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البنتاغون يعلّق على استهداف الحوثيين للسفن في البحر الاحمر وبحر العرب

12/4/2023 7:15:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت رويترز عن وزارة الدفاع الأميركية قولها:" إذا قررنا التحرك ضد الحوثيين فسيكون ذلك في الوقت والمكان الذي نختاره".


وأضافت ان موجات الهجمات التي يشنها الحوثيون قد لا تستهدف السفن الحربية الأميركية بنهاية المطاف.


وأعلنت قوات الحوثيين عن منع مرور السفن الإسرائيلية أو السفن التي لها علاقة بالاحتلال في بحر العرب والبحر الأحمر.


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