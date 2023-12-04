عياد يصدم الجميع بتنبؤ جريء!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
صدم المقاتل البحريني المحترف حسين عياد الجميع بتنبؤ جريء عما ستؤول عليه نتيجة النزال الرئيسي في بطولة BRAVE CF 77 بين المقاتلين القرغيزستاني عبدالسلام كوبانيشبيك والبرازيلي لوكاس «مينيرو» مارتينز على لقب الوزن الخفيف.
وقال عياد: «إن المقاتل القرغيزستاني عبدالسلام كوبانيشبيك مقاتل جيد، لكنني أتوقع للبرازيلي لوكاس مارتينز فرصة أكبر للفوز، إذا استمر في الهجوم خلال النزال. فالمقاتل البرازيلي يتمتع بقدرات كبيرة على مستوى الضربات القوية، وأن تحول المواجهة سيكون في حال سقوطه أرضا والذي سيكون لصالح عبدالسلام».
MENAFN04122023000055011008ID1107534784
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.