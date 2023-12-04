الحكم السلاوي بدر العنزور يحصل على ((الماجستير))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حصل الحكم البحريني بدر حسن العنزور على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص موارد بشرية بدرجة امتياز من الجامعة الفرنسية اسينسيا. والعنزور هو مدير عام في شركة دكانتك الإماراتية العالمية، وحكم درجة أولى في الاتحاد البحريني لكرة السلة، وقد شغل عدة مناصب قيادية في بعض الشركات الخليجية والعالمية، ويعد من الكفاءات الوطنية التي تفخر بها مملكة البحرين.
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