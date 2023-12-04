أبرزها الخالدية والحالة.. المنامة والرفاع الشرقيأنديتنا تستعد لدور الـ16 لكأس جلالة الملك المعظم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد





تطوي‭ ‬أنديتنا‭ ‬المحلية‭ ‬صفحة‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بسلبياتها‭ ‬وإيجابياتها،‭ ‬لتسابق‭ ‬الزمن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬لخوض‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬لكأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭/‬2023‭.‬

وستنطلق‭ ‬جولة‭ ‬‮«‬أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الأحد‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته،‭ ‬وبواقع‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭. ‬وسيلتقي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬فريقا‭ ‬الرفاع‭ ‬وعالي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬فيما‭ ‬الأهلي‭ ‬سيواجه‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وفي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬ستكون‭ ‬الأنظار‭ ‬متجهة‭ ‬نحو‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لمتابعة‭ ‬المواجهة‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الخالدية‭ ‬مع‭ ‬الحالة‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬اللقب‮»‬،‭ ‬والمحرق‭ ‬يلتقي‭ ‬قلالي‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬وبين‭ ‬جمهوره،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬الشباب‭ ‬يواجه‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وسترة‭ ‬يلتقي‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الحرق،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬المنامة‭ ‬يواجه‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬منتظر‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬والحد‭ ‬يلاعب‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وتُلعب‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بنظام‭ (‬إخراج‭ ‬المغلوب‭)‬،‭ ‬وإذا‭ ‬استمر‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي،‭ ‬تحسم‭ ‬المواجهة‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬مباشرة‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬لخوض‭ ‬الأشواط‭ ‬الإضافية‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه،‭ ‬حدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬موعد‭ ‬انطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للمسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬يوميّ‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬30‭ ‬و31‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