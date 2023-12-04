القسام تقصف مجددا آليات الاحتلال في غزة

واعلن في وقت سابق الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة ان مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة تمكنوا من تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة .

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