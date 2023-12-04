القسام تقصف مجددا آليات الاحتلال في غزة

القسام تقصف مجددا آليات الاحتلال في غزة
التاريخ
12/4/2023 7:15:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب إنها استهدفت ناقلتي جند ودبابة صهيونية بعبوة شواظ وقذائف "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس.
واعلن في وقت سابق الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة ان مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة تمكنوا من تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة .
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