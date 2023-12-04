تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في خان يونس فجر اليوم -فيديو

تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في خان يونس فجر اليوم -فيديو
التاريخ
12/4/2023 7:15:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجدد القصف الإسرائيلي فجر الثلاثاء على مناطق عدة في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
ونفذ الاحتلال احزمة نارية عنيفة على خان يونس بشكل جنوني.
ويشهد جنوب القطاع قصف عنيف منذ يوم أمس على مختلف المناطق، ويتعمد الاحتلال قصف منازل المدنيين.
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