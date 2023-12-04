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جيش الاحتلال يأمر بإخلاء مستودعين للصحة العالمية

12/4/2023 7:15:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تلقت إخطارا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بإزالة إمداداتها من مستودعين طبيين في جنوب غزة.


وأضاف "نناشد إسرائيل سحب الأمر واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين.


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