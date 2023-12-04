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عياد يصدم الجميع بتنبؤ جريء!

12/4/2023 7:21:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

صدم‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬المحترف‭ ‬حسين‭ ‬عياد‭ ‬الجميع‭ ‬بتنبؤ‭ ‬جريء‭ ‬عما‭ ‬ستؤول‭ ‬عليه‭ ‬نتيجة‭ ‬النزال‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬77‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬القرغيزستاني‭ ‬عبدالسلام‭ ‬كوبانيشبيك‭ ‬والبرازيلي‭ ‬لوكاس‭ ‬‮«‬مينيرو‮»‬‭ ‬مارتينز‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭.‬

وقال‭ ‬عياد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المقاتل‭ ‬القرغيزستاني‭ ‬عبدالسلام‭ ‬كوبانيشبيك‭ ‬مقاتل‭ ‬جيد،‭ ‬لكنني‭ ‬أتوقع‭ ‬للبرازيلي‭ ‬لوكاس‭ ‬مارتينز‭ ‬فرصة‭ ‬أكبر‭ ‬للفوز،‭ ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬خلال‭ ‬النزال‭. ‬فالمقاتل‭ ‬البرازيلي‭ ‬يتمتع‭ ‬بقدرات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الضربات‭ ‬القوية،‭ ‬وأن‭ ‬تحول‭ ‬المواجهة‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬سقوطه‭ ‬أرضا‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬لصالح‭ ‬عبدالسلام‮»‬‭.‬

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