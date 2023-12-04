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سرايا القدس: قصفنا التحشدات عسكرية للاحتلال في جحر الديك بصواريخ (بدر 1)

12/4/2023 7:15:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس، مساء اليوم الاثنين، عن قصف التحشدات العسكرية في جحر الديك بصواريخ (بدر 1).


وقالت الكتائب عبر قناتها على "تيليجرام" :"تمكن مجاهدو سرايا القدس في لواء الشمال من استهداف 3 دبابات صهيونية وناقلة جند وجرافة من نوع D9 بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) في محاور التقدم بيت لاهيا والفالوجا وجباليا.


وبينت :" يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خانيونس".


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