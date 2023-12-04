البسيتين مع جاره الديردار كليب والمحــرق أمــام ثــلاث نقــاط حـائــرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي ميرزا
تحتضن صالة عيسى بن راشد في الرفاع اليوم أول منافسات الجولة الأخيرة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة، إذ يلعب في المباراة الأولى فريقا البسيتين والديرة في الساعة السادسة مساء، بينما يلتقي فريقا دار كليب مع المحرق في الساعة السابعة والنصف مساء، وتأتي المباراتان ضمن منافسات المجموعة(أ).
لقاء الجارين:
يدخل البسيتين لقاء هذا المساء برصيد 6نقاط جمعها من انتصارين وثلاث خسائر، بينما يخوض جاره الدير هذا اللقاء برصيد 3 نقاط من فوز وأربع خسائر، وإذا كان البسيتين يريد تعويض الخسارة التي مني بها في الجولة السابقة أمام جاره الآخر المحرق، فإن الدير يسعى إلى استثمار الروح المعنوية التي منحته إياه انتصاره الأخير على المعامير والحصول على أول ثلاث نقاط. من الناحية النظرية الفريقان أقرب إلى التكافؤ، وينتظر منهما أن يقدما مباراة تسودها الندية والحماسة على حساب الجوانب الفنية.
ختامها مسك:
يدخل دار كليب مقابلته أمام المحرق وهو في صدارة المجموعة 15 نقطة من دون أن يتكبد خسارة واحدة، ويهمه أن يحافظ على سجله النظيف من الخسائر والصدارة في الآن نفسه، بينما يحمل المحرق في جعبته 13 نقطة من أربعة انتصارات وخسارة واحدة، والفريقان متأهلان وبمعيتهما النبيه صالح 14 نقطة إلى دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة الذي يضم الفرق الستة المتأهلة من المجموعتين.
وبناء على ذلك ينتظر أن يقدم الفريقان مباراة تنم عن الجاهزية التي وصلوا إليها جراء خوضهم خمس جولات من المنافسة، والمباراة ستكشف شيئا من نوايا الفريقين القادمة.
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