الكوهجي متحدثاً في القمة العالمية للرياضات الإلكترونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬شارك‭ ‬حسين‭ ‬الكوهجي،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬كمتحدث‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العالمية‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بوسان،‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬فرصة‭ ‬هامة‭ ‬للتحدث‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬تضمين‭ ‬رياضة‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬كلقب‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الاولمبية،‭ ‬وتناول‭ ‬الكوهجي‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬التضمين،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬الرياضة‭ ‬وزيادة‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثقافية‭ ‬والرياضية‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬ان‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭ ‬كونها‭ ‬تتطلب‭ ‬التنافس‭ ‬والمهارات‭ ‬الذهنية‭ ‬والبدنية،‭ ‬التدريب‭ ‬والاستعداد‭ ‬البدني،‭ ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬اللعب‭ ‬للترفيه‭ ‬واللعب‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬والمتطلبات‭ ‬والضوابط‭ ‬للاحتراف‭.‬

وأكد‭ ‬الكوهجي‭ ‬على‭ ‬الفوائد‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬تضمين‭ ‬رياضة‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التنافسية‭ ‬الرسمية،‭ ‬مثل‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬الشباب‭ ‬للمشاركة‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتطوير‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

تعد‭ ‬مشاركة‭ ‬الكوهجي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬العالمية‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬وتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والعالم،‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