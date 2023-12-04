ألبا يواجه بابكو للاستكشاف والإنتاج اليومالتعادل الإيجابي في قمة بابكو للتكرير وأسري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انتهت‭ ‬قمة‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬وأسري‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬بهدف‭ ‬لمثله‭. ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الرابع‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭. ‬وتختتم‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الرابع‭ ‬بلقاء‭ ‬يجمع‭ ‬ألبا‭ ‬وبابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

وتقاسم‭ ‬الفريقان‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كانت‭ ‬سوف‭ ‬تفصل‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المسابقة،‭ ‬لكن‭ ‬نتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬مشاركتهما‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬بـ10‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬4‭ ‬جولات،‭ ‬المباراة‭ ‬جاءت‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا،‭ ‬غلب‭ ‬عليها‭ ‬الحماس،‭ ‬لكن‭ ‬عاب‭ ‬عليه‭ ‬الاستعجال‭ ‬والتوتر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأوقات‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬في‭ ‬الثلث‭ ‬الأخير‭. ‬وافتتح‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬نتيجة‭ ‬اللقاء‭ ‬والتقدم‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬18‮»‬‭ ‬بواسطة‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الخياط،‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬حرر‭ ‬الفريقين‭ ‬من‭ ‬الحذر‭ ‬الدفاعي،‭ ‬وجاءت‭ ‬ردة‭ ‬الفعل‭ ‬سريعة‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬نفذها‭ ‬بنجاح‭ ‬اللاعب‭ ‬سيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬علوي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬23‮»‬‭. ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬تبادل‭ ‬الهجمات‭ ‬وعدم‭ ‬الفاعلية‭ ‬الجدية‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬بهدف‭ ‬لهدف‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ارتفع‭ ‬الحماس‭ ‬لدى‭ ‬الفريقين‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬والظفر‭ ‬بنقاط‭ ‬المباراة،‭ ‬لكن‭ ‬استمرت‭ ‬وتكررت‭ ‬الأخطاء‭ ‬الهجومية‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬نسبية‭ ‬لفريق‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬في‭ ‬الفرص‭ ‬الضائعة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تستثمر‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬تأثر‭ ‬الفريقان‭ ‬بالاستعجال‭ ‬والارتباك‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي‭ ‬لتستمر‭ ‬نتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬وتنتهى‭ ‬المباراة‭ ‬بالنتيجة‭ ‬نفسها‭ ‬بهدف‭ ‬لمثله‭ ‬ويتأجل‭ ‬حلم‭ ‬الانفراد‭ ‬بالصدارة‭ ‬للجولة‭ ‬المقبلة‭. ‬

أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬محمد‭ ‬راشد‭ ‬وعاونه‭ ‬عامر‭ ‬العامر‭ ‬وعلي‭ ‬سرحان،‭ ‬وراقب‭ ‬المباراة‭ ‬الحكم‭ ‬الرابع‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالله‭.‬