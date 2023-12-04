-->

Tuesday, 05 December 2023 04:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبرزها الخالدية والحالة.. المنامة والرفاع الشرقيأنديتنا تستعد لدور الـ16 لكأس جلالة الملك المعظم

12/4/2023 7:21:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد


تطوي‭ ‬أنديتنا‭ ‬المحلية‭ ‬صفحة‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بسلبياتها‭ ‬وإيجابياتها،‭ ‬لتسابق‭ ‬الزمن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬لخوض‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬لكأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭/‬2023‭.‬

وستنطلق‭ ‬جولة‭ ‬‮«‬أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الأحد‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته،‭ ‬وبواقع‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭. ‬وسيلتقي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬فريقا‭ ‬الرفاع‭ ‬وعالي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬فيما‭ ‬الأهلي‭ ‬سيواجه‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وفي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬ستكون‭ ‬الأنظار‭ ‬متجهة‭ ‬نحو‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لمتابعة‭ ‬المواجهة‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الخالدية‭ ‬مع‭ ‬الحالة‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬اللقب‮»‬،‭ ‬والمحرق‭ ‬يلتقي‭ ‬قلالي‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬وبين‭ ‬جمهوره،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬الشباب‭ ‬يواجه‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وسترة‭ ‬يلتقي‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الحرق،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬المنامة‭ ‬يواجه‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬منتظر‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬والحد‭ ‬يلاعب‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وتُلعب‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بنظام‭ (‬إخراج‭ ‬المغلوب‭)‬،‭ ‬وإذا‭ ‬استمر‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي،‭ ‬تحسم‭ ‬المواجهة‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬مباشرة‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬لخوض‭ ‬الأشواط‭ ‬الإضافية‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه،‭ ‬حدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬موعد‭ ‬انطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للمسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬يوميّ‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬30‭ ‬و31‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

MENAFN04122023000055011008ID1107534792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث