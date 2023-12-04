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انتقـاد ((على العلـن))

12/4/2023 7:22:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مانشستر‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يواجه‭ ‬المهاجم‭ ‬النرويجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬إجراءات‭ ‬تأديبية‭ ‬محتملة‭ ‬بعد‭ ‬انتقاده‭ ‬الحكم‭ ‬سايمون‭ ‬هوبر‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬اثر‭ ‬تعادل‭ ‬فريقه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬توتنهام‭ ‬3‭-‬3،‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وغضب‭ ‬الهدّاف‭ ‬الشاب‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬إتاحة‭ ‬هوبر‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لسيتي،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬المثيرة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭.‬

وتعرّض‭ ‬هالاند‭ ‬لعرقلة،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬لبث‭ ‬أن‭ ‬نهض‭ ‬بسرعة‭ ‬ولعب‭ ‬كرة‭ ‬أمامية‭ ‬لزميله‭ ‬جاك‭ ‬غريليش‭ ‬الذي‭ ‬همّ‭ ‬بالانفراد‭ ‬في‭ ‬المرمى،‭ ‬لكن‭ ‬هوبر‭ ‬أوقف‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬معيداً‭ ‬اللعبة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع‭.‬

وكان‭ ‬هالاند‭ ‬أحد‭ ‬لاعبي‭ ‬سيتي‭ ‬المعترضين‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الحكم،‭ ‬وواصل‭ ‬احتجاجاته‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬بنشره‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬للحادثة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭) ‬مع‭ ‬تعليق‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أحرف‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬تعبير‭ ‬عامي‭ ‬مسيء‭ (‬ما‭ ‬هذا‭ ‬بحق‭ ‬الجحيم‭).‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬مدرّبه‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالمنشور‭ ‬عندما‭ ‬تحدّث‭ ‬إلى‭ ‬الصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬لكن‭ ‬تعليقاً‭ ‬على‭ ‬ردّ‭ ‬فعل‭ ‬هالاند‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬تفهّم‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬طبيعي‭. ‬ردّ‭ ‬فعله‭ ‬كان‭ ‬مماثلاً‭ ‬للاعبين‭ ‬العشرة‭ ‬الآخرين‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬المدرّب‭ ‬الفذّ‭ ‬الذي‭ ‬تراجع‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ ‬المتصدّر،‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬توالياً‭ ‬أمام‭ ‬تشلسي‭ ‬وليفربول‭ ‬وتوتنهام‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬التحدّث‭ ‬مع‭ ‬الحكام‭ ‬والحكم‭ ‬الرابع،‭ ‬لذا‭ ‬كان‭ ‬يتعيّن‭ ‬طرد‭ ‬عشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬فريقنا‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬غوارديولا‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الست‭ ‬الماضية‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬خاب‭ ‬أمله‭ ‬نوعاً‭ ‬ما‭. ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لعب‭ ‬الحكم‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬لكان‭ ‬أمله‭ ‬سيخيب‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحركة،‭ ‬بالتأكيد‮»‬‭. ‬وحاول‭ ‬غوارديولا‭ ‬تهدئة‭ ‬ردّ‭ ‬فعله‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬القيام‭ ‬بـ«تصريح‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬غضب‭ ‬مواطنه‭ ‬مدرّب‭ ‬أرسنال‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬خاطئ‭ ‬بحق‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬كلّفه‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬الوحيدة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وأردف‭ ‬قائلا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬أرتكب‭ ‬أخطاء،‭ ‬اللاعبون‭ ‬يرتكبون‭ ‬الأخطاء‭.. ‬ما‭ ‬فاجأني‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬إرلينغ،‭ ‬لو‭ ‬أطلق‭ ‬الحكم‭ ‬صافرته‭ ‬لكانت‭ ‬الأمور‭ ‬مقبولة‭. ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ينهض‭ ‬ويعطي‭ ‬الحكم‭ ‬إشارة‭ ‬استمرار‭ ‬اللعب،‭ ‬ثم‭ ‬بعد‭ ‬التمرير‭ ‬من‭ ‬هالاند،‭ ‬يقوم‭ ‬بإيقاف‭ ‬اللعب،‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬انتقاده‮»‬‭.‬

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