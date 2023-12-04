إسماعيل كرامي: لكل بداية نهاية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وجه المدرب الوطني إسماعيل كرامي رسالة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «الانستغرام»، رسالة وداعية إلى نادي النجمة بعدما أقدم على تقديم استقالته بعد خسارة الفريق أمام البسيتين ضمن الجولة الثامنة من دوري ناصر بن حمد لكرة القدم.
حيث قال «لكل بداية نهاية، أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي النجمة وإلى جميع أعضاء مجلس الإدارة دون استثناء على الثقة التي أوليتموني لقيادة الفريق الأول.. الشكر موصول إلى الأجهزة الإدارية والفنية والطبية وعامل المهمات، وشكرًا للاعبين الأبطال جميعًا دون استثناء، وشكر خاص إلى جماهير ومنتسبي نادي النجمة العريق، أتمنى من الجميع أن يقبل اعتذاري من أي غلط من غير قصد وفي النهاية أتمنى دوام التوفيق والنجاح للنادي.. أخوكم إسماعيل كرامي.
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