أرسنال مرشح للبقاء في الصدارة وسيتي لفك نحس التعادلات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبدو‭ ‬أرسنال‭ ‬مرشحاً‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬المهدّد‭ ‬بالهبوط‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة،‭ ‬فيما‭ ‬يسعى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الى‭ ‬فك‭ ‬نحس‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭.‬

في‭ ‬ضواحي‭ ‬العاصمة‭ ‬لندن‭ ‬وعلى‭ ‬بعد‭ ‬46‭ ‬كلم‭ ‬فقط‭ ‬يحط‭ ‬أرسنال‭ ‬الرحال‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لوتون‭ ‬لمواجهة‭ ‬فريقها‭ ‬المحلي‭ ‬الوافد‭ ‬حديثا‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬النخبة‭ ‬والسابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬التي‭ ‬عزّزها‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬الجديد‭ ‬ليفربول،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بسقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬الآخر‭ ‬توتنهام‭ ‬3‭-‬3‭.‬

ويبلي‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬بلاءً‭ ‬حسناً‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬عبر‭ ‬علامة‭ ‬كاملة‭ ‬خوّلتهم‭ ‬تربع‭ ‬الصدارة،‭ ‬علما‭ ‬أنهم‭ ‬حققوا‭ ‬الفوز‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬بينها‭ ‬مرتان‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬حيث‭ ‬بلغوا‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬وتحديداً‭ ‬منذ‭ ‬السقوط‭ ‬الجدلي‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬0-1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭.‬

وقال‭ ‬مدرّبهم‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ولفرهامبتون‭ (‬2-1‭) ‬يوم‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يسعني‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أهنئ‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لقد‭ ‬قدّموا‭ ‬أداءً‭ ‬ممتازًا‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬جيد‭ ‬حقًا‭. ‬لقد‭ ‬صنعنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نسمح‭ ‬لهم‭ ‬بخلق‭ ‬أي‭ ‬فرص‭ ‬تقريباً‭. ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬النتيجة‭ ‬مختلفة،‭ ‬لم‭ ‬يحالفنا‭ ‬الحظ‭ ‬بالتسديد‭ ‬في‭ ‬القائمين‭ ‬مرّتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‮»‬‭.‬

ويدرك‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬أهمية‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬أمام‭ ‬لوتون‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أنه‭ ‬تنتظره‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬وبرايتون‭ ‬وليفربول‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬بدوره‭ ‬اختباراً‭ ‬سهلاً‭ ‬نسبياً‭ ‬أمام‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الآخر‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬متذيّل‭ ‬الترتيب‭.‬

وأفلت‭ ‬ليفربول‭ ‬بأعجوبة‭ ‬من‭ ‬فخّ‭ ‬ضيفه‭ ‬فولهام‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬عندما‭ ‬قلب‭ ‬تخلّفه‭ ‬2‭-‬3‭ ‬قبل‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬مجنون‭ ‬4‭-‬3‭.‬

وعلّق‭ ‬مدرّبه‭ ‬الالماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭ ‬قائلا‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬البريطانية‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أني‭ ‬رأيت‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬مباراة‭ ‬بهذا‭ ‬الكمّ‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الجميلة‭. ‬لكن‭ ‬لأننا‭ ‬كنا‭ ‬أغبياء‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬كنا‭ ‬قريبين‭ ‬من‭ ‬خسارتها‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬تُحسم‭ ‬بالتفاصيل‭. ‬كنا‭ ‬جيدين‭ ‬حقاً‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وقمننا‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬الجيدة‭ ‬لكن‭ ‬النتيجة‭ ‬كانت‭ ‬2‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وبطريقة‭ ‬مستحقة‭ (‬لفولهام‭)‬‮»‬‭.‬





سيتي‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬انعدام‭ ‬وزن‭ ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يخوض‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬اختباراً‭ ‬لا‭ ‬يخلو‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭.‬

