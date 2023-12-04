منتسبو الاتحاد العراقي يخوضون برنامج تدريبي بإشراف اتحاد السيارات البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعد فريق الاتحاد البحريني للسيارات برنامج تدريبي في رياضة السيارات يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري5 أفراد منتدبين من الاتحاد العراقي
للسيارات.
ويأتي البرنامج في سياق التعاون بين الاتحاد البحريني للسيارات ونظيره العراقي، وتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسيارات.
حيث سيشارك الوفد العراقي في ورشة عمل حول أساسيات المارشالز من مهام وأدوار وكل ما يتعلق بمنظمي رياضة السيارات، ثم ورشة الفحص الفني، وفي اليوم التالي يخوض المتدربون ورش فريق منطقة الحظائر، فريق اللوجستك، فريق الحريق، كما ستيعرف في اليوم نفسه الوفد العراقي على سباقات السرعة (الدراغ ريس)، وتتواصل فعاليات البرنامج التدريبي الذي سيمر فيه المشاركون على بقية الفرق مثل فريق انقاذ السيارات، الفريق الطبي، متابعة جانب من سباق الأوتوكروس الجولة الأولى، متابعة جانب من سباقات الكارتنغ، سباقات الدريفت، تجارب سباق الـ F 4.
ووجه معالي الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة فريق اتحاد السيارات بتسخير كافة امكانيات الاتحاد للوفد العراقي وتوفير جميع الاحتياجات التدريبية حتى يكتسبون الخبرة الكافية خصوصاً أن اتحاد السيارات يمتلك جميع الطاقات البشرية والامكانيات العالية والمدربين الدوليين والكفاءات التي أدارت وأشرفت على العديد من سباقات السيارات الدولية والعالمية، فقد وضع الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية ثقته في اتحاد السيارات البحريني من أجل تأهيل وتدريب كوادره على أساسيات رياضة السيارات.
وقد رحب معاليه بالوفد العراقي في بلدهم الثاني مملكة البحرين متمنياً لهم طيبة الاقامة، والاستفادة من البرنامج التدريبي الذي أعده اتحاد السيارات لهم، مؤكداً أن اتحاد السيارات سيسخر جميع الامكانيات من أجل الأشقاء العراقيين، ومشيراً أن الاتحاد البحريني للسيارات بفضل تراكم الخبرات لديه أصبح محط أنظار جميع دول العالم ونحن نفتخر بكوادرنا الوطنية التي تتبوأ العديد من المناصب في اللجان الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات وساهمت في تحقيق العديد من النجاحات وشرفت مملكتنا الحبيبة في مختلف المحافل، نتمنى طيب الاقامة للأخوة الأشقاء العراقيين والاستفادة الكبيرة من خبرات البحرين في عالم رياضة السيارات خلال فترة تواجدهم، كما ثمن معاليه دعم حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط لهذا البرنامج التدريبي.
ويرأس الوفد العراقي رائد مجيد أمين رئيس الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الوفد قتيبه حسين موحان، المتسابقين عبدالخالق مشكور حميد، علي عبدالكريم العتابي والحكم علي محمد عبود.
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