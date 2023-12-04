الكوهجي متحدثاً في القمة العالمية للرياضات الإلكترونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شارك حسين الكوهجي، رئيس الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، نائب رئيس الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية، كمتحدث في القمة العالمية للرياضات الإلكترونية التي أقيمت في مدينة بوسان، جمهورية كوريا الجنوبية.
وتعتبر هذه المشاركة فرصة هامة للتحدث عن أهمية تضمين رياضة الرياضات الإلكترونية كلقب رسمي في الألعاب الاولمبية، وتناول الكوهجي في كلمته أهمية هذا التضمين، حيث أشار إلى أنه يعزز مكانة الرياضة وزيادة الخبرات بين اللاعبين ويسهم في تعزيز العلاقات الثقافية والرياضية بين الدول، كما عبر ان الرياضات الإلكترونية تعتبر من الرياضات كونها تتطلب التنافس والمهارات الذهنية والبدنية، التدريب والاستعداد البدني، وتحدث عن الفرق بين اللعب للترفيه واللعب للمنافسة في البطولات العالمية والمتطلبات والضوابط للاحتراف.
وأكد الكوهجي على الفوائد العديدة التي يحققها تضمين رياضة الرياضات الإلكترونية في البنية التنافسية الرسمية، مثل تعزيز فرص الشباب للمشاركة وتطوير مهاراتهم اللازمة في مجال الألعاب الإلكترونية، وتعزيز القدرات التنظيمية للاتحادات الرياضية، وتطوير الاقتصادات الوطنية من خلال جذب الاستثمارات والفعاليات الرياضية العالمية.
تعد مشاركة الكوهجي في هذه القمة العالمية فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الدولية وتطوير رياضة الرياضات الإلكترونية في مملكة البحرين والعالم، وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.
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