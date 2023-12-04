إسماعيل كرامي: لكل بداية نهاية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وجه‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي‭ ‬رسالة‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬الانستغرام‮»‬،‭ ‬رسالة‭ ‬وداعية‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬بعدما‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬استقالته‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

حيث‭ ‬قال‭ ‬‮«‬لكل‭ ‬بداية‭ ‬نهاية،‭ ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬وإلى‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬أوليتموني‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭.. ‬الشكر‭ ‬موصول‭ ‬إلى‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬والطبية‭ ‬وعامل‭ ‬المهمات،‭ ‬وشكرًا‭ ‬للاعبين‭ ‬الأبطال‭ ‬جميعًا‭ ‬دون‭ ‬استثناء،‭ ‬وشكر‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬جماهير‭ ‬ومنتسبي‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬العريق،‭ ‬أتمنى‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يقبل‭ ‬اعتذاري‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬غلط‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬قصد‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬أتمنى‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للنادي‭.. ‬أخوكم‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي‭.‬