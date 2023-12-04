البنتاغون يعلّق على استهداف الحوثيين للسفن في البحر الاحمر وبحر العرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت رويترز عن وزارة الدفاع الأميركية قولها:" إذا قررنا التحرك ضد الحوثيين فسيكون ذلك في الوقت والمكان الذي نختاره".
وأضافت ان موجات الهجمات التي يشنها الحوثيون قد لا تستهدف السفن الحربية الأميركية بنهاية المطاف.
وأعلنت قوات الحوثيين عن منع مرور السفن الإسرائيلية أو السفن التي لها علاقة بالاحتلال في بحر العرب والبحر الأحمر.
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