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭. ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬على‭ ‬المحك،‭ ‬الفائز‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬فيغاس‭. ‬لذلك‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬ذاك‭. ‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬ممتعًا‮»‬‭. ‬ويبلغ‭ ‬معدل‭ ‬نجم‭ ‬صنز‭ ‬دورانت‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة،‭ ‬وهو‭ ‬ثالث‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬فيما‭ ‬أبهر‭ ‬جيمس‭ ‬الجميع‭ ‬بعروضه‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده‭ ‬التاسع‭ ‬والثلاثين،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬فيه‭ ‬ليكرز‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭.‬

وقال‭ ‬مدرّب‭ ‬ليكرز‭ ‬دارفين‭ ‬هام‭: ‬‮«‬الشيء‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للإعجاب‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬مسيرته‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك‭. ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬يكسر‭ ‬الحواجز‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭.‬

وتأهل‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬هدافين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬وهم‭ ‬دورانت‭ ‬الثالث،‭ ‬ودي‭ ‬آرون‭ ‬فوكس‭ ‬من‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬الرابع،‭ ‬وعملاق‭ ‬باكس‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬الخامس،‭ ‬ونجم‭ ‬سلتيكس‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬التاسع‭.‬


تقديم‭ ‬مباراة‭ ‬استثنائية‭ ‬

بدوره‭ ‬يأمل‭ ‬سلتيكس‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬مشاركة‭ ‬مع‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ (‬15‭ ‬فوزا‭ ‬وأربع‭ ‬هزائم‭) ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الارض‭ ‬والجمهور‭ ‬لتخطي‭ ‬عقبة‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭.‬

وكان‭ ‬سلتيكس‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬بايسرز‭ ‬155-104‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬بوسطن‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬غاب‭ ‬عنها‭ ‬نجم‭ ‬الاخير‭ ‬تايريز‭ ‬هاليبورتون‭.‬

واعترف‭ ‬مدرب‭ ‬إنديانا‭ ‬ريك‭ ‬كارلايل‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬للتفوق‭ ‬على‭ ‬سلتيكس،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نواجههم‭ ‬على‭ ‬أرضهم‭. ‬لذلك،‭ ‬هذا‭ ‬شيء‭ ‬مهم‮»‬‭. ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مباراة‭ ‬استثنائية‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

ولن‭ ‬تختلف‭ ‬الامور‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬باكس‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ليكرز‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬بأربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬بينها‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نيكس‭ ‬110‭-‬105‭.‬

وقال‭ ‬نجم‭ ‬باكس‭ ‬كريس‭ ‬ميدلتون‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬فوزه‭ ‬باللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الحديثة‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬التاريخ‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬أنت‭ ‬تريد‭ ‬دائمًا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬يفوز‭ ‬بشيء‭ ‬ما‭. ‬لذلك،‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬بالتأكيد‭ ‬الفوز‭ ‬بأول‭ ‬بطولة‭ ‬في‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مهاجم‭ ‬بيليكانز‭ ‬زيون‭ ‬وليامسون‭ ‬إن‭ ‬المسابقة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭.‬

وأضاف‭ ‬وليامسون‭ ‬عشية‭ ‬مواجهة‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬لم‭ ‬نفز‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬ستكون‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬لمحاولة‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬والفوز‭ ‬بالمسابقة‮»‬‭.‬


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