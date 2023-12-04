-->

Tuesday, 05 December 2023 04:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرسنال مرشح للبقاء في الصدارة وسيتي لفك نحس التعادلات

12/4/2023 7:22:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبدو‭ ‬أرسنال‭ ‬مرشحاً‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬المهدّد‭ ‬بالهبوط‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة،‭ ‬فيما‭ ‬يسعى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الى‭ ‬فك‭ ‬نحس‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭.‬

في‭ ‬ضواحي‭ ‬العاصمة‭ ‬لندن‭ ‬وعلى‭ ‬بعد‭ ‬46‭ ‬كلم‭ ‬فقط‭ ‬يحط‭ ‬أرسنال‭ ‬الرحال‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لوتون‭ ‬لمواجهة‭ ‬فريقها‭ ‬المحلي‭ ‬الوافد‭ ‬حديثا‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬النخبة‭ ‬والسابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬التي‭ ‬عزّزها‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬الجديد‭ ‬ليفربول،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بسقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬الآخر‭ ‬توتنهام‭ ‬3‭-‬3‭.‬

ويبلي‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬بلاءً‭ ‬حسناً‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬عبر‭ ‬علامة‭ ‬كاملة‭ ‬خوّلتهم‭ ‬تربع‭ ‬الصدارة،‭ ‬علما‭ ‬أنهم‭ ‬حققوا‭ ‬الفوز‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬بينها‭ ‬مرتان‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬حيث‭ ‬بلغوا‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬وتحديداً‭ ‬منذ‭ ‬السقوط‭ ‬الجدلي‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬0-1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭.‬

وقال‭ ‬مدرّبهم‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ولفرهامبتون‭ (‬2-1‭) ‬يوم‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يسعني‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أهنئ‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لقد‭ ‬قدّموا‭ ‬أداءً‭ ‬ممتازًا‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬جيد‭ ‬حقًا‭. ‬لقد‭ ‬صنعنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نسمح‭ ‬لهم‭ ‬بخلق‭ ‬أي‭ ‬فرص‭ ‬تقريباً‭. ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬النتيجة‭ ‬مختلفة،‭ ‬لم‭ ‬يحالفنا‭ ‬الحظ‭ ‬بالتسديد‭ ‬في‭ ‬القائمين‭ ‬مرّتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‮»‬‭.‬

ويدرك‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬أهمية‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬أمام‭ ‬لوتون‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أنه‭ ‬تنتظره‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬وبرايتون‭ ‬وليفربول‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬بدوره‭ ‬اختباراً‭ ‬سهلاً‭ ‬نسبياً‭ ‬أمام‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الآخر‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬متذيّل‭ ‬الترتيب‭.‬

وأفلت‭ ‬ليفربول‭ ‬بأعجوبة‭ ‬من‭ ‬فخّ‭ ‬ضيفه‭ ‬فولهام‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬عندما‭ ‬قلب‭ ‬تخلّفه‭ ‬2‭-‬3‭ ‬قبل‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬مجنون‭ ‬4‭-‬3‭.‬

وعلّق‭ ‬مدرّبه‭ ‬الالماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭ ‬قائلا‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬البريطانية‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أني‭ ‬رأيت‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬مباراة‭ ‬بهذا‭ ‬الكمّ‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الجميلة‭. ‬لكن‭ ‬لأننا‭ ‬كنا‭ ‬أغبياء‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬كنا‭ ‬قريبين‭ ‬من‭ ‬خسارتها‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬تُحسم‭ ‬بالتفاصيل‭. ‬كنا‭ ‬جيدين‭ ‬حقاً‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وقمننا‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬الجيدة‭ ‬لكن‭ ‬النتيجة‭ ‬كانت‭ ‬2‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وبطريقة‭ ‬مستحقة‭ (‬لفولهام‭)‬‮»‬‭.‬


سيتي‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬انعدام‭ ‬وزن‭ ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يخوض‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬اختباراً‭ ‬لا‭ ‬يخلو‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭.‬

