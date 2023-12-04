ختام الجولة الخامسة من دوري زينمواجهة متكافئة بين النجمة والاتحاد.. والنويدرات يقابل المنتخب الرديف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
تقام اليوم الثلاثاء مباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في ختام مباريات الجولة الخامسة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، المباراة الأولى تجمع بين فريق النويدرات والمنتخب الرديف في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتليها عند السابعة والنصف مساءَ مواجهة ثانية تجمع بين فريقي النجمة والاتحاد.
النويدرات والمنتخب الرديف
في اللقاء الأول الذي هو خارج حسابات الفوز والخسارة والنقاط، يسعى فريق النويدرات والمنتخب الرديف إلى الاستفادة من هذه المباراة في تصحيح الأخطاء والتطوير ومنح الفرصة لجميع اللاعبين بالمشاركة.
وكان النويدرات بقيادة مدربه جعفر راشد ومع وجود المحترفين والانتدابات قد قدم مستويات رائعة في الدوري لكن الحظ عانده في بعض اللقاءات التي خسرها، وما زال النويدرات في دائرة المنافسة على التأهل إلى الدورة السداسية رغم صعوبة المهمة، وستحدد نتائجه في المباريات المتبقية مصيره مع النظر إلى نتائج المواجهات الأخرى.
في الجانب الآخر يشارك المنتخب الرديف لأول مرة في مسابقات الرجال بهدف بناء منتخب للمستقبل ورفد منتخب الرجال باللاعبين وتجهيزهم بالشكل المطلوب وفق استراتيجية فنية موحدة يتم العمل بها مع جميع المنتخبات الوطنية، علما أن المنتخب الرديف يقوده المدرب التونسي راسم المرزوقي.
النجمة والاتحاد
وفي اللقاء الثاني يشتد الصراع بين فريقي النجمة والاتحاد اللذين يتنافسان على الاقتراب من حسم التأهل إلى الدورة السداسية.
وتبدو المواجهة متكافئة وقوية في ظل العناصر المحلية الموجودة في الفريقين بالإضافة إلى المحترفين.
ويقود النجمة للموسم الثاني على التوالي المدرب الوطني هاني علم، بينما يقود الاتحاد المدرب الوطني رؤوف حبيل.
والجدير بالذكر أن مدرب الاتحاد الحالي كان مدربا لسنوات طويلة في نادي النجمة وبالتالي هو الأعرف بنقاط القوة والضعف لدى الفريق.
ويدخل النجمة اللقاء برصيد 7 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة، بينما يمتلك الاتحاد في رصيده 6 نقاط من انتصارين وخسارتين.
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