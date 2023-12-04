مناشدة أممية لإسرائيل

مناشدة أممية لإسرائيل
التاريخ
12/4/2023 7:15:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المتحدث باسم الأمم المتحدة إنها تناشد القوات الإسرائيلية تجنب الإجراءات التي تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
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