كلنا نفكر ومفكرون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عندما‭ ‬يتم‭ ‬اعتبار‭ ‬من‭ ‬تجالسه‭ ‬وتحاوره‭ ‬مفكرا،‭ ‬ويضيفون‭ ‬عليك‭ ‬لقبا‭ ‬أي‭ ‬كلام،‭ ‬فمعناه‭ ‬بالبلدي‭ ‬أنهم‭ ‬يعتبرونك‭ ‬‮«‬أبله‭ / ‬درويش‭ / ‬مخك‭ ‬ضارب‮»‬،‭ ‬وما‭ ‬قادني‭ ‬إلى‭ ‬تقليب‭ ‬المواجع‭ ‬أن‭ ‬مجلة‭ ‬خليجية‭ ‬تستكتبني‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬تطرح‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬قضية‭ ‬حيوية،‭ ‬مستأنسة‭ ‬بآراء‭ ‬من‭ ‬تسميهم‭ ‬أهل‭ ‬الفكر‭ ‬والاختصاص،‭ ‬ولم‭ ‬يخطر‭ ‬ببال‭ ‬محرريها‭ ‬أن‭ ‬يطلبوا‭ ‬مني‭ ‬الإدلاء‭ ‬بدلوي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬القضايا،‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬يعرفون‭ ‬أنني‭ ‬بحر‭ ‬علوم،‭ ‬ولكن‭ ‬ينقصني‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬مفكر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬توزعه‭ ‬أجهزة‭ ‬الإعلام‭ ‬مجانا‭.‬

وأود‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬أؤكد‭ ‬أنني‭ ‬‮«‬مفكر‮»‬‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬بدليل‭ ‬أنني‭ ‬قل‭ ‬أن‭ ‬اهنأ‭ ‬بنوم‭ ‬مريح‭ ‬من‭ ‬فرط‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬مستقبلي،‭ ‬بوصفي‭ ‬كاتبا‭ ‬واعدا‭ ‬صاعدا،‭ ‬وفيفي‭ ‬عبده‭ ‬أيضًا‭ ‬مفكرة‭ ‬لأنها‭ ‬تخطط‭ ‬لحفلاتها‭ ‬وحركاتها‭ ‬وملابسها،‭ ‬باختصار،‭ ‬كلنا‭ ‬مفكرون‭ ‬ومفكرات‭ ‬باستثناء‭ ‬مقدمات‭ ‬برامج‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬اللواتي‭ ‬يتكلمن‭ ‬ثم‭ ‬يفكرن‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬قلنه،‭ ‬والدليل‭ ‬القاطع‭ ‬على‭ ‬أنني‭ ‬مفكر‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬هو‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أعددتها‭ ‬عن‭ ‬أضرار‭ ‬الشيشة‭ ‬عند‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬ليست‭ ‬بها‭ ‬دريشة‭ (‬التسمية‭ ‬الخليجية‭ ‬للنافذة‭)‬،‭ ‬و«تأثير‭ ‬طالبان‭ ‬على‭ ‬السيولة‭ ‬النقدية‭ ‬في‭ ‬اليونان‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬ظل‭ ‬يؤرقني‭ ‬التساؤل‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬إحجام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العربية،‭ ‬عن‭ ‬تقديمي‭ ‬للجمهور‭ ‬كمفكر،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرأت‭ ‬دراسة‭ ‬نقدية‭ ‬عن‭ ‬المعاملة‭ ‬الفظة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬الشعراء‭ ‬السود‭ ‬عبر‭ ‬القرون‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬العرب،‭ ‬ومنهم‭ ‬الحيقطان‭ ‬وسنيح‭ ‬وعكيم‭ (‬لاحظ‭ ‬أن‭ ‬أسماءهم‭ ‬التي‭ ‬تسد‭ ‬النفس‭ ‬والتي‭ ‬اختارها‭ ‬لهم‭ ‬العرب‭ ‬تستفز‭ ‬أعتى‭ ‬دعاة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتجعل‭ ‬منه‭ ‬عنصريا‭ ‬متشددا‭)‬،‭ ‬فأدركت‭ ‬أنني‭ ‬أيضًا‭ ‬ضحية‭ ‬التمييز‭ ‬الإعلامي،‭ (‬خارج‭ ‬السودان‭ ‬مفهومة،‭ ‬ولكن‭ ‬لماذا‭ ‬تبخل‭ ‬علي‭ ‬حتى‭ ‬القنوات‭ ‬الفضائية‭ ‬السودانية‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬مفكر‮»‬‭).‬

