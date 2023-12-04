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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفةانطلاق فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023.. الثلاثاء

12/4/2023 7:21:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬تنطلق‭ ‬‮«‬الثلاثاء‮»‬‭ ‬5‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بتنظيم‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF
‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬5‭- ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬أنهت‭ ‬كل‭ ‬التحضيرات‭ ‬لإقامة‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬متطلعا‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬المنظمة‭ ‬نجاحا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيمها‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭.‬

وقال‭ ‬شاهد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المنظمة‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الترتيبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بإقامة‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬والشركاء‭ ‬والمساهمين‭. ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬المنظمة‭ ‬إلى‭ ‬كتابة‭ ‬فصل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والتميز‭ ‬التي‭ ‬حققتها،‭ ‬عبر‭ ‬تنظيمها‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬ملتقى‭ ‬رياضي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬والذي‭ ‬يشهد‭ ‬إقامة‭ ‬3‭ ‬بطولات‭ ‬للمحترفين‭ ‬وبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الرابعة‭ ‬للهواة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نتوجه‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬الامتنان‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬برعاية‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬يعكس‭ ‬ذلك‭ ‬الحرص‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لدعم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي،‭ ‬واهتمام‭ ‬سموه‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات،‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮»‬،‭ ‬متوقعا‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬الإثارة‭ ‬والحماس‭ ‬والندية،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬النزالات‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬ستشهدها‭ ‬بطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لاسيما‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأوزان،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭.‬

البداية مع BRAVE CF 77

وتقص‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬77‭ ‬شريط‭ ‬فعاليات‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬الكبير،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬إقامة‭ ‬6‭ ‬نزالات،‭ ‬يتصدرها‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتل‭ ‬القرغيزستاني‭ ‬عبدالسلام‭ ‬كوبانيشبيك‭ ‬والمقاتل‭ ‬البرازيلي‭ ‬لوكاس‭ ‬‮«‬مينيرو‮»‬‭ ‬مارتينز‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف،‭ ‬ونزال‭ ‬المقاتلان‭ ‬الروسي‭ ‬كمال‭ ‬محمدوف‭ ‬والبولندي‭ ‬مارسين‭ ‬باندل‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الوزن‭ ‬فوق‭ ‬المتوسط‭. ‬كما‭ ‬تشتمل‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬نزالات‭ ‬أخرى،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬المقاتل‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬أولزهاس‭ ‬إسكارايف‭ ‬المقاتل‭ ‬الروسي‭ ‬رسلان‭ ‬تيدييف‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف،‭ ‬ويواجه‭ ‬المقاتل‭ ‬المصري‭ ‬ميسرة‭ ‬محمد‭ ‬المقاتل‭ ‬الأوكراني‭ ‬فيتالي‭ ‬ياكيمنكو‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‭. ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬المقاتل‭ ‬الزمبابوي‭ ‬نيكولاس‭ ‬هويندي‭ ‬المقاتل‭ ‬الطاجاكستاني‭ ‬موتوليبشو‭ ‬أكوبيروف‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬وزن‭ ‬الديك،‭ ‬بينما‭ ‬تنطلق‭ ‬نزالات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بالنزال‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتل‭ ‬المصري‭ ‬عيد‭ ‬عامر‭ ‬والمقاتل‭ ‬السلوفيني‭
‬حارس‭ ‬أكساليتش‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭.‬



البحرين غنية بثقافتها وتراثها الإسلامي



أعرب‭ ‬المقاتل‭ ‬السلوفيني‭ ‬هاريس‭ ‬أكساليتش‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتواجده‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لخوض‭ ‬أول‭ ‬تجربة‭ ‬احترافية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬77،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬غنية‭ ‬بالثقافة‭ ‬ومحافظة‭ ‬على‭ ‬هويتها‭ ‬وطابعها‭ ‬الإسلامي‭ ‬المميز‭.‬

وقال‭ ‬أكساليتش‭: ‬‮«‬يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أبدأ‭ ‬مسيرتي‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أرض‭ ‬السلام،‭ ‬وإنها‭ ‬نعمة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أبدأ‭ ‬مسيرتي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬تتمسك‭ ‬بالقيم‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وأشعر‭ ‬بإحساس‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬الجميل‭. ‬فصوت‭ ‬الآذان‭ ‬يملأني‭ ‬بالطاقة‭ ‬الإيجابية‭ ‬والتصميم‭. ‬ومصمم‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مجرد‭ ‬منافسة‭ ‬رياضية،‭ ‬فهي‭ ‬تجربة‭ ‬غيرت‭ ‬حياته‭.‬

ويتمتع‭ ‬المقاتل‭ ‬السلوفيني‭ ‬بقوة‭ ‬وبراعة‭ ‬مذهلة‭ ‬لاسيما‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬بطلا‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الملاكمة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يلقب‭ ‬بـ‮«‬وايت‭ ‬تايسون‮»‬،‭ ‬وسيكون‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬مهاراته‭ ‬أمام‭ ‬بطل‭ ‬الكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬المصري‭ ‬عيد‭ ‬عامر‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بسجل‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬بـ21‭ ‬فوزا‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الكيك‭ ‬بوكسينغ‭.‬



مغني الراب البرازيلي NOG
يدعم لوكاس مارتنيز


وصل‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬البرازيلي‭ ‬الشهير‭ ‬ NOG ‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬لحضور‭ ‬ومتابعة‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬77،‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬مواطنه‭ ‬البرازيلي‭ ‬لوكاس‭ ‬مارتينز‭ ‬في‭ ‬النزال‭ ‬الرئيسي‭.‬

ويقف‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬البرازيلي‭ ‬لدعم‭ ‬مواطنه‭ ‬مارتينيز‭ ‬في‭ ‬نزاله‭ ‬أمام‭ ‬المقاتل‭ ‬القرغيستاني‭ ‬عبدالسلام‭ ‬أولو‭ ‬كوبانيشبيك‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬للقب‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭. ‬ويعد‭ ‬المغني‭
 NOG ‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬الأسماء‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬والذي‭ ‬يمتلك‭ ‬متابعة‭ ‬تفوق‭ ‬المليون‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الشخصي‭ ‬في‭ ‬الانستغرام،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬الراب‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬كوستا‭ ‬جولد،‭ ‬والذين‭ ‬اشتهروا‭ ‬ثلاثياتهم‭ ‬ VICIOUS ‭ ‬ CYCEL ‭ ‬و‭ ‬ EPS ‭ ‬و‭ ‬ DOMINO ‭ ‬ EFFECT ‭ ‬و‭ ‬ EPIFANINA
‬و‭ ‬ PASFACIO ‭.‬

وقال‭ ‬ NOG ‭ : ‬أتواجد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬مواطني‭ ‬لوكاس‭ ‬مارتينز‭. ‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأمة‭ ‬البرازيلية‭ ‬بأكملها‭ ‬تقف‭ ‬خلفه،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬فرصة‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬والعودة‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬البرازيل‭. ‬أرحب‭ ‬بجميع‭ ‬المشجعين‭ ‬البرازيليين‭ ‬وأدعو‭ ‬الجميع‭ ‬للتواجد‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬للوقوف‭ ‬خلف‭ ‬بطلنا‭ ‬لوكاس‭ ‬مارتينز‭.‬

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