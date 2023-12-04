أبرزها الخالدية والحالة.. المنامة والرفاع الشرقيأنديتنا تستعد لدور الـ16 لكأس جلالة الملك المعظم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
تطوي أنديتنا المحلية صفحة الجولة الثامنة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بسلبياتها وإيجابياتها، لتسابق الزمن من أجل الاستعداد والتحضير لخوض دور الـ 16 لكأس جلالة الملك المعظم للموسم الرياضي 2024/2023.
وستنطلق جولة «أغلى الكؤوس» بدءًا من يوم الخميس 7 ديسمبر الجاري وتستمر حتى الأحد 10 من الشهر ذاته، وبواقع مباراتين في اليوم الواحد. وسيلتقي في اليوم الأول فريقا الرفاع وعالي على استاد البحرين الوطني، فيما الأهلي سيواجه أم الحصم على استاد مدينة خليفة الرياضية.
وفي يوم الجمعة ستكون الأنظار متجهة نحو استاد البحرين الوطني لمتابعة المواجهة الأبرز في هذه المرحلة التي تجمع الخالدية مع الحالة «حامل اللقب»، والمحرق يلتقي قلالي على ملعبه وبين جمهوره، وفي اليوم التالي الشباب يواجه سترة على استاد مدينة خليفة الرياضية، وسترة يلتقي البسيتين على استاد الحرق، وفي اليوم الأخير المنامة يواجه الرفاع الشرقي في لقاء منتظر على استاد البحرين الوطني، والحد يلاعب الاتفاق على استاد مدينة خليفة الرياضية.
وتُلعب هذه المرحلة بنظام (إخراج المغلوب)، وإذا استمر التعادل في الوقت الأصلي، تحسم المواجهة بركلات الجزاء مباشرة دون الحاجة لخوض الأشواط الإضافية.
وفي السياق نفسه، حدد الاتحاد البحريني لكرة القدم موعد انطلاق مباريات ربع النهائي للمسابقة، حيث من المقرر أن تقام يوميّ السبت والأحد 30 و31 ديسمبر الجاري.
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