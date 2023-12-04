تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفةانطلاق فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023.. الثلاثاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تنطلق «الثلاثاء» 5 ديسمبر الجاري، فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023، والذي تحتضنه مملكة البحرين، بتنظيم منظمة بريف بالتعاون مع الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF
وذلك في الفترة 5- 16 ديسمبر الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية.
من جهته، أكد رئيس منظمة بريف محمد شاهد أن المنظمة أنهت كل التحضيرات لإقامة أسبوع بريف الدولي للقتال، متطلعا أن تحقق المنظمة نجاحا جديدا من خلال تنظيمها لهذا الحدث الرياضي الكبير.
وقال شاهد: «إن المنظمة قد انتهت من كافة الترتيبات الخاصة بإقامة أسبوع بريف الدولي للقتال 2023، والذي يقام على أرض مملكة البحرين وذلك بالتعاون مع الجهات والشركاء والمساهمين. حيث تسعى المنظمة إلى كتابة فصل جديد من النجاحات والتميز التي حققتها، عبر تنظيمها لهذا الحدث الذي يعتبر أكبر ملتقى رياضي في العالم لفنون القتال المختلطة، والذي يشهد إقامة 3 بطولات للمحترفين وبطولة آسيا الرابعة للهواة في مكان واحد».
وأضاف: «نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على تفضل سموه برعاية هذا الحدث الدولي، حيث يعكس ذلك الحرص الدائم لدى سموه في مواصلة الجهود لدعم رياضة فنون القتال المختلطة على المستويين القاري والدولي، واهتمام سموه المتواصل في دعم جهود منظمة بريف نحو تحقيق المزيد من النجاحات، التي تضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها البحرين في رياضة فنون القتال المختلطة»، متوقعا أن تشهد فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال الإثارة والحماس والندية، نظرا إلى النزالات القوية التي ستشهدها بطولات BRAVE CF لاسيما تلك التي تشهد المنافسة على اللقب العالمي في مختلف الأوزان، متمنيا كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي الدولي.
البداية مع BRAVE CF 77
وتقص بطولة BRAVE CF 77 شريط فعاليات هذا الحدث الرياضي الدولي الكبير، والذي يتضمن إقامة 6 نزالات، يتصدرها النزال الذي يجمع بين المقاتل القرغيزستاني عبدالسلام كوبانيشبيك والمقاتل البرازيلي لوكاس «مينيرو» مارتينز على لقب الوزن الخفيف، ونزال المقاتلان الروسي كمال محمدوف والبولندي مارسين باندل على لقب الوزن فوق المتوسط. كما تشتمل هذه البطولة على 4 نزالات أخرى، حيث يواجه المقاتل الكازاخستاني أولزهاس إسكارايف المقاتل الروسي رسلان تيدييف في نزال الوزن الخفيف، ويواجه المقاتل المصري ميسرة محمد المقاتل الأوكراني فيتالي ياكيمنكو في نزال وزن الذبابة. فيما يلتقي المقاتل الزمبابوي نيكولاس هويندي المقاتل الطاجاكستاني موتوليبشو أكوبيروف في نزال وزن الديك، بينما تنطلق نزالات هذه البطولة بالنزال الذي يجمع بين المقاتل المصري عيد عامر والمقاتل السلوفيني
حارس أكساليتش في الوزن الثقيل.
البحرين غنية بثقافتها وتراثها الإسلامي
أعرب المقاتل السلوفيني هاريس أكساليتش عن سعادته بتواجده في مملكة البحرين، لخوض أول تجربة احترافية له في رياضة فنون القتال المختلطة وتحديدا في بطولة BRAVE CF 77، مؤكدا أن البحرين غنية بالثقافة ومحافظة على هويتها وطابعها الإسلامي المميز.
وقال أكساليتش: «يشرفني أن أبدأ مسيرتي الاحترافية في فنون القتال المختلطة في مملكة البحرين أرض السلام، وإنها نعمة في أن أبدأ مسيرتي على أرض تتمسك بالقيم الإسلامية، وأشعر بإحساس الانتماء إلى هذا المكان الجميل. فصوت الآذان يملأني بالطاقة الإيجابية والتصميم. ومصمم على اكتشاف البحرين بشكل أكبر»، معتبرا بطولة BRAVE CF أكبر من أن تكون مجرد منافسة رياضية، فهي تجربة غيرت حياته.
ويتمتع المقاتل السلوفيني بقوة وبراعة مذهلة لاسيما أنه كان بطلا في رياضة الملاكمة، حيث كان يلقب بـ«وايت تايسون»، وسيكون حريصا على عرض مهاراته أمام بطل الكيك بوكسينغ المصري عيد عامر الذي يتمتع بسجل حافل من الانتصارات بـ21 فوزا في رياضة الكيك بوكسينغ.
مغني الراب البرازيلي NOG
يدعم لوكاس مارتنيز
وصل مغني الراب البرازيلي الشهير NOG إلى مملكة البحرين وذلك لحضور ومتابعة منافسات بطولة BRAVE CF 77، والتي تشهد مشاركة مواطنه البرازيلي لوكاس مارتينز في النزال الرئيسي.
ويقف مغني الراب البرازيلي لدعم مواطنه مارتينيز في نزاله أمام المقاتل القرغيستاني عبدالسلام أولو كوبانيشبيك في الحدث الرئيسي للقب الوزن الخفيف. ويعد المغني
NOG أحد أشهر الأسماء بين الشباب في البرازيل، والذي يمتلك متابعة تفوق المليون على حسابه الشخصي في الانستغرام، كما أنه يعد جزءا من مجموعة الراب في ساو باولو كوستا جولد، والذين اشتهروا ثلاثياتهم VICIOUS CYCEL و EPS و DOMINO EFFECT و EPIFANINA
و PASFACIO .
وقال NOG : أتواجد في مملكة البحرين لدعم مواطني لوكاس مارتينز. أنا متأكد من أن الأمة البرازيلية بأكملها تقف خلفه، وأعتقد أن لديه فرصة للفوز باللقب العالمي والعودة به إلى البرازيل. أرحب بجميع المشجعين البرازيليين وأدعو الجميع للتواجد في صالة مدينة خليفة الرياضية للوقوف خلف بطلنا لوكاس مارتينز.
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