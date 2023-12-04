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تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في خان يونس فجر اليوم -فيديو

12/4/2023 7:15:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجدد القصف الإسرائيلي فجر الثلاثاء على مناطق عدة في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ونفذ الاحتلال احزمة نارية عنيفة على خان يونس بشكل جنوني.


ويشهد جنوب القطاع قصف عنيف منذ يوم أمس على مختلف المناطق، ويتعمد الاحتلال قصف منازل المدنيين.



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