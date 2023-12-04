عارف ينافس في انتخابات مجلس مداخلات اللاعبين القادة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ينافس‭ ‬عبدالله‭ ‬عارف‭ ‬مرسل‭ ‬لاعب‭ ‬قائد‭ ‬ممثل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬المجلس‭ ‬الإقليمي‭ ‬للاعبين‭ ‬التي‭ ‬تجرى‭ ‬اليوم‭ ‬للفوز‭ ‬بأحد‭ ‬المقاعد‭ ‬الثلاثة‭ ‬الرئيس‭ ‬المحتملة‭ ‬للمجلس‭ ‬الجديد،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬وعضو‭ ‬في‮

‬المجلس‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبين‭ ‬القادة‭.‬

ويخوض‭ ‬عارف‭ ‬الانتخابات‭ ‬متنافسًا‭ ‬مع‭ ‬هدى‭ ‬كرم‭ ‬بلوشي‭ ‬من‭ ‬الامارات،‭ ‬ومجد‭ ‬الهنداوي‭ ‬ومن‭ ‬الأردن،‭ ‬وإيمان‭ ‬بويسان‭ ‬من‭ ‬المغرب،‭ ‬وأحمد‭ ‬شرف‭ ‬من‭ ‬لبنان،‭ ‬ومحمد‭ ‬صلاح‭ ‬من‭ ‬مصر‭.‬

وقبل‭ ‬الوصول‭ ‬للقاهرة‭ ‬حرص‭ ‬المرشحون‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬زملائهم‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أصواتهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬والتي‭ ‬سوف‭ ‬تجرى‭ ‬في‭ ‬تصويت‭ ‬علني‭ ‬يشرف‭ ‬عليه‭ ‬نيبال‭ ‬فتونى‭ ‬ونهى‭ ‬جاب‭ ‬الل

وحرص‭ ‬المهندس‭ ‬ايمن‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬للشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬وشمال‭ ‬افريقيا‭ ‬على‭ ‬تكريم‭ ‬وفود‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭ ‬وأجرى‭ ‬معهم‭ ‬حوارا‭ ‬مفتوحا،‭ ‬واستمع‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭ ‬عقب‭ ‬قيامه‭ ‬بافتتاح‭ ‬مؤتمري‭ ‬المجلس

الإقليمي‭ ‬لمداخلات‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادة‭ ‬الجديد‭ ‬والذى‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬تسع‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬‮

‬والمؤتمر‭ ‬الإقليمي‭ ‬للشباب‭ ‬القادة‭ ‬‮

‬الذى‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬8‭ ‬دول‭ ‬عربية‭.‬

واستمع‭ ‬إلى‭ ‬أشعار‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬القاء‭ ‬قصائد‭ ‬شعرية‭ ‬من‭ ‬تأليفهم‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬الغناء،‭ ‬وأبدى‭ ‬إعجابه‭ ‬الشديد‭ ‬بهم،‭ ‬ووصف‭ ‬ما‭ ‬قاموا‭ ‬به‭ ‬أنه‭ ‬انعكاس‭ ‬طبيعي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حصلوا‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬من‭ ‬برامجهم‭ ‬الوطنية،‭ ‬وأثنى‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أوصلت‭ ‬اللاعبين‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬المستوى،‭ ‬وحي‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬شجاعتهم،‭ ‬وعلى‭ ‬الدور‭ ‬الهام‭ ‬الذى‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مرافق‭ ‬اللاعب،‭ ‬كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬البرنامجين‭ ‬من‭ ‬الرئاسة‭ ‬الاقليمية‭ ‬نيبال‭ ‬فتوني‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المبادرات‭ ‬ونهى‭ ‬جاب‭ ‬الله‭ ‬مدير‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادة‭ ‬ومروة‭ ‬رمضان‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬شباب‭ ‬اللاعبين‭.‬

ومما‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬وفد‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬‮

‬الإقليمي‭ ‬لمداخلات‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادة‭ ‬الجديد‭ ‬‮

‬عبدالله‭ ‬عارف‭ ‬مرسل‭ ‬لاعب‭ ‬قائد،‭ ‬وسلطان‭ ‬أيمن‭ ‬سلطان‭ ‬مرافق‭ ‬له‭ ‬‮

‬وفى‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإقليمي‭ ‬للشباب‭ ‬القادة‭ ‬شام‭ ‬محمد‭ ‬العمد،‭ ‬وئام‭ ‬وفيق‭ ‬عجور‭ ‬حكم‭ ‬حميد‭ ‬العنيز‭.‬