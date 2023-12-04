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ختام الجولة الخامسة من دوري زينمواجهة متكافئة بين النجمة والاتحاد.. والنويدرات يقابل المنتخب الرديف

12/4/2023 7:21:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة


تقام‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬والمنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءَ‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬النجمة‭ ‬والاتحاد‭.‬


النويدرات‭ ‬والمنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬

في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬خارج‭ ‬حسابات‭ ‬الفوز‭ ‬والخسارة‭ ‬والنقاط،‭ ‬يسعى‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬والمنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬والتطوير‭ ‬ومنح‭ ‬الفرصة‭ ‬لجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالمشاركة‭.‬

وكان‭ ‬النويدرات‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬جعفر‭ ‬راشد‭ ‬ومع‭ ‬وجود‭ ‬المحترفين‭ ‬والانتدابات‭ ‬قد‭ ‬قدم‭ ‬مستويات‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬لكن‭ ‬الحظ‭ ‬عانده‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬اللقاءات‭ ‬التي‭ ‬خسرها،‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬النويدرات‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة،‭ ‬وستحدد‭ ‬نتائجه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المتبقية‭ ‬مصيره‭ ‬مع‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬المواجهات‭ ‬الأخرى‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يشارك‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الرجال‭ ‬بهدف‭ ‬بناء‭ ‬منتخب‭ ‬للمستقبل‭ ‬ورفد‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬باللاعبين‭ ‬وتجهيزهم‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬وفق‭ ‬استراتيجية‭ ‬فنية‭ ‬موحدة‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬يقوده‭ ‬المدرب‭ ‬التونسي‭ ‬راسم‭ ‬المرزوقي‭.‬

النجمة‭ ‬والاتحاد

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬يشتد‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬النجمة‭ ‬والاتحاد‭ ‬اللذين‭ ‬يتنافسان‭ ‬على‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭.‬

وتبدو‭ ‬المواجهة‭ ‬متكافئة‭ ‬وقوية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العناصر‭ ‬المحلية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الفريقين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المحترفين‭.‬

ويقود‭ ‬النجمة‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هاني‭ ‬علم،‭ ‬بينما‭ ‬يقود‭ ‬الاتحاد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬رؤوف‭ ‬حبيل‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مدرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحالي‭ ‬كان‭ ‬مدربا‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬وبالتالي‭ ‬هو‭ ‬الأعرف‭ ‬بنقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لدى‭ ‬الفريق‭.‬

ويدخل‭ ‬النجمة‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة،‭ ‬بينما‭ ‬يمتلك‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخسارتين‭.‬

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