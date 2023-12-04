عارف ينافس في انتخابات مجلس مداخلات اللاعبين القادة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ينافس عبدالله عارف مرسل لاعب قائد ممثل البحرين في انتخابات المجلس الإقليمي للاعبين التي تجرى اليوم للفوز بأحد المقاعد الثلاثة الرئيس المحتملة للمجلس الجديد، ونائب رئيس وعضو في
المجلس العالمي للاعبين القادة.
ويخوض عارف الانتخابات متنافسًا مع هدى كرم بلوشي من الامارات، ومجد الهنداوي ومن الأردن، وإيمان بويسان من المغرب، وأحمد شرف من لبنان، ومحمد صلاح من مصر.
وقبل الوصول للقاهرة حرص المرشحون على التواصل مع زملائهم من اللاعبين المشاركين في المؤتمر من أجل الحصول على أصواتهم في عملية التصويت والتي سوف تجرى في تصويت علني يشرف عليه نيبال فتونى ونهى جاب الل
وحرص المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا على تكريم وفود الدول العربية المشاركة وأجرى معهم حوارا مفتوحا، واستمع الى عدد كبير منهم عقب قيامه بافتتاح مؤتمري المجلس
الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة الجديد والذى تشارك فيه تسع دول عربية
والمؤتمر الإقليمي للشباب القادة
الذى تشارك فيه 8 دول عربية.
واستمع إلى أشعار عدد من اللاعبين القاء قصائد شعرية من تأليفهم ومنهم من طلب الغناء، وأبدى إعجابه الشديد بهم، ووصف ما قاموا به أنه انعكاس طبيعي على ما حصلوا عليه من اهتمام ورعاية من برامجهم الوطنية، وأثنى بشكل كبير على القائمين على البرامج الوطنية التي أوصلت اللاعبين الى هذا المستوى، وحي اللاعبين على شجاعتهم، وعلى الدور الهام الذى يقوم به مرافق اللاعب، كما أثنى على الدور الذي يلعبه القائمين على البرنامجين من الرئاسة الاقليمية نيبال فتوني مدير عام المبادرات ونهى جاب الله مدير اللاعبين القادة ومروة رمضان مدير برنامج شباب اللاعبين.
ومما يذكر أن وفد البحرين المشارك في المجلس
الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة الجديد
عبدالله عارف مرسل لاعب قائد، وسلطان أيمن سلطان مرافق له
وفى المؤتمر الإقليمي للشباب القادة شام محمد العمد، وئام وفيق عجور حكم حميد العنيز.
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