وهو‭ ‬الاختبار‭ ‬الصعب‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬لسيتي‭ ‬الذي‭ ‬يمني‭ ‬النفس‭ ‬باستعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬وفك‭ ‬نحس‭ ‬تعادلات‭ ‬كلّفته‭ ‬خسارة‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬لصالح‭ ‬وصيفه‭ ‬أرسنال‭.‬

وسقط‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬ضيفيه‭ ‬ليفربول‭ ‬1‭-‬1‭ ‬وتوتنهام‭ ‬3‭-‬3‭ ‬ومضيفه‭ ‬تشلسي‭ ‬4‭-‬4‭.‬

وما‭ ‬يزيد‭ ‬صعوبة‭ ‬مهمة‭ ‬سيتي‭ ‬أنه‭ ‬سيخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬الاسباني‭ ‬رودري‭ ‬وجناحه‭ ‬الدولي‭ ‬جاك‭ ‬غريليش‭ ‬بسبب‭ ‬الايقاف‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬غوارديولا‭ ‬يملك‭ ‬البدائل‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الجناح‭ ‬بوجود‭ ‬البلجيكي‭ ‬جيريمي‭ ‬دوكو‭ ‬وفيل‭ ‬فودن،‭ ‬فإنه‭ ‬سيواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬لا‭ ‬محالة‭ ‬لتعويض‭ ‬غياب‭ ‬مواطنه‭ ‬رودري‭.‬

وظهر‭ ‬الغياب‭ ‬المؤثر‭ ‬لرودري‭ ‬على‭ ‬تشكيلة‭ ‬سيتي‭ ‬عندما‭ ‬أوقف‭ ‬لثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬بسبب‭ ‬طرده‭ ‬أمام‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬الفريق‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬أمام‭ ‬وولفرهامبتون‭ (‬1-2‭) ‬ونيوكاسل‭ (‬0-1‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭) ‬وأرسنال‭ (‬0-1‭).‬

وأسال‭ ‬تعثر‭ ‬سيتي‭ ‬امام‭ ‬توتنهام‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المداد،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬قرار‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬سايمون‭ ‬هوبر‭ ‬بعدم‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬كان‭ ‬غريليش‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانفراد‭ ‬بحارس‭ ‬مرمى‭ ‬توتنهام‭ ‬الدولي‭ ‬الايطالي‭ ‬غولييلمو‭ ‬فيكاريو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬قبل‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬والعودة‭ ‬الى‭ ‬احتساب‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬بحق‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬النرويجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭.‬

وغضب‭ ‬الهدّاف‭ ‬الشاب‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬ارضية‭ ‬الملعب‭ ‬وواصل‭ ‬احتجاجاته‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬بنشره‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬للحادثة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭) ‬مع‭ ‬تعليق‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أحرف‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬تعبير‭ ‬عامي‭ ‬مسيء‭ (‬ما‭ ‬هذا‭ ‬بحق‭ ‬الجحيم‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يعرّضه‭ ‬لإجراءات‭ ‬تأديبية‭ ‬محتملة‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬رفض‭ ‬مدربه‭ ‬غوارديولا‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‭ ‬عندما‭ ‬سُئل‭ ‬عن‭ ‬الموضوع،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬السؤال‭ ‬التالي‭...‬‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬القيام‭ ‬بـ«تصريح‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬غضب‭ ‬مواطنه‭ ‬مدرّب‭ ‬أرسنال‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬خاطئ‭ ‬بحق‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬كلّفه‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬الوحيدة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬وتبرز‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬أيضا‭ ‬قمة‭ ‬الجريحين‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وضيفه‭ ‬تشلسي‭.‬

وعاد‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الهزائم‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬عندما‭ ‬سقط‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬0‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬فيما‭ ‬استعاد‭ ‬تشلسي‭ ‬ومدربه‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬بتغلبه‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬برايتون‭ ‬3‭-‬2‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭.‬

ويحل‭ ‬نيوكاسل‭ ‬العائد‭ ‬بقوّة‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬إيفرتون‭ ‬المعاقب‭ ‬بحسم‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬رصيده‭ ‬بسبب‭ ‬خرقه‭ ‬القواعد‭ ‬المالية،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الفريقين‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬توتنهام‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭.‬







