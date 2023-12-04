جيش الاحتلال يأمر بإخلاء مستودعين للصحة العالمية

جيش الاحتلال يأمر بإخلاء مستودعين للصحة العالمية
التاريخ
12/4/2023 7:15:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تلقت إخطارا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بإزالة إمداداتها من مستودعين طبيين في جنوب غزة.
وأضاف "نناشد إسرائيل سحب الأمر واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين.
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