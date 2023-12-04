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منتسبو الاتحاد العراقي يخوضون برنامج تدريبي بإشراف اتحاد السيارات البحريني

12/4/2023 7:21:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعد‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري5‭ ‬أفراد‭ ‬منتدبين‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭
‬للسيارات‭.‬

ويأتي‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬ونظيره‭ ‬العراقي،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭.‬

‭ ‬حيث‭ ‬سيشارك‭ ‬الوفد‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬أساسيات‭ ‬المارشالز‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬وأدوار‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمنظمي‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬ثم‭ ‬ورشة‭ ‬الفحص‭ ‬الفني،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬يخوض‭ ‬المتدربون‭ ‬ورش‭ ‬فريق‭ ‬منطقة‭ ‬الحظائر،‭ ‬فريق‭ ‬اللوجستك،‭ ‬فريق‭ ‬الحريق،‭ ‬كما‭ ‬ستيعرف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬الوفد‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ (‬الدراغ‭ ‬ريس‭)‬،‭ ‬وتتواصل‭ ‬فعاليات‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الذي‭ ‬سيمر‭ ‬فيه‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬الفرق‭ ‬مثل‭ ‬فريق‭ ‬انقاذ‭ ‬السيارات،‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي،‭ ‬متابعة‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬الأوتوكروس‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬متابعة‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬سباقات‭ ‬الكارتنغ،‭ ‬سباقات‭ ‬الدريفت،‭ ‬تجارب‭ ‬سباق‭ ‬الـ‭ ‬ F 4‭.‬

ووجه‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬السيارات‭ ‬بتسخير‭ ‬كافة‭ ‬امكانيات‭ ‬الاتحاد‭ ‬للوفد‭ ‬العراقي‭ ‬وتوفير‭ ‬جميع‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التدريبية‭ ‬حتى‭ ‬يكتسبون‭ ‬الخبرة‭ ‬الكافية‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬السيارات‭ ‬يمتلك‭ ‬جميع‭ ‬الطاقات‭ ‬البشرية‭ ‬والامكانيات‭ ‬العالية‭ ‬والمدربين‭ ‬الدوليين‭ ‬والكفاءات‭ ‬التي‭ ‬أدارت‭ ‬وأشرفت‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات‭ ‬الدولية‭ ‬والعالمية،‭ ‬فقد‭ ‬وضع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬للسيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬السيارات‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬كوادره‭ ‬على‭ ‬أساسيات‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬معاليه‭ ‬بالوفد‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬الثاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬طيبة‭ ‬الاقامة،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الذي‭ ‬أعده‭ ‬اتحاد‭ ‬السيارات‭ ‬لهم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬السيارات‭ ‬سيسخر‭ ‬جميع‭ ‬الامكانيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأشقاء‭ ‬العراقيين،‭ ‬ومشيراً‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬بفضل‭ ‬تراكم‭ ‬الخبرات‭ ‬لديه‭ ‬أصبح‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬ونحن‭ ‬نفتخر‭ ‬بكوادرنا‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تتبوأ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬في‭ ‬اللجان‭ ‬الدولية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬وشرفت‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل،‭ ‬نتمنى‭ ‬طيب‭ ‬الاقامة‭ ‬للأخوة‭ ‬الأشقاء‭ ‬العراقيين‭ ‬والاستفادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تواجدهم،‭ ‬كما‭ ‬ثمن‭ ‬معاليه‭ ‬دعم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭.‬

ويرأس‭ ‬الوفد‭ ‬العراقي‭ ‬رائد‭ ‬مجيد‭ ‬أمين‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬للسيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬قتيبه‭ ‬حسين‭ ‬موحان،‭ ‬المتسابقين‭ ‬عبدالخالق‭ ‬مشكور‭ ‬حميد،‭ ‬علي‭ ‬عبدالكريم‭ ‬العتابي‭ ‬والحكم‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬عبود‭.‬

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