انطلاق بطولة البحرين لسباقات السرعة اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق اليوم الجولة الأولى والافتتاحية لبطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة «الدراغ» خلال الموسم الجديد 2023 – 2024 على مضمار السرعة في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط».
وقال بيان الحلبة إن الجولة الأولى من أصل خمس جولات طوال الموسم تنطلق بفعالية الاختبار والتجهيز اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء الموافق 5 و6 ديسمبر الجاري وذلك من الساعة 6 مساء وحتى 12 مساء. كما تتواصل الفعاليات يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر بانطلاق الحصص التأهيلية حيث تبدأ من 4 مساء، ويوم الجمعة 8 ديسمبر بانطلاق يوم السباق من 4 مساء أيضا.
وقال البيان إنه من المتوقع أن افتتاحية البطولة تنطلق بمشاركة كبيرة من السيارات والدراجات النارية وذلك من مختلف دول الخليج وتحديدا من البحرين، الكويت، السعودية والإمارات، وذلك بعد المواسم السابقة التي لاقت إقبالا منقطع النظير من حيث المشاركة والحضور.
وستشهد الجولة الأولى مشاركة كبيرة من نخبة السائقين من البحرين والمنطقة، ومن المقرر أن يتضمن موسم سباقات السرعة على عدة فئة لكل من السيارات والدراجات النارية. فئات السيارات وهي البرومود، كومبتشن 4.5، البرو 9.5، آوت لو 6 سلندر، آوت لو 4 سلندر، الاندكس 7.5، الاندكس 8.5، الاندكس 9.0 والاندكس 10.0، أما فئات الدراجات النارية وهي البرو ستريت والآوت لو.
يستمر موسم 2023- 2024 من بطولة سباقات السرعة حتى شهر مارس، بعد الافتتاحية لهذا الأسبوع، من المقرر أن تقام الجولة الثانية من 9 حتى 12 يناير 2024، تليها الجولة الثالثة من 30 يناير حتى 2 فبراير، وستنطلق الجولة الرابعة وما قبل الأخيرة بين 6 حتى 9 فبراير، وختام البطولة سيكون في الفترة من 19 حتى 22 مارس.
وأعلنت حلبة البحرين الدولية أسعار التذاكر التي تبلغ 3 دنانير لمنصة BEYON وذلك ليوم التأهيلات ويوم السباق وسعر تذكرة يومي التجارب ديناران، وبالنسبة إلى الأطفال من سن 3 حتى 12 سنة نصف السعر.
ودعت حلبة البحرين الدولية الجماهير للحضور ومتابعة الإثارة في الجولة الأولى لبطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة «الدراغ».
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