ألبا يواجه بابكو للاستكشاف والإنتاج اليومالتعادل الإيجابي في قمة بابكو للتكرير وأسري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انتهت قمة دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم بين فريقي بابكو للتكرير وأسري بنتيجة التعادل بهدف لمثله. في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في افتتاح مباريات الأسبوع الرابع. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع. وتختتم اليوم مباريات الأسبوع الرابع بلقاء يجمع ألبا وبابكو للاستكشاف والإنتاج في تمام الساعة السابعة مساءً. وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
وتقاسم الفريقان النقاط في مباراة كانت سوف تفصل بينهما على صدارة المسابقة، لكن نتيجة التعادل أدت إلى استمرار مشاركتهما على الصدارة بـ10 نقاط لكل منهما بعد مرور 4 جولات، المباراة جاءت كما كان متوقعا، غلب عليها الحماس، لكن عاب عليه الاستعجال والتوتر في بعض الأوقات والذي كان له دور في ارتكاب عدد من الأخطاء في الثلث الأخير. وافتتح فريق بابكو للتكرير نتيجة اللقاء والتقدم عند الدقيقة «18» بواسطة اللاعب عبدالرحمن الخياط، هذا الهدف نوعا ما حرر الفريقين من الحذر الدفاعي، وجاءت ردة الفعل سريعة من فريق أسري بتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب سيد إبراهيم علوي في الدقيقة «23». مع استمرار تبادل الهجمات وعدم الفاعلية الجدية أمام المرمى انتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لهدف.
وفي الشوط الثاني ارتفع الحماس لدى الفريقين رغبة في تحقيق التقدم والظفر بنقاط المباراة، لكن استمرت وتكررت الأخطاء الهجومية مع أفضلية نسبية لفريق بابكو للتكرير في الفرص الضائعة التي لم تستثمر بشكل جيد. فضلا عن ذلك تأثر الفريقان بالاستعجال والارتباك في الجانب الهجومي لتستمر نتيجة التعادل الإيجابي وتنتهى المباراة بالنتيجة نفسها بهدف لمثله ويتأجل حلم الانفراد بالصدارة للجولة المقبلة.
أدار اللقاء الحكم محمد راشد وعاونه عامر العامر وعلي سرحان، وراقب المباراة الحكم الرابع عيسى عبدالله.
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