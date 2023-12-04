الحكم السلاوي بدر العنزور يحصل على ((الماجستير))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حصل‭ ‬الحكم‭ ‬البحريني‭ ‬بدر‭ ‬حسن‭ ‬العنزور‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬تخصص‭ ‬موارد‭ ‬بشرية‭ ‬بدرجة‭ ‬امتياز‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الفرنسية‭ ‬اسينسيا‭. ‬والعنزور‭ ‬هو‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬دكانتك‭ ‬الإماراتية‭ ‬العالمية،‭ ‬وحكم‭ ‬درجة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وقد‭ ‬شغل‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعالمية،‭ ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تفخر‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