وهو‭ ‬الاختبار‭ ‬الصعب‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬لسيتي‭ ‬الذي‭ ‬يمني‭ ‬النفس‭ ‬باستعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬وفك‭ ‬نحس‭ ‬تعادلات‭ ‬كلّفته‭ ‬خسارة‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬لصالح‭ ‬وصيفه‭ ‬أرسنال‭.‬

وسقط‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬ضيفيه‭ ‬ليفربول‭ ‬1‭-‬1‭ ‬وتوتنهام‭ ‬3‭-‬3‭ ‬ومضيفه‭ ‬تشلسي‭ ‬4‭-‬4‭.‬

وما‭ ‬يزيد‭ ‬صعوبة‭ ‬مهمة‭ ‬سيتي‭ ‬أنه‭ ‬سيخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬الاسباني‭ ‬رودري‭ ‬وجناحه‭ ‬الدولي‭ ‬جاك‭ ‬غريليش‭ ‬بسبب‭ ‬الايقاف‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬غوارديولا‭ ‬يملك‭ ‬البدائل‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الجناح‭ ‬بوجود‭ ‬البلجيكي‭ ‬جيريمي‭ ‬دوكو‭ ‬وفيل‭ ‬فودن،‭ ‬فإنه‭ ‬سيواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬لا‭ ‬محالة‭ ‬لتعويض‭ ‬غياب‭ ‬مواطنه‭ ‬رودري‭.‬

وظهر‭ ‬الغياب‭ ‬المؤثر‭ ‬لرودري‭ ‬على‭ ‬تشكيلة‭ ‬سيتي‭ ‬عندما‭ ‬أوقف‭ ‬لثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬بسبب‭ ‬طرده‭ ‬أمام‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬الفريق‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬أمام‭ ‬وولفرهامبتون‭ (‬1-2‭) ‬ونيوكاسل‭ (‬0-1‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭) ‬وأرسنال‭ (‬0-1‭).‬

وأسال‭ ‬تعثر‭ ‬سيتي‭ ‬امام‭ ‬توتنهام‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المداد،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬قرار‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬سايمون‭ ‬هوبر‭ ‬بعدم‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬كان‭ ‬غريليش‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانفراد‭ ‬بحارس‭ ‬مرمى‭ ‬توتنهام‭ ‬الدولي‭ ‬الايطالي‭ ‬غولييلمو‭ ‬فيكاريو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬قبل‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬والعودة‭ ‬الى‭ ‬احتساب‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬بحق‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬النرويجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭.‬

وغضب‭ ‬الهدّاف‭ ‬الشاب‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬ارضية‭ ‬الملعب‭ ‬وواصل‭ ‬احتجاجاته‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬بنشره‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬للحادثة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭) ‬مع‭ ‬تعليق‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أحرف‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬تعبير‭ ‬عامي‭ ‬مسيء‭ (‬ما‭ ‬هذا‭ ‬بحق‭ ‬الجحيم‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يعرّضه‭ ‬لإجراءات‭ ‬تأديبية‭ ‬محتملة‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬رفض‭ ‬مدربه‭ ‬غوارديولا‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‭ ‬عندما‭ ‬سُئل‭ ‬عن‭ ‬الموضوع،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬السؤال‭ ‬التالي‭...‬‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬القيام‭ ‬بـ«تصريح‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬غضب‭ ‬مواطنه‭ ‬مدرّب‭ ‬أرسنال‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬خاطئ‭ ‬بحق‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬كلّفه‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬الوحيدة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬وتبرز‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬أيضا‭ ‬قمة‭ ‬الجريحين‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وضيفه‭ ‬تشلسي‭.‬

وعاد‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الهزائم‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬عندما‭ ‬سقط‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬0‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬فيما‭ ‬استعاد‭ ‬تشلسي‭ ‬ومدربه‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬بتغلبه‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬برايتون‭ ‬3‭-‬2‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭.‬

ويحل‭ ‬نيوكاسل‭ ‬العائد‭ ‬بقوّة‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬إيفرتون‭ ‬المعاقب‭ ‬بحسم‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬رصيده‭ ‬بسبب‭ ‬خرقه‭ ‬القواعد‭ ‬المالية،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الفريقين‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬توتنهام‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭.‬



MENAFN04122023000055011008ID1107534799

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث