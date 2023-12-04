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الماجد يشارك في اجتماع بارالمبية التعاون

12/4/2023 7:21:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شارك‭ ‬علي‭ ‬الماجد،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭
‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭. ‬تم‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كروان‭ ‬بلازا‭.‬

تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬ممثلون‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬أعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بحضور‭ ‬الاجتماع‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬لدعم‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬المشاركة‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬البارالمبية‭ ‬وتمكين‭ ‬الرياضيين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭.‬

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