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انطلاق بطولة البحرين لسباقات السرعة اليوم

12/4/2023 7:21:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬والافتتاحية‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة‭ ‬‮«‬الدراغ‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭ ‬ ‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬الحلبة‭ ‬إن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭ ‬جولات‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‭ ‬تنطلق‭ ‬بفعالية‭ ‬الاختبار‭ ‬والتجهيز‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ويوم‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬5‭ ‬و6‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساء‭ ‬وحتى‭ ‬12‭ ‬مساء‭. ‬كما‭ ‬تتواصل‭ ‬الفعاليات‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬بانطلاق‭ ‬الحصص‭ ‬التأهيلية‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مساء،‭ ‬ويوم‭ ‬الجمعة‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬بانطلاق‭ ‬يوم‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مساء‭ ‬أيضا‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬افتتاحية‭ ‬البطولة‭ ‬تنطلق‭ ‬بمشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وتحديدا‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬الكويت،‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬المواسم‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬لاقت‭ ‬إقبالا‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المشاركة‭ ‬والحضور‭. ‬

وستشهد‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬السائقين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬فئة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭. ‬فئات‭ ‬السيارات‭ ‬وهي‭ ‬البرومود،‭ ‬كومبتشن‭ ‬4‭.‬5،‭ ‬البرو‭ ‬9‭.‬5،‭ ‬آوت‭ ‬لو‭ ‬6‭ ‬سلندر،‭ ‬آوت‭ ‬لو‭ ‬4‭ ‬سلندر،‭ ‬الاندكس‭ ‬7‭.‬5،‭ ‬الاندكس‭ ‬8‭.‬5،‭ ‬الاندكس‭ ‬9‭.‬0‭ ‬والاندكس‭ ‬10‭.‬0،‭ ‬أما‭ ‬فئات‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وهي‭ ‬البرو‭ ‬ستريت‭ ‬والآوت‭ ‬لو‭.‬

يستمر‭ ‬موسم‭ ‬2023‭- ‬2024‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬مارس،‭ ‬بعد‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لهذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬تليها‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬2‭ ‬فبراير،‭ ‬وستنطلق‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬وما‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬حتى‭ ‬9‭ ‬فبراير،‭ ‬وختام‭ ‬البطولة‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬حتى‭ ‬22‭ ‬مارس‭.‬

وأعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬3‭ ‬دنانير‭ ‬لمنصة‭ ‬ BEYON ‭ ‬وذلك‭ ‬ليوم‭ ‬التأهيلات‭ ‬ويوم‭ ‬السباق‭ ‬وسعر‭ ‬تذكرة‭ ‬يومي‭ ‬التجارب‭ ‬ديناران،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬3‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬نصف‭ ‬السعر‭.‬

ودعت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬الجماهير‭ ‬للحضور‭ ‬ومتابعة‭ ‬الإثارة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة‭ ‬‮«‬الدراغ‮»‬‭.‬

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