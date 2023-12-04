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البسيتين مع جاره الديردار كليب والمحــرق أمــام ثــلاث نقــاط حـائــرة

12/4/2023 7:21:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬


تحتضن‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬اليوم‭ ‬أول‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬البسيتين‭ ‬والديرة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء،‭ ‬بينما‭ ‬يلتقي‭ ‬فريقا‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬وتأتي‭ ‬المباراتان‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭(‬أ‭).‬


لقاء‭ ‬الجارين‭:‬

يدخل‭ ‬البسيتين‭ ‬لقاء‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬برصيد‭ ‬6نقاط‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وثلاث‭ ‬خسائر،‭ ‬بينما‭ ‬يخوض‭ ‬جاره‭ ‬الدير‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وأربع‭ ‬خسائر،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬البسيتين‭ ‬يريد‭ ‬تعويض‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬مني‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬الآخر‭ ‬المحرق،‭ ‬فإن‭ ‬الدير‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬استثمار‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية‭ ‬التي‭ ‬منحته‭ ‬إياه‭ ‬انتصاره‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬المعامير‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭. ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النظرية‭ ‬الفريقان‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬التكافؤ،‭ ‬وينتظر‭ ‬منهما‭ ‬أن‭ ‬يقدما‭ ‬مباراة‭ ‬تسودها‭ ‬الندية‭ ‬والحماسة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭.‬

ختامها‭ ‬مسك‭:‬

يدخل‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬مقابلته‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتكبد‭ ‬خسارة‭ ‬واحدة،‭ ‬ويهمه‭ ‬أن‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬النظيف‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬والصدارة‭ ‬في‭ ‬الآن‭ ‬نفسه،‭ ‬بينما‭ ‬يحمل‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬جعبته‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة،‭ ‬والفريقان‭ ‬متأهلان‭ ‬وبمعيتهما‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬الفرق‭ ‬الستة‭ ‬المتأهلة‭ ‬من‭ ‬المجموعتين‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬مباراة‭ ‬تنم‭ ‬عن‭ ‬الجاهزية‭ ‬التي‭ ‬وصلوا‭ ‬إليها‭ ‬جراء‭ ‬خوضهم‭ ‬خمس‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬المنافسة،‭ ‬والمباراة‭ ‬ستكشف‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬نوايا‭ ‬الفريقين‭ ‬القادمة‭.‬

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