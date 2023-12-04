الماجد يشارك في اجتماع بارالمبية التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شارك علي الماجد، الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية في
اجتماع اللجنة البارالمبية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض. تم عقد الاجتماع في فندق كروان بلازا.
تهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الرياضة البارالمبية. وشارك في الاجتماع ممثلون من الدول الأعضاء في المجلس، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ووضع الخطط المستقبلية لتطوير الرياضة البارالمبية في المنطقة. أعرب الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية عن سعادته بحضور الاجتماع وأكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لدعم الرياضة البارالمبية وتطويرها في المنطقة. كما أشاد بالجهود المبذولة لرفع مستوى المشاركة والتفوق في الأحداث الرياضية البارالمبية وتمكين الرياضيين ذوي العزيمة.
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