سرايا القدس: قصفنا التحشدات عسكرية للاحتلال في جحر الديك بصواريخ (بدر 1)

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس، مساء اليوم الاثنين، عن قصف التحشدات العسكرية في جحر الديك بصواريخ (بدر 1).
وقالت الكتائب عبر قناتها على "تيليجرام" :"تمكن مجاهدو سرايا القدس في لواء الشمال من استهداف 3 دبابات صهيونية وناقلة جند وجرافة من نوع D9 بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) في محاور التقدم بيت لاهيا والفالوجا وجباليا.
وبينت :" يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خانيونس".
MENAFN04122023000208011052ID1107534751
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.