وتناولت‭ ‬تلك‭ ‬المجلة‭ ‬في‭ ‬عددها‭ ‬لها‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬مسألة‭

‬الزواج‭ ‬والطلاق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬وشطح‭ ‬ونطح‭ ‬‮«‬مفكرون‮»‬‭ ‬حول‭ ‬الموضوع،‭ ‬وكان‭ ‬أحدهم‭ ‬خالي‭ ‬طرف،‭ ‬أي‭ ‬أعزب،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬خبرة‭ ‬مفكر‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الزوجية‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬ولم‭ ‬تستأنس‭ ‬المجلة‭ ‬برأيي‭ ‬رغم‭ ‬أنني‭ ‬زوج‭ ‬مزمن‭ ‬ومدمن،‭ ‬أي‭ ‬صاحب‭ ‬خبرة‭ ‬زوجية‭ ‬طويلة،‭ ‬ولست‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬نصيحة‭ ‬من‭ ‬عالم‭ ‬سوسيولوجي‭ ‬أو‭ ‬سايكولوجي‭ (‬استخدام‭ ‬المصطلح‭ ‬الإفرنجي‭ ‬ضروري‭ ‬للهيبة‭ ‬والوقار‭ ‬اللازمين‭ ‬لاكتساب‭ ‬لقب‭ ‬مفكر‭)‬،‭ ‬كي‭ ‬أفتي‭ ‬في‭ ‬مسائل‭ ‬الزواج‭ ‬والطلاق،‭ ‬أو‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬أصبحوا‭ ‬مجرد‭ ‬شوارب‭ ‬لا‭ ‬تهش‭ ‬ولا‭ ‬تنش‭ ‬ولا‭ ‬تعرف‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬الفياغرا‭ ‬والمش‭ (‬بكسر‭ ‬الميم‭).‬

والتحقيق‭/ ‬التقرير‭ ‬آنف‭ ‬الذكر‭ ‬يصور‭ ‬الرجل‭ ‬العربي‭ ‬كوحش‭ ‬كاسر،‭ ‬مع‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬غلبان‭ ‬مثل‭ ‬سرحان‭ ‬عبدالبصير،‭ ‬والملاحظ‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الكتاب‭ ‬يعمدون‭ ‬إلى‭ ‬تداول‭ ‬عبارات‭ ‬تمجد‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الرجل‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬ترديد‭: ‬وراء‭ ‬كل‭ ‬رجل‭ ‬عظيم‭ ‬امرأة،‭ ‬هذا‭ ‬كلام‭ ‬فارغ،‭ ‬فقد‭ ‬ينجح‭ ‬شخص‭ ‬يتيم‭ ‬الأم‭ ‬ومقطوع‭ ‬من‭ ‬شجرة‭ ‬وأعزب‭ ‬بحيث‭ ‬يدخل‭ ‬التاريخ‭ ‬والجغرافيا‭. ‬

‭(‬كان‭ ‬الزعيم‭ ‬الراحل‭ ‬للحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬السوداني‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبدالخالق‭ ‬محجوب‭ ‬خطيبا‭ ‬بارعا‭ ‬مفوها،‭ ‬لا‭ ‬يتلجلج‭ ‬ولا‭ ‬يتئتئ‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬منبر،‭ ‬وذات‭ ‬خطبة‭ ‬جماهيرية‭ ‬قال‭ ‬كلاما‭ ‬أعجب‭ ‬أحد‭ ‬الحضور،‭ ‬فوقف‭ ‬يصفق‭ ‬بحرارة‭ ‬وصمت‭ ‬عبدالخالق،‭ ‬فصاح‭ ‬فيه‭ ‬صاحبنا‭: ‬واصل‭ ‬يا‭ ‬أستاذ‭.. ‬كلامك‭ ‬جغرافيا،‭ ‬وبهذا‭ ‬يكون‭ ‬السودان‭ ‬قد‭ ‬أثرى‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬بجعل‭ ‬كلمة‭ ‬جغرافيا‭ ‬تعني‭ ‬‮«‬رصين‭/ ‬منطقي‭/ ‬بديع‮»‬‭).‬